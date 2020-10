Rund drei Wochen vor der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER warnt die Bundesregierung vor neuen Mehrkosten für die Betreibergesellschaft. Mit Blick auf die Corona-Pandemie bestehe für den Zeitraum 2021 bis 2024 "das Risiko eines zusätzlichen Finanzbedarfs", schreibt das Bundesverkehrsministerium in der Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Über das Dokument, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte, berichtete zuerst das Handelsblatt.

Für Hochtief-Tochter Cimic ist Besserung in Sicht

Der australische Baukonzern Cimic hat in den ersten neun Monaten 17,4 Prozent weniger verdient als vor Jahresfrist. Die Tochter der Essener Hochtief AG vermeldete einen Nettogewinn von 473,6 Millionen australische Dollar - knapp 100 Millionen weniger als vor Jahresfrist. Coronabedingt blieb der Umsatz mit 9,34 Milliarden Dollar um 13 Prozent oder knapp 1,4 Milliarden Dollar hinter dem Vorjahreswert zurück. Bei der Marge blieb Cimic mit 6,9 Prozent vor Steuern um 40 Basispunkte hinter dem Vorjahreswert zurück.

Homag übernimmt dänische System TM A/S

Der Maschinenbauer Homag bündelt seine Aktivitäten im Bereich Bauelemente und übernimmt einen Anteil von 80 Prozent an der dänischen System TM A/S. Einen Kaufpreis nannte Homag am Freitag nicht, erklärte aber, System TM habe als Anbieter von Optimierungs- und Systemlösungen für die holzbearbeitende Industrie im Jahr 2019 einen Umsatz von ca 30 Millionen Euro erwirtschaftet.

Grammer trotzt Restrukturierung im dritten Quartal mit Gewinn

Nach dem coronabedingten Geschäftseinbruch im Frühjahr hat sich die Situation des Automobilzulieferers Grammer im Sommer deutlich verbessert. Nach vorläufigen Zahlen bleibt der Umsatz im dritten Quartal mit rund 458 Millionen Euro noch um 8 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Im zweiten Quartal hatte das Umsatzminus nach Produktionsunterbrechungen aber bei rund 45 Prozent gelegen. Grammer gelang es im Zeitraum Juli bis September, trotz Restrukturierungsmaßnahmen im Volumen von rund 12 Millionen Euro für die Konsolidierung von Standorten sowie Stellenabbau ein positives operatives Ergebnis (EBIT) zu erzielen. Es lag bei rund 6 Millionen Euro nach 11,7 Millionen Euro im Vorjahr. Vor Sondereffekten stieg das operative EBIT auf rund 22 Millionen Euro nach 9,1 Millionen Euro im Vorjahr.

Grenke ist offen für neues Franchisemodell

Die Grenke AG in Baden-Baden stellt ihr Franchisemodell auf den Prüfstand und würde im Fall einer Aufgabe des bestehenden Gebildes auch Verluste übernehmen. "Würde das bisherige Franchisemodell zugunsten einer frühen Integration der Franchisefirmen aufgegeben, würde dies auch bedeuten, dass die AG Anfangsverluste der Start-ups zu tragen hätte", sagte CFO Sebastian Hirsch im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton erstellt derzeit ein Gutachten über Grenkes Praxis bei der Übernahme von Franchisefirmen.

Credit Agricole übernimmt restliche 25 Prozent an GNB Seguros

Die Versicherungstochter der französischen Bankengruppe Credit Agricole wird weitere 25 Prozent am portugiesischen Versicherer GNB Seguros übernehmen. Anschließend hält Credit Agricole laut eigener Mitteilung GNB Seguros komplett. Mit dem Verkäufer der Beteiligung, die Novo Bank, wurde ein auf 22 Jahre angelegtes Vertriebsabkommen für die Nicht-Leben-Produkte von GNB Seguros für Portugal geschlossen.

Euronext zahlt 4,3 Milliarden Euro für Mailänder Börse

Der Verkauf der Borsa Italiana Group ist in trockenen Tüchern. Die Mehrländerbörse Euronext zahlt dem Londoner Börsenbetreiber LSE 4,325 Milliarden Euro für die Mailänder Börse, wie die London Stock Exchange Group am Freitag mitteilte. Der Kaufvertrag sieht überdies einen Ausgleich vor, der die bis zum Abschluss erwirtschafteten Barmittel widerspiegelt.

Liberty: 81,98 Prozent der Sunrise-Aktionäre nehmen Offerte an

Bei der Übernahme des Schweizer Telekomunternehmens Sunrise Communications hat die UPC-Muttergesellschaft Liberty Global hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Nach Ablauf der Angebotsfrist am Donnerstag hält Liberty 81,98 Prozent aller Sunrise-Aktien. Die Bedingung einer Mindestannahme-Quote von zwei Dritteln ist damit erfüllt. Nach der noch vorläufigen Auswertung seien insgesamt 37,1 Millionen Sunrise-Aktien angedient worden, teilte Liberty Global am Freitagmorgen mit.

L'Oreal wird mehrere Luxus-Geschäfte in den USA schließen

L'Oreal plant im Rahmen eines Strategiewechsels einige Geschäfte seiner Luxusdivision in den USA zu schließen, wie das französische Kosmetikunternehmen am Freitag mitteilte. "Die Luxe Division von L'Oreal USA hat intern einen Plan zur Reorganisation und Umgestaltung von Teilen ihres Geschäfts in den nächsten sechs Monaten angekündigt", teilte der Konzern mit.

HSBC will Trinkaus-Restaktionäre mit 67,93 EUR/Aktie abfinden

Die noch verbliebenen Aktionäre der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sollen für ihre Anteile im Rahmen des Squeeze-outs mit 67,93 Euro je Stückaktie abgefunden werden. Das kündigte die Hauptaktionärin HSBC Germany Holdings GmbH (99,33 Prozent) an und verwies darauf, dass ein gerichtlich bestellter Sachverständiger die Angemessenheit bestätigt habe. Nun soll eine außerordentliche Hauptversammlung von HSBC Trinkaus einen entsprechenden Beschluss fassen. Vorläufiger Termin ist der 19. November.

AMD strebt Übernahme von Wettbewerber Xilinx an - Kreise

Der Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Wettbewerbers Xilinx. Der Deal könnte ein Volumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar haben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die beiden Gesellschaften diskutierten eine Transaktion, die bereits kommende Woche angekündigt werden könnte. Es gebe aber keine Garantie dafür, dass es letztendlich zu einem Geschäft komme, sagten die Informanten weiter und verwiesen darauf, dass die Gespräche zum Stillstand gekommen seien, bevor sie vor kurzem wieder aufgenommen wurden.

