Im ersten Strafprozess um den Dieselskandal bei Volkswagen hat ein angeklagter Motorenentwickler des Autoherstellers Audi der Unternehmensspitze die Verantwortung gegeben. Sämtliche Anweisungen zur Entwicklung der umstrittenen Motoren und der damit verbundenen Manipulationen bei den Abgaswerten seien von seinen Vorgesetzten und von der Konzernspitze gekommen, sagte der Verteidiger von Giovanni P. vor dem Landgericht München II. P. und seine Mitarbeiter hätten "keinerlei Entscheidungskompetenz" gehabt.

Bahn kündigt Preiserhöhung im Fernverkehr an

Die Deutsche Bahn erhöht die Preise im Fernverkehr. Sie steigen zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember im Durchschnitt um 1 Prozent, wie der Konzern mitteilte. Damit falle die Preiserhöhung "moderat" aus, fügte das Unternehmen hinzu. Verbraucherschützer nannten höheren Ticketpreise hingegen "unverschämt".

Biontech und Pfizer starten Zulassungsprozess für Corona-Impfstoff

Biontech und der US-Partner Pfizer haben für ihren Corona-Impstoffkandidat in Europa ein wichtiges Etappenziel für eine mögliche schnelle Zulassung erreicht. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den sogenannten Rolling-Review-Einreichungsprozess für den Kandidaten "BNT162b2" genehmigt. Damit prüft die Behörde noch vor der Einreichung eines vollständigen Antrags zur Marktzulassung zeitnah die fortlaufenden Studiendaten. Im Endeffekt kann somit schneller eine Entscheidung gefällt werden, ob der Impfstoffkandidat eine Marktzulassung erhalten soll.

Biotest beantragt Genehmigung für Covid-19-Studie in Frankreich

Das Biotech-Unternehmen Biotest hat seine ESsCOVID-Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Antikörper Trimodulin nun auch in Frankreich zur Genehmigung eingereicht. Die spanischen Behörden hatten die Phase-II-Studie Anfang genehmigt, inzwischen sei der erste schwer erkrankte Covid-19-Patient mit dem Antikörperprodukt Trimodulin behandelt worden, teilte die Biotest AG mit.

Kering verkauft 5,9 Prozent an Puma für 655,6 Mio EUR

Der französische Luxusgüterkonzern Kering hat im Zuge der Reduzierung seines Anteils an der Puma SE Aktien zu einem Preis von je 74,50 Euro platziert und laut Mitteilung damit insgesamt 655,6 Millionen Euro erlöst.

Nordex erhält Großauftrag über 297 MW aus den USA

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat einen Großauftrag über 297 Megawatt (MW) aus den USA erhalten. Nordex soll nach eigenen Angaben 62 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 für einen Windpark in den USA liefern. Der Windpark soll im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten entstehen und Ende nächsten Jahres den Betrieb aufnehmen. Hinsichtlich des Kunden und des Projektnamens ist Stillschweigen vereinbart worden.

BHP übernimmt Ölfeld im Golf von Mexiko

Der Rohstoffkonzern BHP baut sein Engagement an einem Ölfeld im Golf von Mexiko auf eine Mehrheitsbeteiligung aus. Die BHP Group Ltd übernimmt laut eigener Mitteilung zusätzlich einen Anteil von 28 Prozent am Shenzi-Ölfeld von der Hess Corp für 505 Millionen US-Dollar. Der Anteil von BHP steigt damit auf 72 Prozent, die Tagesförderung um rund 11.000 Barrel Öläquivalent.

Corestate erweitert Vorstand und beruft Klaus Schmitt zum neuen CEO

Der Immobilien-Investment-Manager Corestate bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Wie die Corestate Capital Holding SA mitteilte, wird der bisherige Vorstandsvorsitzende Lars Schnidrig zum 31. Dezember 2020 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand und dem Unternehmen ausscheiden. Mit Wirkung zum 1. Januar nächsten Jahres sei Klaus Schmitt für drei Jahre zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt worden.

Danone startet Verkauf restlicher Yakult-Beteiligung

Danone hat mit dem Verkauf seiner restlichen 6,61-prozentigen Beteiligung an Yakult, einem japanischen Hersteller von fermentierten Milchgetränken, begonnen. Laut Mitteilung will der französische Lebensmittelkonzern den Anteil an der Yakult Honsha Ltd über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren abstoßen.

Suez und A2A führen Sondermüll-Geschäfte in Italien zusammen

Suez will sein Geschäft mit Sondermüll in Italien mit dem des Versorgers A2A aus der Lombardei zusammenführen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde laut einer Mitteilung des französischen Umweltkonzerns jetzt unterzeichnet. Suez will so zum Marktführer für die Beseitigung gefährlicher Abfälle in Italien aufsteigen.

Telia verkauft Carrier-Geschäft und kündigt Sonderdividende an

Der schwedische Telekommunikationskonzern Telia trennt sich von seinem internationalen Netzbetreibergeschäft. Wie die Telia Co AB mitteilte, verkauft sie Telia Carrier für 9,45 Milliarden schwedische Kronen (umgerechnet rund 900 Millionen Euro) an die Infrastruktur-Investment-Gesellschaft Polhem Infra. Künftig will sich Telia auf seine Präsenz in den nordischen und baltischen Staaten konzentrieren.

October 06, 2020