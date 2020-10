indizes in diesem Artikel MDAX 27.851,7

Das Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen Evotec hat eine Meilenstein-Zahlung über 6 Millionen US-Dollar vom US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb erhalten. Auslöser der Meilenstein-Zahlung war die Aufnahme eines weiteren Wirkstoffforschungsprojekts in das Portfolio, wie das im MDAX und TecDAX notierte Hamburger Unternehmen mitteilte. Die Evotec SE und die Bristol-Myers Squibb Co wollen mit ihrer 2016 eingegangenen Allianz krankheitsmodifizierende Therapieoptionen für eine Vielzahl neurodegenerativer Erkrankungen identifizieren. Laut Evotec besteht ein hoher ungedeckter Bedarf an Therapieoptionen, die den Fortschritt neurodegenerativer Erkrankungen verlangsamen oder umkehren.

Gerresheimer schließt Schuldscheinvertrag über 325 Mio Euro

Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat einen Schuldscheinvertrag mit einem Gesamtvolumen von 325 Millionen Euro unterzeichnet. Die Transaktion sollte ursprünglich ein Emissionsvolumen von 150 Millionen Euro haben, war aber deutlich überzeichnet. Daher wurde das Gesamtvolumen auf 325 Millionen Euro erhöht. Das Schuldscheindarlehen besteht jeweils hälftig aus Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren. Diese sind mit festen sowie variablen Zinssätzen ausgestattet. Begleitet wird die Transaktion von der Commerzbank, der Landesbank Baden-Württemberg und Unicredit. Die Mittel aus dem Schuldschein dienen hauptsächlich der Refinanzierung eines fälligen Schuldscheins.

Patrizia kauft für 50 Mio EUR vier Logistik-Projektentwicklungen in Madrid

Das Immobilienunternehmen Patrizia hat im Großraum Madrid für 50 Millionen Euro vier im Bau befindliche Logistikhallen erworben. Sie entstehen den Angaben zufolge in einem Logistikpark in Valdemoro. Der Bau der 65.800 Quadratmeter großen Anlage wird voraussichtlich bis 2022 abgeschlossen sein, wie das SDAX-Unternehmen ausführte.

Easyjet rutscht tiefer in die Verlustzone als befürchtet

Die britische Fluggesellschaft Easyjet bekommt den Einbruch der Passagierzahlen infolge der Coronavirus-Pandemie erheblich zu spüren und ist im abgelaufenen Geschäftsjahr tiefer in die Verlustzone gerutscht als befürchtet. Die Dividendenzahlung will der Konzern aussetzen. Der Billigcarrier erklärte, der bereinigte Vorsteuerverlust sollte in dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr in der Größenordnung von 815 bis 845 Millionen britischen Pfund liegen. Analysten hatten nach einem Factset-Konsens mit einem bereinigten Verlust vor Steuern von 745,9 Millionen Pfund gerechnet. Im Geschäftsjahr davor schrieb die Airline einen Gewinn von 427 Millionen Pfund.

Dufthersteller Givaudan setzt Wachstumskurs fort

Der weltgrößte Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat in den ersten neun Monaten dank eines Wachstums in den meisten Produktsegmenten und Regionen seinen Umsatz weiter verbessert und seine Ziele bekräftigt. Vor dem Hintergrund der anhaltenden globalen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie habe man die Geschäftsdynamik beibehalten und den Geschäftsbetrieb sowie die globale Lieferkette mit "nur minimalen Störungen aufrecht" erhalten können, teilte der Symrise-Wettbewerber mit. Rückgänge hätten sich in den Bereichen Luxusparfümerie und Food Services gezeigt, geografisch sanken die Verkaufserlöse einzig in der Region Asien-Pazifik.

Imperial Brands sieht Umsatz 2019/20 in etwa auf Vorjahresniveau

Der Tabakkonzern Imperial Brands dürfte im Geschäftsjahr 2019/20 nicht gewachsen sein. Wie der britische Konzern, der Zigarettenmarken wie Davidoff, Gauloises und JPS unter seinem Dach vereint, mitteilte, wird sich der Konzernumsatz voraussichtlich auf dem Niveau des vorherigen Geschäftsjahres bewegen. Der Umsatz im Tabakgeschäft dürfte im am 30. September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr zu konstanten Wechselkursen marginal um 1 Prozent zugelegt haben, wie aus dem Trading Update weiter hervorgeht.

OMV im 3. Quartal erneut mit Produktions- und Margenrückgang

Der Öl- und Gaskonzern OMV hat im dritten Quartal 2020 erneut einen Produktions- und Margenrückgang hinnehmen müssen. Wie der österreichische Konzern in seinem Trading Update mitteilte, wurden von Anfang Juli bis Ende September 444.000 Barrel Ölaquivalent pro Tag (boed) gefördert nach 480.000 boed im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Vorquartal waren es 464.000 boed gewesen.

Citigroup muss wegen Risikomanagement-Mängel Millionenstrafe zahlen

Die US-Bankenaufsicht verhängt eine Geldstrafe von 400 Millionen US-Dollar gegen die Citigroup wegen Mängeln in ihrem Risikomanagement und anderen internen Kontrollverfahren, einschließlich Datenmanagement und aufsichtsrechtlicher Meldestandards. Die Federal Reserve beanstandete, dass die Citigroup in diesen Punkten anhaltende Mängel aufgewiesen habe.

IBM will Managed Infrastructure Services ausgliedern

Der US-Konzern International Business Machines Corp (IBM) will seinen Bereich Managed Infrastructure Services aus der Sparte Global Technology in eine neue, noch namenlose Aktiengesellschaft ausgliedern. Man gehe davon aus, dass die Trennung durch eine steuerfreie Ausgliederung an IBM-Aktionäre bis Ende 2021 abgeschlossen sein wird, teilte IBM mit. IBM erwartet, dass der Spin-off ohne steuerliche Belastung für die Aktionäre erfolgen wird. Die addierte Dividendenzahlung von IBM und der neugeschaffenen Gesellschaft dürfte zunächst mindestens der von IBM bislang gezahlten Quartals-Ausschüttung entsprechen.

JPMorgan will Wohlstandsschere mit Krediten gegensteuern

Die Bank JPMorgan will ihren Teil zur Verringerung des Wohlstandsgefälles in den USA beitragen und einen Beitrag gegen Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe und Herkunft leisten. Dazu will die US-Großbank in den kommenden fünf Jahren zusätzliche 30 Milliarden US-Dollar bereitstellen, die größtenteils in Form von Krediten an Kleinunternehmer oder Hauskäufer mit latein- oder afroamerikanischer Herkunft ausgereicht werden sollen. Somit soll der entsprechenden Bevölkerungsgruppe der Zugang zu bezahlbarem Wohneigentum erleichtert und unternehmerische Selbständigkeit gefördert werden.

