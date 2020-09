Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird auch weiterhin Munition an die niederländischen Streitkräfte liefern. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er das langfristige Rahmenabkommen mit der niederländischen Beschaffungsbehörde für mindestens zehn Jahre erneuert und ausgeweitet. Über die Laufzeit könne sich somit ein Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro ergeben.

Hornbach macht Ex-Deutsche-Bank-Managerin zur neuen Finanzchefin

Karin Dohm soll neue Finanzvorständin bei Hornbach Baumarkt AG und Hornbach Management AG werden und im Laufe des nächsten Jahres den altersbedingt ausscheidenden Roland Pelka nachfolgen. Zu Beginn des nächsten Jahres wird die 48-jährige Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bereits in den Vorstand des Handelsunternehmens eintreten und dann bei Pelkas Ausscheiden dessen Position übernehmen.

Bain-Gruppe will finnische Ahlstrom-Munksjo für 2,1 Mrd Euro kaufen

Der finnische Konzern Ahlstrom-Munksjo steht vor der Übernahme. Wie der Hersteller von Spezialpapieren mitteilte, hat er ein Angebot von einem Konsortium um den Finanzinvestor Bain Capital über 2,1 Milliarden Euro erhalten. Der Verwaltungsrat unterstütze die Offerte einstimmig. Das Bain-Konsortium zahlt mit 18,19 Euro je Aktie einen Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. Bisher haben 35 Prozent der Anteilseigner das Angebot angenommen.

Suez trifft Vorkehrungen gegen Übernahme durch Veolia

Im Kampf gegen eine Übernahme durch den Entsorger Veolia hat die Suez SA Maßnahmen zur Verhinderung eines Verkaufs ihrer Wasser-Tochter angekündigt. Wie der Verwaltungsrat mitteilte, hat er eine Stiftung für Suez Eau France gegründet, um die Integrität des französischen Wassergeschäfts zu sichern. Wenn der Verwaltungsrat nicht anders entscheidet, sind Suez Eau France und ihre Vermögenswerte in den nächsten vier Jahren nicht übertragbar, wie der Konzern mitteilte. Eine Übertragung sei nur möglich, wenn die Anteilseigner von Suez Eau France dem unter bestimmten Bedingungen zustimmen. Außerdem müsste in jedem Fall die Stiftung zustimmen.

Disney verschiebt Kinostarts weiterer Filme

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen sorgen für weitere Verzögerungen bei der Veröffentlichung potenzieller Blockbuster. Walt Disney hat eine ganze Reihe Filmstarts, darunter die mit Spannung erwartete Comic-Verfilmung "Black Widow", verschoben. Kinos auf der ganzen Welt öffnen zwar nach und nach. In den USA haben die Multiplex-Kinos in den vergangenen Wochen aber nur wenig Erholungsanzeichen gezeigt. Zehn Filme verschiebt Disney, darunter Steven Spielbergs Neuauflage der "West Side Story", die nun erst ein ganzes Jahr später im Dezember 2021 in die Kinos kommen soll. Auch ein weiterer Marvel-Film namens "Eternals" wird verschoben. "Black Widow" wird statt im November 2020 nun erst im Mai 2021 herauskommen.

IPO/Agrarkonzern Wilmar will mit China-IPO 2 Mrd Dollar erlösen

Die China-Tochter des asiatischen Agrarkonzerns Wilmar International strebt mit einem Börsengang in dem Land einen Erlös von umgerechnet 2,06 Milliarden US-Dollar an. Wie der in Singapur ansässige Konzern mitteilte, liegt der Ausgabepreis für die Aktie der Yihai Kerry Arawana Holdings bei 25,70 Yuan (umgerechnet 3,77 Dollar) das Stück. Das IPO ist für Mitte Oktober geplant. Je nach Marktbedingungen könnte es aber noch abgesagt werden, so Wilmar.

