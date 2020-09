USA im November Unwägbarkeiten mit sich bringe, zumal das Verhältnis Chinas mit den USA ohnehin bereits massiv belastet ist. In Sydney spielte die Musik bei Nebenwerten. Piedmont Lithium machten einen Satz um fast 40 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen eine fünfjährige Liefervereinbarung mit dem Elektrautobauer Tesla getroffen hatte.

Kaum verändert notieren die Risikoprämien am Dienstagmittag. Die Anleger halten sich zurück vor dem ersten Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Noch liegt Biden klar vorne in den Umfragen, allerdings könnte sich das mit den Debatten ändern. Biden sei dafür bekannt, dass er gerne in Fettnäpfchen trete, heißt es im Handel. Sollte sich das Rennen einengen, könnte dies durchaus zu einer verstärkten Umschichtung an die Anleihemärkte führen. Unterstützt werden Credits zudem durch hohe EZB-Käufe - in der vergangenen Woche kaufte die Notenbank Unternehmensanleihen für 2,7 Milliarden Euro nach zuvor 1,9 Milliarden.

MAN kündigt Beschäftigungssicherungsverträge für Konzernumbau

Der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus SE will das Unternehmen umfassend neu ausrichten und hat dazu Beschäftigungssicherungs- und Standortverträge gekündigt. Dies geschehe fristgerecht per Ende September, teilte das zur VW-Nutzfahrzeugsparte Traton gehörende Unternehmen mit. MAN sieht sich aus wirtschaftlichen Gründen für die Standorte in Deutschland und Österreich dazu gezwungen und will nun Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufnehmen.

Post investiert mehr ins Paketgeschäft und erhöht Preise

Angesichts der wachsenden Zahl von kommerziellen Peketlieferungen verdoppelt die Post-Tochter DHL Paket ihre Investitionen. Im kommenden Jahr stehen mehr als 300 Millionen Euro und nicht wie ursprünglich geplant 150 Millionen Euro für den den Ausbau von Infrastruktur und Service für die Paketempfänger zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. So soll die Zahl der Packstationen von 5.600 auf 7.000 bis zur Mitte 2021 erweitert werden. Privatkunden werden in die Lage versetzt, ihre Paketzustellung in Echtzeit zu verfolgen.

Auf Tui-Kreuzfahrtschiff sind weitere Corona-Tests negativ

Bei dem am Montag gemeldeten Infektionen mit Covid-19 auf einem Kreuzfahrschiff von Tui Cruises handelt es sich möglicherweise um einen Fehlalarm. Die im Rahmen von Routinetests gemeldeten unklaren positiven Testergebnisse bei zwölf Besatzungsmitgliedern der Mein Schiff 6 seien mittlerweile durch zwei weitere Tests als negativ identifiziert worden, teilte die Reederei mit. Dabei handelte es sich um einen sogenannten PCR-Test von Tui selbst, sowie einen Antigen-Schnelltest der griechischen Behörden.

Manz und Autozulieferer TE Connectivity vereinbaren Folgeauftrag

Der Maschinenbaukonzern Manz hat mit dem Automobilzulieferer TE Connectivity einen Folgeauftrag im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich vereinbart. TE hatte im Jahr 2018 eine vollintegrierte Produktionslinie zur automatisieren Montage von Zellkontaktiersystemen bei Manz bestellt und plane nun, die Zusammenarbeit weiter auszubauen, teilte die Manz AG mit. Der Auftrag werde voraussichtlich im vierten Quartal final vergeben und zum Großteil im Geschäftsjahr 2021 umsatz- und ertragswirksam.

HHLA investiert im Adria-Hafen Triest

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) übernimmt mit 50,01 Prozent die Mehrheit am Multifunktions-Terminal "Piattaforma Logistica Trieste" (PLT) im italienischen Seehafen Triest. Die Beteiligung wird vertraglich und organisatorisch der HHLA International GmbH zugeordnet, wie der Hafenbetreiber mitteilte. Die HHLA sieht an der Adria einen wachstumsstarken Markt, der durch seine strategische Lage gute Entwicklungsmöglichkeiten biete. Nach Odessa (Ukraine) und Tallinn (Estland) ist dies die dritte Hafenbeteiligung der HHLA außerhalb von Hamburg.

EQS Group AG führt Aktiensplit durch

Die EQS Group AG vollzieht den von der Hauptversammlung beschlossenen Aktiensplit. Den Aktionären stehen aufgrund ihres bisherigen Aktienbesitzes vier neue Aktien zu, wie das Unternehmen mitteilte. Der dafür relevante Aktienbesitz wird am 7. Oktober 2020 abends nach Börsenschluss ermittelt. Der jeweilige prozentuale Anteil eines Aktionärs am Kapital der EQS Group AG verändert sich hierdurch nicht. Die neuen Aktien werden ab dem 6. Oktober 2020 handelbar sein.

LVMH reicht im Streit um Fusion mit Tiffany Gegenklage ein

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton reicht im Streit um die Übernahme des US-Juweliers Tiffany nun Gegenklage ein und versucht auf diesem Weg den vereinbarten Deal abzuwenden. In der Klage, die am Montag am Gericht im US-Bundesstaat Delaware eingereicht wurde, argumentiert LVMH, dass die Geschäfte von Tiffany während der Coronavirus-Pandemie so umfassend beschädigt worden seien, dass die ursprüngliche Übernahmevereinbarung keine Gültigkeit mehr habe. Vor einigen Tagen hatte Tiffany LVMH verklagt.

Investor drängt Engie zur Annahme von Veolia-Offerte für Suez

Im Zwist um den Einstieg von Veolia beim Abfallentsorger Suez bekommt Engie nun Druck von einem Investor. Amber Capital drängt den französischen Energiekonzern in einem Schreiben dazu, das Angebot anzunehmen. Es sei eine gute Gelegenheit sowohl für den Konzern als auch für die Aktionäre, argumentiert der Aktionär der Engie SA. Veolia-CEO Antoine Frerot hatte eine aufgebesserte Offerte angekündigt, nachdem Engie das erste Angebot im Wert von 2,91 Milliarden Euro für einen Anteil von 29,9 Prozent an Suez zurückgewiesen hatte.

Mutter von Fiat und Peugeot vergibt Verwaltungsratsposten

Die neue Muttergesellschaft der beiden Autobauer Fiat Chrysler und Peugeot hat die Personalentscheidung für die Besetzung des Board getroffen. Stellantis, so heißt die Holding für die Fusion der Autohersteller, werde einen Verwaltungsrat mit elf Mitgliedern haben, teilte das Unternehmen mit. Die Mehrheit der nicht-exekutiven Aufsichtsräte soll dabei unabhängig vom Konzern sein.Fiat Chrysler nominierte fünf Mitglieder für den Verwaltungsrat.

Wienerberger plant mit 135 Millionen Euro mehr EBITDA bis 2023

Wienerberger will mit Hilfe von strategischen Investitionen in Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie Verbesserungen im operativen Geschäft ihr Ergebnis (EBITDA) bis 2023 um rund 135 Millionen Euro steigern. In dieser mittelfristigen Planung sind Effekte aus möglichem Marktwachstum oder durch Zukäufe anderer Unternehmen nicht enthalten, teilte der österreichische Baustoffhersteller zu Beginn seines Kapitalmarkttages mit.

Total übernimmt Londons größten Stromtankstellenanbieter

Der französische Ölmulti Total kauft Londons größten Ladestellenbetreiber für E-Autos. In einer Mitteilung des Konzerns heißt es, übernommen werde mit dieser Transaktion Source London, eine Firma, die mit mehr als 1.600 Ladestationen über mehr als die Hälfte aller verfügbaren Ladepunkte in der britischen Hauptstadt verfügt. Verkäufer ist der französische Mischkonzern Bolloré. Bis zum Jahresende soll der Betriebsübergang abgeschlossen sein.Total will bis 2025 mehr als 150.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge betreiben.

Unicredit ernennt Mirko Bianchi zum Leiter des Wealth Management & Private Banking

Die Unicredit SpA hat Co-Finanzchef Mirko Bianchi zum Leiter des Wealth Management & Private Banking im Konzern gemacht. Der Manager übernehme die Verantwortung ab dem 1. Oktober, teilte die italienische Bank mit. Stefano Vecchi werde sein Stellvertreter. Der bisherige Chef des Bereichs, Marco Bizzozero, verlässt Unicredit und wechselt zu einem amerikanischen Fintech.

Nokia soll britische BT-Standorte mit 5G ausrüsten

Der finnische Telekomausrüster Nokia soll den britischen Telekomkonzern BT mit Zubehör für den neuen Mobilfunkstandard 5G versorgen. Wie die Nokia Corp mitteilte, wird sie damit der größte 5G-Ausrüster und -Dienstleister der BT Group plc in Großbritannien. Zudem werde mit diesem Vertrag die langjährige strategische Partnerschaft mit BT erweitert.

