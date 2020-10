indizes in diesem Artikel MDAX 27.316,6

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub verstärkt sein Geschäft in Italien mit einer kleineren Übernahme. Das im MDAX notierte Unternehmen kauft laut eigener Mitteilung das Schmierstoffgeschäft der Welponer srl in Bozen. Das Geschäft von Welponer komplettiere das vorhandene Geschäft von Fuchs in Italien. Welponer erzielte als Fuchs-Handelspartner 2019 einen Umsatz von rund 4 Millionen Euro.

Verena Volpert als Aufsichtsrätin bei Thyssenkrupp bestellt

Verena Volpert ist neue Aufsichtsrätin bei Thyssenkrupp. Das Registergericht Duisburg bestellte die frühere Bereichleisterin Finanzen von Eon mit sofortiger Wirkung als Nachfolgerin von Ingrid Hengster, die ihr Amt per Ende September aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte. Das teilte der Essener Industriekonzern mit.

Nordex erhält Folgeauftrag über 24 Megawatt in der Türkei

Der Windanlagenbauer Nordex hat einen Folgeauftrag über 24 Megawatt von seinem Stammkunden Sancak Enerji erhalten. Nordex soll für den Windpark Baglar-3 rund 200 Kilometer südlich der türkischen Hauptstadt Ankara fünf Starkwindturbinen des Typs N133/4800 liefern, wie das im TecDAX und SDAX notierte Hamburger Unternehmen mitteilte.

Dic Asset baut Institutional Business mit Ankäufen von rund 160 Mio EUR aus

Das Immobilienunternehmen Dic Asset baut seinen Geschäftsbereich Institutional Business mit dem Ankauf zweier Büro-Objekte weiter aus. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, belaufen sich die Gesamtinvestitionskosten für die beiden Immobilien - das "LOOK 21" im Zentrum von Stuttgart sowie der Büro-Neubau "HangarOne" in Köln-Ossendorf - auf rund 160 Millionen Euro.

Rocket Internet startet Delisting-Rückerwerbsangebot

Die Rocket Internet SE hat im Zuge ihres geplanten Rückzugs von der Börse ihr öffentliches Delisting-Rückerwerbsangebot gestartet. Wie das noch im SDAX notierte Unternehmen mitteilte, können die Aktionäre ihre Aktien seit heute bis zum 30. Oktober 2020 um 24:00 Uhr MEZ andienen. Wie bereits bekannt, sollen die Aktionäre dabei 18,57 Euro je Anteilsschein erhalten. Das entspricht in etwa dem aktuellen Kursniveau (10:33 Uhr) von 18,60 Euro.

Manz erhält Auftrag mit mehr als 20 Mio EUR Gesamtvolumen

Das Maschinenbauunternehmen Manz hat vom slowakischen Forschungs- und Produktionsunternehmen für Batterien InoBat Auto einen Auftrag im Gesamtvolumen von mehr als 20 Millionen Euro erhalten.

Tui verzeichnet hohe Frühbucherzahlen - Unsicherheit bleibt

Der in Schieflage geratene Touristikkonzern Tui ist weiter zuversichtlich, dass sich sein Geschäft 2022 wieder normalisieren wird. Grundsätzliche Nachfrage ist bereits vorhanden: Die Urlaubsbuchungen, die Tui jetzt schon für den Sommer 2021 erhalten hat, liegen um 84 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, wie Konzernchef Fritz Joussen am Mittwoch vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten sagte.

Tui hat derzeit kein Interesse an Condor-Übernahme

Für den Touristikkonzern Tui ist eine Übernahme der Fluggesellschaft Condor aktuell keine attraktive Option. Denn der Konzern reduziert zurzeit seine Flotte von zuletzt 150 Maschinen um 25 bis 30 Stück, wie Konzernchef Fritz Joussen sagte.

Kranhersteller Cargotec und Konecranes fusionieren

Die beiden finnischen Kranhersteller Cargotec und Konecranes wollen fusionieren. Die Boards beider Unternehmen haben dem Zusammenschluss zugestimmt, wie es in einer Mitteilung der Cargotec Corp und Konecranes plc heißt. Mit der Fusion soll ein Großkonzern entstehen: Beide Unternehmen kamen vergangenes Jahr auf einen Umsatz von zusammen rund 7,0 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 565 Millionen Euro.

H&M übertrifft im 3. Quartal Erwartungen

Das schwedische Textileinzelhandelsunternehmen H&M hat im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Damit ist für die Hennes & Mauritz AB mit Blick auf die Corona-Krise nach eigener Einschätzung das Schlimmste überstanden.

Nestle Purina investiert rund 450 Millionen Dollar in neue US-Fabrik

Der US-Hersteller von Heimtiernahrung Nestle Purina PetCare will rund 450 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsstätte im US-Bundesstaat North Carolina investieren. Wie die schweizerische Muttergesellschaft Nestle mitteilte, soll das neue Werk im Jahr 2022 den Betrieb aufnehmen und bis zum Jahr 2024 mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigen. In den USA gibt es bereits 21 Purina-Produktionsstätten.

Rolls-Royce plant Bezugsrechtsemission über 2,6 Milliarden Pfund

Die Rolls-Royce Holdings plc plant im Zuge eines größeren Rekapitalisierungspaketes eine diskontierte Bezugsrechtsemission in Höhe von 2,58 Milliarden Pfund. Sie ist Teil verschiedener Kapitalmaßnahmen, mit denen der britische Triebwerkshersteller seine Bilanz verbessert, um die Folgen der Corona-Krise abfedern zu können.

STMicro erhöht Umsatzprognose 2020 nach besser als erwartetem Drittquartal

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 nach einer besser als erwarteten Umsatzentwicklung im dritten Quartal angehoben. Im am 26. September zu Ende gegangenen dritten Quartal summierten sich die Erlöse nach vorläufigen Berechnungen auf 2,67 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte.

Veolia stimmt Verlängerung von Suez-Offerte bis 5. Oktober zu

Veolia hat der Verlängerung der Offerte für einen Anteil am Abfallentsorger Suez aus dem Bestand von Engie zugestimmt. Zudem sei das Angebot freundlich, erklärte die Veolia Environnement SA und entsprach somit den Forderungen von Engie.

Vinci erhält 1,3 Mrd EUR schweren Auftrag für Autobahn in Kenia

Der französische Bau- und Konzessionskonzern Vinci hat von der kenianischen Regierung den Auftrag zum Bau einer Autobahn im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft erhalten. Den Auftragswert bezifferte die Vinci SA auf 1,3 Milliarden Euro. Der Bau soll rund 42 Monate dauern und die existierende Fernstraße zu einer zweispurigen Autobahn erweitern.

Pepsico übertrifft Erwartungen im dritten Quartal

Die Pepsico Inc hat in ihrem dritten Geschäftsquartal vor allem dank eines starken Wachstums seines Snackgeschäfts Umsatz und Ergebnis stärker gesteigert als erwartet. Zudem traut sich Pepsico wieder eine Jahresprognose zu, die ebenfalls über den Schätzungen der Analysten liegt. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 2 Prozent.

