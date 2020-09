Der Rechtsstreit um die Steuerzahlungen von Apple in Europa geht weiter - womöglich auf Jahre: Die EU-Kommission entscheid, gegen eine Gerichtsentscheidung vorzugehen, die zugunsten von Apple ausgegangen war. Brüssel ist weiter der Meinung, dass Irland dem iPhone-Hersteller über Jahre hinweg 13 Milliarden Euro unberechtigte Steuerrabatte gewährt hat.

Electrolux zahlt doch Dividende - Corona-Belastung kompensiert

Der schwedische Haushaltsgeräte-Hersteller Electrolux wird dank einer starken Nachfragebelebung nun doch eine Dividende für das vergangene Jahr zahlen. Der Negativeffekt auf den operativen Gewinn aus der Corona-Pandemie dürfte in den neun Monaten per Ende September weitgehend ausgeglichen werden, teilte die Electrolux AB mit. Für 2019 will das Unternehmen nun 7 Schwedische Kronen je Aktie ausschütten. Auf der Hauptversammlung am 3. November soll darüber abgestimmt werden.

Julius Bär zahlt im Wiedervereinigungs-Rechtsstreit 150 Mio Franken

Die Schweizer Bank Julius Bär hat einen Rechtsstreit infolge der deutschen Wiedervereinigung endgültig verloren. Wie die Bank mitteilte, hat das Schweizerische Bundesgericht die Bank letztinstanzlich zu einer Zahlung von rund 150 Millionen Franken inklusive Zinsen an die deutsche Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) verpflichtet. Der Betrag sei durch eine im Dezember vergangenen Jahres gebuchte Rückstellung vollständig gedeckt.

US-Biotechfirma Novavax startet Phase-3-Studie zu Corona-Impfstoff

Das Biotechunternehmen Novavax hat in Großbritannien mit einer Phase-3-Studie für einen Covid-19-Impfstoff begonnen. Wie das US-Unternehmen mitteilte, sollen an der Studie 10.000 Personen teilnehmen. Im Oktober könnte dann in den USA die Phase-3-Studie mit dem Impfstoffkandidaten mit bis zu 30.000 Probanden beginnen.

Swiss Re ändert rechtliche Organisationsstruktur

Die Swiss Re baut ihre rechtliche Struktur um. Wie der Rückversicherungskonzern mitteilte, soll die Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG die alleinige operative Tochtergesellschaft der Gruppe werden. Sie wird wiederum separate Holdinggesellschaften für die Geschäftseinheiten Reinsurance und Corporate Solutions sowie für die Sparte iptiQ halten. Diese Geschäftsbereiche werden weiterhin unabhängig voneinander arbeiten.

Veolia will Offerte für Suez-Beteiligung nachbessern

Im Streit um den Einstieg der Veolia Environnement SA bei dem Abfallentsorger Suez will Veolia die Offerte versüßen: Dem Board der Engie SA werde am Freitagabend ein "verbessertes Angebot" für deren Suez-Beteiligung unterbreitet, sagte Veolia-CEO Antoine Frerot auf einer Pressekonferenz. "Der Angebotspreis wird erhöht, aber ich werde nicht sagen, um wie viel", sagte Frerot. Der Preis sei jedoch nicht das einzige Kriterium. Das verbesserte Angebot berücksichtige die von Engie angesprochenen Punkte. "Die sozialen Verpflichtungen wurden formell in einem Brief festgelegt, der an den Vorstand von Engie geschickt wird", sagte der CEO.

Wizz Air erwartet im Oktober Kapazität von 50% - Winter nicht besser

Der Billigflieger Wizz Air rechnet im Oktober wegen der bestehenden Reiserestriktionen weiter mit einer gedämpften Auslastung. Die Kapazität dürfte nächsten Monat bei 50 Prozent liegen, teilte die Wizz Air Holdings plc mit. Sollten die Restriktionen für Reisende auf dem derzeitigen Niveau verharren, sollte die Auslastung auch im Winter in etwa auf diesem Niveau verharren, so das Unternehmen. Trotz des nach wie vor schwierigen Umfelds infolge der Corona-Pandemie gehe Wizz Air davon aus, als Gewinner aus der Krise hervorgehen zu können.

