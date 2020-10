Der Finanzdienstleister Hypoport hat im dritten Quartal sein Transaktionsvolumen weiter gesteigert und seit Jahresbeginn Marktanteile gewonnen. Das Wachstum der digitalen Plattformgeschäftsmodelle sei trotz der schwierigen allgemeinen konjunkturellen Lage in Deutschland im Zuge des Corona-Virus robust gewesen, teilte das im SDAX notierte Lübecker Unternehmen mit.

Audi will ab 2024 Premium-Elektroautos in China produzieren

Audi will in vier Jahren in China Elektrofahrzeuge der Oberklasse produzieren. Mit dem langjährigen Partnerunternehem FAW unterzeichneten Vertreter der VW-Tochter im nordchinesischen Changchun jetzt eine entsprechende Absichtserklärung. Basis für mehrere voll-elektrische Audi-Modelle solle die gemeinsam mit Porsche entwickelten Premium Platform Electric (PPE) sein, heißt es in einer Mitteilung des deutschen Herstellers.

Reederei Maersk hebt nach Geschäfts- und Preiserholung Prognose an

Die Containerschiffahrt hat sich im Hinblick auf Volumina und Frachtraten schneller erholt als erwartet. Die dänische Reederei A.P. Moeller-Maersk AS hebt deshalb ihre Gewinnprognose an. 2020 werde mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 7,5 bis 8 Milliarden Dollar vor Sondereinflüssen abgeschlossen und nicht wie bislang geplant mit 6 bis 7 Milliarden Dollar, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Für den geplanten Abbau von 2.000 Stellen fällt allerdings eine einmalige Belastung von 100 Millionen Dollar an.

Peach Property begibt Anleihe im Volumen von 300 Mio EUR

Der Schweizer Wohnimmobilieninvestor Peach Property will eine unbesicherten Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 300 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Der Zinssatz soll in einem Bookbuilding-Verfahren festgelegt werden. Zielgruppe sind institutionelle Investoren in Europa sowie qualifizierte Investoren in den USA.

Roche plant hochvolumigen Coronavirus-Antigen-Test

Roche plant einen hochvolumigen Antigentest, der dabei helfen soll, Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus zu diagnostizieren. Der Test namens Elecsys ist ein automatisierter Labortest für den Nachweis eines Coronavirus-Antigens, teilte der Schweizer Pharmakonzern mit.

SSE verkauft Anteil an Energie-aus-Abfall-Projekten für 995 Mio Pfund

Der schottische Versorger SSE trennt sich von seiner 50-prozentigen Beteiligung am Müllverwerter Ferrybridge sowie Skelton Grange. Käufer ist für 995 Millionen Pfund ein von First Sentier Investors verwalteter Infrastrukturfonds, wie die im FTSE 100 gelistete Gesellschaft mitteilte. Der Abschluss ist noch in diesem Kalenderjahr vorgesehen.

Unibail-Rodamco verkauft Bürokomplex in Frankreich für 620 Mio EUR

Der Gewerbeimmobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) verkauft den Bürokomplex Shift in der Nähe von Paris für 620 Millionen Euro an ein Konsortium von institutionellen Investoren aus Frankreich. Der Verkaufspreis für die Immobilien in dem Pariser Vorort Issy-les-Moulineaux beinhaltet einen Aufschlag auf den Buchwert per Ende Juni. Die Transaktion soll in Januar 2021 abgeschlossen werden, teilte die in Amsterdam börsennotierte URW mit.

IPO/Blackstone-Unternehmen Finance of America steht vor IPO - Kreise

Die Konsumentenkredit-Plattform Finance of America Equity Capital LLC, ein Blackstone-Portfoliounternehmen, soll mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge mit einer Bewertung von 1,9 Milliarden US-Dollar an die Börse gebracht werden. Der Börsengang soll über einen sogenannten "Blank-Check Merger" erfolgen - im laufenden Jahr der beliebteste Weg für eine Börsennotierung.

Tiktok-Konkurrent Triller erwägt Börsengang

Die Videoplattform Triller, Rivale des bekannteren Dienstes Tiktok, erwägt einen Börsengang. Es liefen Gespräche mit mehreren Firmen über einen möglichen Zusammenschluss, der in einen Börsengang in New York münden könnte, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus informierten Kreisen. Demnach haben mehrere Unternehmen, die auf Zusammenschlüsse mit vielversprechenden Start-ups spezialisiert sind, ihr Interesse an Triller bekundet.

