BASF wird den im Rahmen seines Exzellenzprogramms vorgesehenen Abbau von weltweit 6.000 Stellen nun doch nicht komplett bis zum Jahresende über die Bühne bringen. Bei rund einem Zehntel dieser Stellen verzögere sich dies coronabedingt auf 2021, sagte Finanzchef Hans-Ulrich Engel in einer Telefonpressekonferenz. Mit den Einsparzielen sei man aber auf Kurs.

BASF setzt hinter progressive Dividende ein Fragezeichen

BASF wird womöglich ihre progressive Dividendenpolitik auf den Prüfstand stellen müssen. "Sollte das künftige gesamtwirtschaftliche Umfeld die Wachstumschancen der BASF verringern und die Profitabilität der BASF erheblich beeinträchtigen, kann eine Anpassung der Dividendenausschüttung erforderlich werden", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller in einer Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen. Die Entscheidung falle aber erst im Februar nächsten Jahres.

Beiersdorf verbucht geringeren Umsatzrückgang im dritten Quartal

Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten des Jahres inmitten der Corona-Pandemie weniger umgesetzt, aber im dritten Quartal den dramatischen Umsatzrückgang des zweiten Quartals teilweise wieder aufgeholt. Die Prognose für das Gesamtjahr konkretisierte der Hamburger DAX-Konzern. Im Zeitraum Januar bis September erwirtschaftete Beiersdorf einen Umsatz von 5,241 Milliarden Euro, organisch ein Rückgang um 7,1 Prozent, nominal von 8,5 Prozent. Zum Halbjahr hatte der Rückgang nominal 10,1 Prozent betragen, organisch 10,7 Prozent. Beiersdorf weist das zweite und dritte Quartal nicht separat aus. Nach Analystenberechnungen brach der Umsatz im 2. Quartal organisch um gut 18 Prozent ein.

Delivery Hero wächst dynamisch - optimistischer beim Umsatzziel

Delivery Hero ist noch etwas optimistischer beim Umsatz für das Gesamtjahr geworden, nachdem im dritten Quartal Umsatz und Zahl der Bestellungen nahezu verdoppelt und der Bruttowarenwert signifikant gesteigert wurde. Delivery Hero rechnet nun mit 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro Umsatz anstatt mit 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro. Dafür will der Berliner DAX-Neuling bei den "opportunistischen" Investitionen leicht kürzer treten - diese sehen für 2020 bis zu 120 Millionen Euro anstatt bis zu 150 Millionen vor. Im Zeitraum Juli bis September wurde ein Umsatz von 776,4 Millionen Euro erzielt, fast doppelt soviel verglichen mit dem Vorjahresquartal.

Deutsche Bank erwartet starkes Investmentbanking im 4Q

Die Deutsche Bank wird nach einem starken dritten Quartal zuversichtlicher für das Investmentbanking im laufenden Jahr. "Wir erwarten, dass die Erträge der Investmentbank sich im vierten Quartal weiterhin gut entwickeln und folglich für das Gesamtjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher ausfallen werden", schrieb die Bank in ihrem Bericht zum dritten Quartal. Bisher war die Bank davon ausgegangen, dass die Erträge in dem Segment "höher ausfallen werden". Im dritten Quartal kletterten die Einnahmen im Investmentbanking um mehr als 40 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro.

RWE nimmt Ferrovial an Bord seines schwimmenden Windparks

Für seinen schwimmenden Windpark vor der Baskischen Küste arbeitet der Energieversorger RWE als weiteren Partner mit dem spanischen Bauunternehmen Ferrovial zusammen. Es übernimmt die Fertigung und Montage der katamaran-ähnlichen Plattform für das Ökostromprojekt "DemoSATH", teilte der Essener DAX-Konzern mit.

Telefonica Deutschland erzielt dank Sondereffekt wieder Gewinn

Telefonica Deutschland hat im dritten Quartal dank eines Sondereffekts erstmals seit 2016 wieder ein positives Nettoergebnis geschrieben und damit die Analystenschätzungen deutlich übertroffen. Auch operativ lief es etwas besser als erwartet. Dank hohem Kundeninteresse vor allem an Mobilfunk-Tarifen der Kernmarke O2 sowie an Festnetzangeboten steigerte der Telekomdienstleister seinen Umsatz im dritten Quartal um 0,4 Prozent auf 1,873 Milliarden Euro. Der bereinigten operativen Gewinn (OIBDA) lag stieg um 0,8 Prozent auf 595 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente Telefonica 390 Millionen Euro, nach einem Verlust von 24 Millionen Euro.

Telefonica Deutschland will in weitere Glasfaser-Allianz investieren

Der Telekommunikationsanbieter will bis 2022 stärker als der Markt wachsen und dabei gleichzeitig seine Profitabilität steigern. Telefonica Deutschland könne sich gut vorstellen, sich an einer weiteren Glasfaser-Allianz, wie sie die spanische Muttergesellschaft Telefonica derzeit für den deutschen Markt erarbeite, zu beteiligen, und einen kleineren Teil der Erlöse aus dem Tower-Verkauf über insgesamt 1,5 Milliarden Euro in eine derartige Allianz zu investieren.

Puma mit spürbarer Erholung im 3. Quartal - weiter keine Prognose

Der Sportartikelhersteller Puma hat Umsatz und Gewinn im dritten Quartal 2020 deutlich gesteigert, traut sich aber immer noch keine Prognose für das Gesamtjahr zu. Im abgelaufenen Quartal erholte sich der MDAX-Konzern von coronabedingten Umsatz- und Gewinn-Einbrüchen im ersten Halbjahr, die im zweiten Quartal operativ und nach Steuern zu einem Verlust geführt hatten. Das EBIT stieg im dritten Quartal auf 189,5 Millionen Euro von 162 Millionen im Vorjahresquartal. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 113,6 Millionen Euro, ein Anstieg um 13 Prozent verglichen mit den 101 Millionen Euro vor einem Jahr. Der Umsatz legte auf 1,583 Milliarden Euro von 1,478 Milliarden zu.

Puma erwartet 2020 EBIT-Gewinn - CEO

Der Sportartikelhersteller Puma erwartet einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) für 2020, sagte CEO Björn Gulden in der Telefonkonferenz mit Journalisten.

Dic Asset steigert Ertragskraft und präzisiert Prognose

Das Immobilienunternehmen hat in den ersten neun Monaten des Jahres seine Ertragskraft gesteigert und das untere Ende seiner Jahresprognose für die Funds from Operation (FFO) angehoben. Das SDAX-Unternehmen bekräftigte das Ziel, die Assets under Management kurzfristig auf rund 10 Milliarden Euro auszubauen. Der FFO, eine legte von Januar bis September um 6 Prozent auf 72,7 Millionen Euro zu. Die Bruttomieteinnahmen stiegen begünstigt durch Ankäufe um 1 Prozent auf 76,3 Millionen Euro. Die Erträge aus Immobilienmanagement wuchsen erneut kräftig um 56 Prozent auf 60,6 Millionen Euro.

DWS erreicht hohe Nettomittelzuflüsse - Erwartungen übertroffen

Der Vermögensverwalter DWS hat im dritten Quartal weitere Kundengelder eingeworben. Zudem verdiente die Tochter der Deutschen Bank vor Steuern sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum zweiten Quartal auch dank deutlich niedrigerer Kosten mehr. Die Nettomittelzuflüsse erreichten im Zeitraum von Juli bis September 10,5 Milliarden Euro nach 8,7 Milliarden im Vorquartal. Das verwaltete Vermögen stieg per Ende September auf 759 Milliarden Euro von 745 Milliarden Euro drei Monate zuvor. Die Erträge stiegen auf 558 Millionen Euro von 551 Millionen im Vorquartal und 560 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Andritz macht wieder Gewinn und wird zuversichtlicher

Der österreichische Technologiekonzern Andritz ist besser als erwartet durchs dritte Quartal gekommen. Das Unternehmen schaffte es unter dem Strich zurück in die schwarzen Zahlen. Für das Gesamtjahr ist Andritz nun etwas zuversichtlicher beim Margenausblick. Im dritten Quartal sank der Umsatz entgegen den Erwartungen nur leicht auf 1,67 von 1,69 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) stieg laut vorläufigen Zahlen dank Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen auf rund 130 Millionen von 101,7 Millionen im Vorjahr.

Carrefour wächst im 3. Quartal vergleichbar um 8,4 Prozent

Carrefour hat den Umsatz auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal um 8,4 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro gesteigert. Auf den französischen Heimatmarkt entfielen dabei 9,68 Milliarden Euro, wie der Hypermarktbetreiber mitteilte ein Wachstum von 3,8 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der Online-Handel mit Lebensmitteln erlebte angesichts der Corona-Pandemie einen Aufschwung und legte um mehr als 65 Prozent zu.

Finnair schreibt rote Zahlen und verschärft Sparkurs

Die Fluggesellschaft Finnair will ihre Sparbemühungen nach einem herben Verlust im dritten Quartal noch weiter verstärken. Für das Berichtsquartal wies die Finnair Oyj einen Nettoverlust von 199,5 Millionen Euro aus. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte die Airline noch 57,6 Millionen Euro verdient. Der Umsatz brach um 89 Prozent auf 97,4 Millionen Euro ein, da Finnair das Flugangebot aufgrund der anhaltenden Reisebeschränkungen und der damit einhergehenden Nachfrageflaute nicht wie geplant ausbauen konnte.

Heineken will nach Gewinneinbruch Personalkosten drücken

Der Brauereikonzern setzt nach einem Gewinneinbruch in den ersten neun Monaten des Jahres den Rotstift an. Das niederländische Unternehmen kündigte an, die Zentrale und die regionalen Vertretungen auszudünnen, um die Kosten vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Unsicherheit zu reduzieren. Die Personalkosten sollen um 20 Prozent sinken. Die Umsetzung der Maßnahmen soll im ersten Quartal 2021 beginnen. In den ersten neun Monaten des Jahres brach der Nettogewinn der Heineken NV auf 396 Millionen Euro von 1,67 Milliarden im Vorjahreszeitraum ein. Im dritten Quartal sank der Bierabsatz organisch um 1,9 Prozent.

KPN mit deutlich geringerem Nettoergebnis - operativ stabil

Royal KPN hat im dritten Quartal einen erheblichen Gewinneinbruch verzeichnet. Netto verdiente der niederländische Telekomkonzern 132 Millionen Euro, verglichen mit 314 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Zwei von Factset befragte Analysten hatten mit 120,0 Millionen im Mittel allerdings noch weniger erwartet. KPN plant für 2020 mit einem bereinigten EBITDA nach Leasingverträgen von rund 2,32 Milliarden Euro.

