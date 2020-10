indizes in diesem Artikel SDAX 11.597,1

Beflügelt von guten Autoverkäufen besonders im September ist Volkswagen mit der Kernmarke im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und erwartet auch im Gesamtjahr operativ schwarze Zahlen. Der Absatz und der Umsatz werden wie angekündigt 2020 deutlich unter dem Vorjahresnivau liegen, wie das Unternehmen mitteilte. Im dritten Quartal wurde ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von 522 Millionen erzielt.

Audi erwartet 2020 weiterhin schwarze Zahlen

Audi rechnet dieses Jahr wegen geringerer Autoverkäufe mit einem deutlichen Gewinneinbruch. Das Ergebnis werde aber "klar positiv" sein, kündigte der Premiumautohersteller bei Vorlage der Geschäftszahlen für die ersten neun Monate an. Der Umsatz soll wie die Verkäufe "erheblich" unter Vorjahr liegen, der Netto-Cashflow dagegen auf dem Niveau von 2019. Derzeit sei die Volkswagen-Tochter "vorsichtig optimistisch" für das Schlussquartal.

Porsche plant 2020 mit zweistelliger Marge

Der Sportwagenhersteller Porsche wird dieses Jahr sein Renditeziel von 15 Prozent wie erwartet verpassen, peilt aber eine zweistellige Marge an. Grundsätzlich bleibe aber eine Rendite von 15 Prozent, die Porsche in den vergangenen Jahren teils klar übertroffen hat, das strategische Ziel. Bei einem Umsatz von 19,4 (Vorjahr: 20,5) Milliarden Euro betrug die Umsatzrendite in den neun Monaten 10,4 (16,3) Prozent. Grund für den Erlösrückgang, sind die um 5 Prozent geringeren Autoverkäufe. Das operative Ergebnis brach im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf ein.

SNP wieder mit Gewinn im 3Q - Ausblick bestätigt

Die SNP SE hat im dritten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben, aber operativ und unter dem Strich weniger verdient und weniger umgesetzt als im Vorjahr. Der Quartalsgewinn reichte allerdings nicht aus, um nach den roten Zahlen im ersten Halbjahr auch im Neunmonatszeitraum unter dem Strich wieder in die Gewinnzone zu gelangen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Softwareunternehmen aus Heidelberg, das im SDAX notiert ist.

RIB Software verdient weniger bei stabilem Umsatz

RIB Software hat im dritten Quartal weniger verdient, aber den Umsatz nahezu stabil gehalten. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Softwarekonzern. Im dritten Quartal sank der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um knapp 3 Prozent auf 14,0 Millionen Euro von 14,4 Millionen. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 2,1 Millionen Euro, im Vorjahresquartal hatte der Konzern 4,3 Millionen Euro verdient. Der Umsatz war mit 58,4 Millionen Euro nahezu stabil.

Voltabox weitet Verlust aus und senkt Prognose

Der Batteriehersteller ist im dritten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht und hat seine Prognose gesenkt. Das Geschäft werde weiterhin von der Corona-Pandemie gebremst und der Vorstand erwarte, auch im vierten Quartal nur in begrenztem Umfang Erlöse realisieren zu können. Der Umsatz werde daher im laufenden Jahr nun bei 25 Millionen Euro erwartet, am unteren Rand der bisher prognostizierten Spanne von 25 bis 45 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge sieht Voltabox nun bei minus 60 Prozent statt minus 6 Prozent.

Axel Springer kauft Mehrheit am Newsletter-Anbieter Morning Brew

Der Medienkonzern Axel Springer und seine US-Tochter Insider haben die Mehrheitsbeteiligung an dem Newsletter-Anbieter Morning Brew erworben. Die Akquisition setze den Wachstumskurs von Insider fort und sei ein weiterer Schritt in der strategischen Expansion von Axel Springer, teilten die Unternehmen mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Flixbus stellt Busgeschäft im November wegen Corona vorübergehend ein

Der Fernbusanbieter Flixbus stellt wegen der Corona-Pandemie sein Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab November vorübergehend ein. Auch Flixtrain werde ab dem 3. November nicht mehr fahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Air France-KLM senkt nach hohem 3Q-Verlust die Winterkapazität

Der Airlinekonzern Air France-KLM hat auch im dritten Quartal wegen der Corona-Krise einen herben Verlust eingefahren und warnt angesichts der Senkung seiner Kapazität vor einem massiven Gewinneinbruch im Schlussquartal. Der Nettoverlust lag in den drei Monaten bei 1,67 Milliarden Euro, verglichen mit einem Nettogewinn von 362 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wie das französisch-niederländische Unternehmen mitteilte. Der operative Verlust belief sich auf 1,05 Milliarden Euro.

Astrazeneca verkauft Rechte an Bludrucksenkern für 400 Mio Dollar

Astrazeneca verkauft seine kommerziellen Rechte an den Bluthochdruck-Medikamenten Atacand und Atacand Plus in rund 70 Ländern für 400 Millionen Dollar an die Cheplapharm Arzneimittel GmbH. Das Unternehmen aus Greifswald hat sich darauf spezialisiert, Markenarzneimittel aufzukaufen.

Banco de Sabadell kündigt Restrukturierungsplan nach Gewinnrückgang an

Banco de Sabadell hat im dritten Quartal coronabedingt signifikant weniger verdient und will ab dem vierten Quartal einen Restrukturierungs- und Kostensenkungsplan beginnen, der auch den Abbau von Stellen vorsieht. Die Tochter TSB wird laut Mitteilung ihre Restrukturierung beschleunigen und soll bereits 2021 die Gewinnschwelle erreichen. Der Nettogewinn der spanischen Bank sank im dritten Quartal auf 57 Millionen Euro von 251 Millionen im Vorjahresquartal.

BBVA 3Q-Nettogewinn übertrifft Erwartungen

Die spanische Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat im dritten Quartal weniger verdient, aber der Gewinnrückgang war weniger stark als von Analysten geschätzt. Der Nettogewinn sank im Quartal um knapp 7 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro. Die Bruttoerträge insgesamt sanken um 7,5 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro. Hierbei gingen die Nettozinserträge um 8,1 Prozent zurück, die Provisionserträge um 10 Prozent.

Caixabank verringert 3Q-Nettogewinn nach Corona-Risikovorsorge

Caixabank hat im dritten Quartal weniger verdient, unter anderem wegen einer coronabedingt erhöhten Kreditrisikovorsorge, die die spanische Bank im Neunmonatszeitraum vorgenommen hat. Der Nettogewinn sank auf 522 Millionen Euro von 644 Millionen im Vorjahresquartal. Im Zeitraum Januar bis September verbuchte die Bank eine zusätzliche Kreditrisikovorsorge in Höhe von 1,16 Milliarden Euro, um sich gegen mögliche wirtschaftliche Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu wappnen. Im dritten Quartal stand die Rückstellung laut Mitteilung unverändert bei 1,15 Milliarden Euro.

Glencore senkt Kohleförderungsprognose wegen Streiks in Kolumbien

Der Rohstoffkonzern Glencore hat sein Jahresziel für die Kohleproduktion wegen Streiks in der Cerrejon-Mine in Kolumbien um 4 Prozent gesenkt. Im dritten Quartal produzierte der britisch-schweizerische Konzern 25,4 Millionen Tonnen Kohle, verglichen mit 35,8 Millionen Tonnen im Vorjahreszeitraum. Glencore machte die Streiks für den Rückgang verantwortlich und senkte die Jahresprognose für die Produktion auf 106 Millionen bis 112 Millionen Tonnen von zuvor 111 Millionen bis 117 Millionen Tonnen.

IAG sieht nach Kapazitätsrückgang im 4Q keinen Cashflow-Break-Even

Die Kapazität der International Consolidated Airlines Group (IAG) ist im dritten Quartal wegen der Pandemie auf 78,6 Prozent gesunken und für das vierte Quartal erwartet der Konzern keinen ausgeglichenen Cashflow mehr. Dank der Maßnahmen zur Kostensenkung konnten die Cash-Betriebskosten in Höhe um 54 Prozent auf 205 Millionen Euro pro Woche gesenkt werden, teilte der Mutterkonzern von British Airways, Iberia und Aer Lingus und anderen mit. Mit den meisten Arbeitnehmergruppen bei British Airways seien Vereinbarungen getroffen worden.

Prosus will für 5 Mrd Dollar eigene und Naspers-Aktien zurückkaufen

Die niederländische Beteiligungsgesellschaft Prosus will für bis zu 5 Milliarden US-Dollar eigene Aktien und die seiner südafrikanischen Muttergesellschaft Naspers am Markt erwerben. Konkret beabsichtigt Prosus, ein Programm zum Kauf von Prosus-N-Aktien im Wert von bis zu 1,37 Milliarden Dollar und eines zum Kauf von Naspers-N-Stammaktien im Wert von bis zu 3,63 Milliarden Dollar zu starten. Starten sollen die Programme, nachdem Prosus am 23. November die Halbjahreszahlen seines Geschäftsjahres 2020/21 veröffentlicht hat.

Swiss Re grenzt Verlust nach 9 Monaten auf 691 Millionen Dollar ein

Mit einem Konzerngewinn von 444 Millionen Dollar im dritten Quartal hat Swiss Re den Fehlbetrag von 1,1 Milliarden Dollar zur Jahresmitte teilweise wieder aufgeholt. Nach neun Monaten verbuchte der Rückversicherer aus Zürich einen Nettoverlust von 691 Millionen Dollar. Ursächlich für das Minus sind erneut Kosten und Vorsorge im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die für die ersten neun Monate gebildeten Rückstellungen beliefen sich auf 3,0 Milliarden Dollar.

Syngenta Group wächst und hält den Gewinn

Das Agrarunternehmen Syngenta Group ist im dritten Quartal moderat gewachsen und hat den operativen Gewinn dabei leicht verbessert. Das zum chinesischen Chemchina gehörende Unternehmen verbuchte ein EBITDA von 733 Millionen Dollar. Das entspricht einem Plus von 1 Prozent. Die zugrunde gelegten Ergebnisse für das Vorjahr sind Pro-forma-Zahlen, weil die Syngenta Group in der aktuellen Aufstellung erst seit Mitte Juni existiert.

Total-Gewinn bricht deutlich ein - Dividende bleibt konstant

Total hat trotz Erholung der Nachfrage an den Tankstellen im dritten Quartal deutlich weniger verdient. Der französische Ölmulti verbuchte einen Nettogewinn von 202 Millionen US-Dollar - nach 2,8 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bereinigt ergab sich ein Gewinn von 848 Millionen Dollar, womit Total den von Factset zusammengestellten Analystenkonsens von 472,6 Millionen deutlich übertraf.

Novo Nordisk profitiert von Lagerabbau und neuen Patienten

October 30, 2020 08:11 ET (12:11 GMT)