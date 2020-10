Der Berliner PSI-Konzern baut seine Position im Bereich Software für Energienetze durch die Übernahme der Schweizer Neplan AG aus. Das Unternehmen hat mit 17 Mitarbeitern zuletzt einen Jahresumsatz von 3,8 Millionen Euro erzielt, wie PSI mitteilte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Erste Group Bank ordnet Vorstand neu

Die Erste Group hat nach dem Rücktritt von Privatkunden-Vorstand Peter Bosek den Vorstand neu geordnet und stellt laut Mitteilung damit die Weichen auf Digitalisierung. In den Vorstand berufen wurden Thomas Schaufler und Maurizio Poletto. Gerda Holzinger-Burgstaller wurde zur neuen CEO der Erste Bank Oesterreich ernannt.

Lkw-Bauer Volvo mit 23 Prozent weniger Gewinn

Die Lockerung der Covid-19-Beschränkungen hat laut dem schwedischen Nutzfahrzeughersteller Volvo AB im dritten Quartal die Nachfrage nach Lastwagen wieder angekurbelt. Während die Auslieferungen noch um 28 Prozent fielen, kletterte der Auftragseingang um 61 Prozent, wie das Unternehmen mit Sitz in Göteborg mitteilte.

Yandex und TCS Group beenden Übernahmegespräche für Tinkoff

Das russische Technologieunternehmen Yandex NV und TCS Group Holding haben ihre Gespräche über ein mögliches Übernahmeangebote für die digitale TCS-Bank Tinkoff beendet.

Proteste gegen Ubers "Gig Economy" in Kalifornien

Proteste gegen die "Gig Economy": In San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien haben am Donnerstag (Ortszeit) hunderte Menschen gegen den Fahrdienstanbieter Uber demonstriert. Die Fahrer fordern, dass das Unternehmen ihnen den Status von Angestellten gewährt. Uber sträubt sich jedoch - ebenso wie sein US-Konkurrent Lyft - gegen entsprechende Vorgaben in Kalifornien und argumentiert, das Unternehmen sei lediglich eine digitale Plattform, die Fahrer und Kunden miteinander vernetzt.

