Die Munich Re will angesichts des pandemiebedingten verschärften Niedrigzinsumfelds und der damit einhergehenden belasteten Profitabilität der Rückversicherer mit einem besonderen Blick auf die Konditionen in die nächsten Verhandlungen zu Vertragserneuerungen gehen.

Siemens-Chef Kaeser für Besteuerung globaler Digitalkonzerne

Siemens-Chef Joe Kaeser hat eine effizientere Besteuerung multinationaler Digitalkonzerne gefordert. Es gehe darum, "dass wir in Europa ein Verständnis einer Steuerpolitik entwickeln, insoweit als wir es künftig immer mehr mit extraterritorialen Geschäften zu tun haben", sagte der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschuss (APA) der Deutschen Wirtschaft anlässlich der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK).

Brenntag kauft Aktivkohlespezialisten Comelt in Italien

Brenntag erwirbt das norditalienische Unternehmen Comelt samt Vertriebsstandorten für eine nicht genannte Summe. Die Firma mit zuletzt 31 Millionen Euro Jahresumsatz ist Spezialist für Produktion und Vertrieb von Aktivkohle und reaktivierte Aktivkohle, wie es in einer Mitteilung des Essener Chemikalienhändler heißt.

Evotec wird für Covid-19-Forschung von Gates-Stiftung gefördert

Die US-Tochter des Hamburger Biotech-Unternehmens Evotec wird bei der Suche nach monoklonalen Antikörperkandidaten zur Prävention schwerer Covid-19-Verläufe von der "Bill & Melinda Gates"-Stiftung gefördert.

Hannover Rück rechnet 2021 mit höheren Preisen im deutschen Markt

Die Hannover Rück ist zuversichtlich für die Entwicklung des deutschen Rückversicherungsmarktes im kommenden Jahr. Die für den deutschen Markt zuständige Tochter E+S Rück rechnet im kommenden Jahr mit steigenden Preisen und verbesserten Konditionen in der hiesigen Schaden-Rückversicherung, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Metro erwirbt portugiesischen Lebensmittel-Lieferdienst

Metro verstärkt sich im Lebensmittel-Liefergeschäft mit der portugiesischen Aviludo Group, dem zweitgrößten Player auf dem dortigen Markt. Der Kauf sei ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur vollständigen Konzentration auf das Geschäft mit Hotels, Restaurants und Caterern, teilte der Düsseldorfer Großhandelskonzern mit.

Morphosys-Wirkstoff Tremfya mit positiver EU-Empfehlung

Der von Morphosys entwickelte entzündungshemmende Wirkstoff Guselkumab wird wahrscheinlich auch in Europa zur Behandlung der psoriatischen Arthritis zugelassen werden. Das US-Unternehmen Janssen Pharmaceutical bekam vom Arzneimittelausschuss der EU-Zulassungsbehörde CHMP dafür jetzt eine Empfehlung, wie die deutsche Biotech-Firma mitteilte.

Aurubis saniert für 60 Millionen Euro Anlage in Lünen

Der Kupferkonzern Aurubis beginnt mit dem zweiten Abschnitt der Sanierung der Kupferelektrolyse an seinem Standort Lünen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, investiert er für die Erneuerung der Elektrolyse insgesamt 60 Millionen Euro. Die Arbeiten umfassen unter anderem den Abriss und Neubau der Elektrolysebecken und weitere Verbesserungen der Produktionsanlage.

Epigenomics-Aktie fällt nach negativem US-Bescheid um über 70%

Die Epigenomics-Aktie verliert im frühen Handel 71 Prozent ihres Wertes, nachdem das staatliche US-Krankenversicherungssystem Medicare & Medicaid die Erstattung der Kosten für den von Epigenomics entwickelten Bluttest zur Darmkrebsvorsorge Epi proColon abgelehnt hat.

Atlantia verkauft Mauterhebungssystem Telepass teilweise

Der schuldengeplagte italienische Infrastrukturkonzern Atlantia verkauft knapp die Hälfte an seinem Mauterhebungssystem Telepass an Partners Group. Der Schweizer Vermögensverwalter zahlt für 49 Prozent 1,06 Milliarden Euro, wie aus einer Mitteilung von Atlantia hervorgeht. Atlantia wird aber die Kontrolle behalten und Telepass auch voll in seiner Bilanz konsolidieren.

Danone mit 3Q-Umsatzrückgang, Zielen 2020 und Restrukturierung

Danone hat im dritten Quartal weniger umgesetzt. Der französische Lebensmittelhersteller gab Ziele für das Gesamtjahr aus und kündigte eine Restrukturierung im Management und eine Überprüfung des Portfolios an.

Euronext setzt Handel wegen technischer Probleme aus

Die europäische Börse Euronext hat am Montagvormittag den gesamten Handel wegen technischer Probleme eingestellt. Betroffen seien alle Vermögensklassen, heißt es. Der Börsenbetreiber will so schnell wie möglich mitteilen, wann der Handel wieder aufgenommen wird.

Frasers-CEO bietet für insolvente Debenhams - Zeitung

Der CEO des britischen Sporteinzelhändlers Frasers Group, Mike Ashley, bietet nach Informationen der Zeitung The Times für die britische Warenhauskette Debenhams, die sich seit April in einem Insolvenzverfahren befindet.

Julius Bär warnt vor Ergebnisbelastung durch italienische Tochter

Die Schweizer Bank Julius Bär muss den Wert ihres italienischen Vermögensverwalters Kairos nach unten anpassen. Wie die Bank mitteilte, wird eine Abschreibung von rund 190 Millionen Schweizer Franken auf den Firmenwert der Kairos Investment Management SpA das Ergebnis 2020 belasten. Unterdessen hat das Schweizer Institut weitere Kundengelder eingeworben.

Nokia soll erstes Mobilfunknetz auf dem Mond errichten

Der Telekommunikationsausrüster Nokia dringt in unendliche Weiten vor. Wie der Konzern mitteilte, wurde er von der US-Weltraumbehörde Nasa ausgewählt, um das erste Mobilfunknetz auf dem Mond zu errichten.

Philips steigert 3Q-Gewinn und gibt Ziele 2021-2025 aus

Philips hat im dritten Quartal mehr verdient, mehr umgesetzt und die Margen verbessert. Der niederländische Medizintechnologiekonzern bekräftigte die Ziele für das Gesamtjahr und gab Mittelfristziele aus, denen zufolge die Royal Philips Electronics NV 2021 bis 2025 ein beschleunigtes Umsatzwachstum und höhere Gewinne anstrebt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 07:25 ET (11:25 GMT)