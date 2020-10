Der Tui-Manager Sebastian Ebel soll mit Jahresbeginn 2021 neuer Finanzvorstand des Touristikkonzerns aus Hannover werden. Der bisherige Vorstand Holiday Experiences mit Zuständigkeit für Hotels, Kreuzfahrten und Zielgebietsaktivitäten wird Nachfolger von Birgit Conix, die angekündigt hatte, ihre Vertragslaufzeit nicht zu verlängern und den Konzern zum Jahresende zu verlassen. Das beschloss der Aufsichtsrat am Dienstagabend, wie es in einer Tui-Mitteilung heißt.

Adler Mode will mit Neuausrichtung bis 2023 Gewinn und Umsatz steigern

Adler Modemärkte will mit einer umfassenden strategischen Neuausrichtung bis 2023 wieder auf einen "nachhaltig profitablen Wachstumskurs" zurückkehren. Bis 2023 soll der Umsatz auf 560 Millionen Euro steigen von 495 Millionen Euro 2019. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll bis 2023 wieder mindestens das Niveau von 70 Millionen Euro des Vorkrisenjahres 2019 erreichen, wie der Textileinzelhändler mitteilte.

Deutsche Bahn leitet Schlichtung mit GDL ein

Die Deutsche Bahn hat im Tarifstreit mit der Lokführer-Gewerkschaft GDL ein Schlichtungsverfahren eingeleitet. Davon erhofft sich die Bahn eine "zeitnahe Einigung" mit der Gewerkschaft über ein Tarifpaket, das einen finanziellen Beitrag des Zugpersonals an der "Bewältigung der Milliarden-Schäden aus der Corona-Krise" vorsieht.

Cropenergies investiert am Standort Wanze - Ausblick bekräftigt

Die Cropenergies AG hat Investitionen am belgischen Standort Wanze angekündigt. Dort sollen in den nächsten Jahren rund 50 Millionen Euro in ein weiteres Biomasse-Kraftwerk investiert werden und damit die Voraussetzungen geschaffen werden, um an dem Standort vollständig klimaneutral zu produzieren. Das Kraftwerk soll 2023 in Betrieb gehen.

Boeing erwartet wegen Pandemie stärkere Nachfragedelle

Boeing hat wegen der Corona-Krise die Marktprognose für die kommenden 10 Jahre gesenkt. Dem US-Flugzeughersteller zufolge wird die Coronavirus-Pandemie die weltweite Nachfrage nach Flugzeugen in den nächsten zehn Jahren um rund 2.000 Flugzeuge reduzieren und den Umsatz der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie bis 2029 um 200 Milliarden Dollar schmälern. Grund sei der Rückgang weltweit bei Flugreisen und vor allem der Einbruch bei Dienstreisen, teilte der US-Flugzeughersteller in seiner jährlichen Marktprognose mit.

Levi Strauss überrascht mit Gewinn - Aktie steigt

Der Jeanshersteller Levi Strauss hat im dritten Quartal weniger verdient und aufgrund coronabedingter Geschäftsschließungen weniger umgesetzt. Allerdings übertrafen die Ergebnisse unter anderem wegen des starken Online-Geschäfts die Markterwartungen eines Verlustes. Die Aktie kletterte nachbörslich um knapp 11 Prozent.

Tesco steigert Vorsteuergewinn im Halbjahr deutlich

Tesco PLC meldete für das erste Halbjahr seines Geschäftsjahres 2020/21 bei leichtem Umsatzwachstum deutlich mehr Gewinn. Der größte britische Lebensmitteleinzelhändler kündigte überdies an, Imran Nawaz im April nächsten Jahres zu seinem neuen Finanzchef zu machen. Bislang ist der Manager in dieser Funktion bei Tate & Lyle tätig.

