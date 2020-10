Der Chipausrüster ASML hat im dritten Quartal 2020 mehr verdient als von Analysten erwartet und seine Jahresprognose bekräftigt. Der Nettogewinn kletterte deutlich auf 1,062 Milliarden Euro von 751 Millionen im Vorquartal, wie der niederländische Hersteller von Lithografiesystemen mitteilte. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel nur mit 915,6 Millionen Euro Nettogewinn gerechnet.

Neuer Easyjet-CFO Jarvis tritt am 3. Februar 2021 an

Der künftige Finanzvorstand der britischen Biligfluggesellschaft Easyjet, Kenton Jarvis, tritt seine neue Position am 3. Februar 2021 an. Der amtierenden CFO Andrew Findlay werde am gleichen Tag aus dem Vorstand ausscheiden, teilte das Unternehmen mit. Es werde im Anschluss eine kurze Übergabe erfolgen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

EDF erhöht Schätzung für Atomenergie-Erzeugung 2020

EDF hat die Schätzung für die eigene Erzeugung von Energie durch Kernkraft für das laufende Jahr erhöht. Wie die Electricite de France SA mitteilte, rechnet der französische Konzern 2020 nun damit, in Frankreich 325 bis 335 Terrawattstunden an Energie aus Kernkraft zu erzeugen. Grund hierfür seien Fortschritte in seinem Wartungsplan. Im Juli hatte EDF mit 315 bis 325 Terrawattstunden an Energie aus Kernkraft für 2020 gerechnet.

Just Eat Takeaway steigert 3Q-Bestellungen um 46%

Just Eat Takeaway.com hat im dritten Quartal die Bestellungen signifikant gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn habe sich trotz Investitionen weiter stark entwickelt.

Pearson sieht Ergebnis 2020 weitgehend im Rahmen der Markterwartung

Der britische Bildungsfachverlag Pearson sieht sich auf gutem Weg, das laufende Jahr weitestgehend im Rahmen der Markterwartungen abzuschließen. Dabei stützt sich die Pearson plc auf erste Indikationen des abgelaufenen Quartals. Demnach sind die bereinigten Umsätze im dritten Quartal um 10 Prozent zurückgegangen.

Tomtom weitet 3Q-Verlust aus - Umsatz rückläufig

Tomtom hat im dritten Quartal den Verlust ausgeweitet, der Umsatz sank. Das niederländische Unternehmen für Navigations-Technologien erwartet für das Gesamtjahr ebenfalls einen rückläufigen Umsatz.

Blackrock investiert in britisches E-Fahrzeug-Start-up Arrival

Das britische Elektrofahrzeug-Start-up Arrival Ltd. hat von Blackrock eine Finanzspritze in Höhe von 118 Millionen Dollar bekommen. Der weltgrößte Vermögensverwalter der Welt bewertet das Unternehmen nach Angaben eines Insiders mit rund 3 Milliarden Euro. Details werden im Laufe des Mittwochs erwartet.

IPO/Zweckgesellschaft Investindustrial will 350 Millionen Dollar einsammeln

Die Zweckgesellschaft Investindustrial Acquisition will sich an der New York Stock Exchange rund 350 Millionen US-Dollar beschaffen. Wie aus den bei der Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen hervorgeht, ist das sogenannte Blankocheck-Unternehmen oder Special Purpose Acquisition Company (SPAC) auf den Erwerb mittelgroßer europäischer Industrieunternehmen spezialisiert.

Twitter sperrt Konten von angeblichen schwarzen Trump-Unterstützern

Rund drei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat der Online-Dienst Twitter mehrere gefälschte, angeblich von Afroamerikanern angelegte Konten gesperrt, in denen zur Wahl von US-Präsident Donald Trump aufgerufen wurde. Die betroffenen Konten hätten binnen weniger Tage mehrere tausend Anhänger gewonnen, gab Twitter am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Derartige Vorgänge würden als Manipulation der öffentlichen Debatte gewertet.

