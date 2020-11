Der Energiekonzern RWE hat die Übernahme des Nordex-Entwicklungsgeschäfts abgeschlossen. Es beinhaltet Wind- und Solarprojekte von insgesamt 2,7 Gigawatt in Frankreich, Spanien, Schweden und Polen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Durch den Erwerb stärkt RWE ihre Position in Frankreich, wo mit 1,9 Gigawatt der Fokus liegt. Damit habe das Unternehmen in einem seiner Zielmärkte nun "eine starke Marktpräsenz", sagte Finanzchef Markus Krebber.

Bauer traut sich nach schwachen Quartalszahlen Jahresprognose zu

Die Bauer AG ist in den ersten neun Monaten 2020 tiefer in die roten Zahlen gerutscht und erwartet auch im Gesamtjahr einen Verlust. Von Jahresanfang bis September summierte sich die Konzernleistung auf 1,1 Milliarden Euro, nachdem sie im Vorjahreszeitraum noch 1,24 Milliarden Euro erreicht hatte, wie der Bau- und Baumaschinenkonzern mitteilte. Das EBIT brach um mehr als die Hälfte auf 21,6 Millionen Euro ein, das Ergebnis nach Steuern rutschte ab auf minus 13,2 Millionen von minus 0,4 Millionen Euro.

DSM verfehlt Erwartungen

Der Chemiekonzern DSM hat im dritten Quartal einen Rückgang des bereinigten EBITDA auf 383 von 388 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum verzeichnet. Damit verfehlten die Niederländer die Erwartungen der Analysten, die im Konsens mit 404 Millionen Euro gerechnet hatten. Das Nettoergebnis fiel auf 183 von 239 Millionen Euro, wie DSM mitteilte.

Hugo Boss dank starkem Online-Geschäft und China mit kleinem Gewinn

Der Modekonzern Hugo Boss ist im dritten Quartal 2020 dank eines starken Online-Geschäfts und einer ausgeprägten Erholung auf dem chinesischen Festland im Vergleich zum Corona-geprägten Vorquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. So stand vor und nach Steuern ein kleiner Gewinn von 5 bzw 3 Millionen Euro nach 75 bzw 56 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Damit schnitt der MDAX-Konzern besser ab als erwartet: Analysten waren im Mittel von einem Vorsteuer-Verlust von 1 und einem Nachsteuer-Verlust von 2 Millionen Euro ausgegangen.

Hugo Boss will Online- und China-Geschäft weiter massiv ausbauen

Der Modekonzern Hugo Boss will seine beiden strategischen Wachstumstreiber Online und China weiter konsequent ausschöpfen. "China ist und bleibt ein Schlüsselmarkt für künftiges profitables Wachstum", unterstrich CFO und Vorstandssprecher Yves Müller während der Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen. Bislang macht der chinesische Markt, wo der MDAX-Konzern im Berichtszeitraum währungsbereinigt um 27 Prozent gewachsen ist, nach seinen Angaben lediglich 7 Prozent vom Gesamtumsatz aus. Damit sei Hugo Boss in China unterrepräsentiert und wolle dort sowohl online kräftig wachsen als auch die physische Präsenz weiter erhöhen, sagte Müller. Hugo Boss werde in China "weiter Vollgas geben".

Manz verdient trotz Umsatzrückgang mehr und senkt Prognose

Die Manz AG hat wegen der Pandemie zwar einen Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten 2020 hinnehmen müssen und den Jahresausblick gesenkt, der Gewinn nahm per September jedoch deutlich zu. Die Einnahmen des Maschinenbauers sanken zwar auf 172,4 Millionen von 198,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie Manz mitteilte. Das EBITDA verdreifachte sich aber auf 17,6 Millionen Euro. Das EBIT stieg deutlich auf plus 8,2 Millionen von minus 7,7 Millionen Euro. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 4,7 Prozent (Vorjahr: minus 3,8 Prozent).

Pfeiffer Vacuum stabilisiert Ergebnis im 3. Quartal 2020

Der Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum Technology hat dank einer positiven Entwicklung im Halbleitersegment die Pandemie-bedingten Rückgänge in der Industriesparte teils ausgleichen können. Im dritten Quartal sanken die Einnahmen insgesamt um 2,7 Prozent auf 152 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das Betriebsergebnis stabilisierte sich. Ging diese Kennziffer in den ersten neun Monaten noch um 27 Prozent zurück, legte das EBIT im dritten Quartal um 0,5 Prozent auf 16,1 Millionen Euro zu. Pfeiffer führte das auf einen vorteilhaften Produktmix zurück. Das Nettoergebnis gab mit 11,3 Millionen Euro um 1,3 Prozent nach.

AB Foods verdient 2019/20 coronabedingt weniger

Der britische Nahrungsmittelproduzent und Textilhändler AB Foods hat im Geschäftsjahr 2019/20 infolge der Corona-Krise Umsatz und Gewinn eingebüßt. Wie die Associated British Foods plc mitteilte, verdiente sie vor Steuern nur noch 686 Millionen Pfund nach 1,17 Milliarden Pfund im vorherigen Geschäftsjahr. Der Umsatz der Muttergesellschaft der Billig-Bekleidungskette Primark ging auf 13,94 von 15,82 Milliarden Pfund zurück.

Adecco verdient wegen Restrukturierung weniger

Der Personaldienstleister Adecco Group AG hat im dritten Quartal weniger umgesetzt und verdient. Vor allem Restrukturierungskosten drückten das Nettoergebnis auf 80 Millionen Euro von 179 Millionen im Vorjahreszeitraum. Doch auch bereinigt um Sonderposten fiel das EBITDA auf 220 von 288 Millionen Euro. Der Umbau vor allem des Deutschland-Geschäfts kostete Adecco 89 Millionen Euro im Quartal. Der Umsatz fiel auf 4,8 von 5,9 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Pandemie laste weiterhin auf der Nachfrage nach Zeitarbeitern, auch wenn eine Erholung spürbar gewesen sei. Die jüngsten Beschränkungen in Europa würden die weitere Erholung wahrscheinlich aber dämpfen.

Aramco hält trotz Gewinneinbruch an Dividendenversprechen fest

Der weltgrößte Ölförderer Saudi Aramco lässt sich von den gefallenen Ölpreisen und einem Gewinneinbruch nicht davon abhalten, die versprochenen 18,75 Milliarden US-Dollar je Quartal als Dividende auszuschütten. Aramco bildet damit eine Ausnahme unter den Ölkonzernen, von denen viele jüngst teils deutliche Dividendenkürzungen vorgenommen haben.

AT&S verdient operativ mehr, steigert Umsatz und gibt Ausblick

AT&S hat im ersten Halbjahr dank einer Erholung im zweiten Geschäftsquartal operativ mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre unter anderem wegen eines negativen Finanzergebnisses etwas weniger übrig, wie der österreichische Hersteller von High-Tech-Leiterplatten mitteilte. Die Konzern traut sich trotz der coronabedingt bestehenden Unsicherheiten eine Prognose zu.

Gutes Handelsgeschäft stützt BNP - Gewinn über Erwartungen

Mit einem guten Handelsgeschäft hat die BNP Paribas SA im dritten Quartal höhere Rückstellungen für Kreditausfälle teilweise ausgeglichen und den Ergebnisrückgang stärker abgefedert als erwartet. Die nach Bilanzsumme größte Bank Frankreichs folgte damit dem Beispiel europäischer Wettbewerber, die ebenfalls mit guten Handelsergebnissen geglänzt hatten.

Dufry erleidet wegen Corona-Reiseeinschränkungen Umsatzrückgang

Dufry hat im dritten Quartal die coronabedingten Reisebeschränkungen gespürt und substanziell weniger umgesetzt. Der Schweizer Reise-Einzelhändler und Duty-Free-Shop-Betreiber hat dabei die Kostensenkungsmaßnahmen fortgesetzt. Im Quartal sank der Umsatz auf 487 Millionen Schweizer Franken von 2,5 Milliarden Franken im Vorjahresquartal, organisch ein Rückgang um 80 Prozent.

Essilorluxottica erzielt nahezu stabilen Umsatz im 3. Quartal

Der Brillenhersteller Essilorluxottica hat den Umsatz im dritten Quartal nahezu stabil gehalten. Nach dem Umsatzeinbruch infolge der Filialschließungen im zweiten Quartal liefen die Geschäfte zuletzt deutlich besser, so der französisch-italienische Konzern. Mehr als 95 Prozent der Filialen hatten per Ende September wieder geöffnet, so die Essilorluxottica SA.

Pandora sieht Risiken für Ausblick

Der dänische Juwelier Pandora hält nach dem dritten Quartal 2020 an seinem Jahresausblick fest, sieht wegen der Pandemie aber deutliche Risiken für sein Geschäft. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 343 Millionen dänischen Kronen, umgerechnet 46 Millionen Euro. Das war mehr als von Analysten mit 318 Millionen Kronen erwartet und auch mehr als im Vorjahreszeitraum, als ein Verlust von 119 Millionen Kronen angefallen war. Der Umsatz fiel um 7,8 Prozent auf 4,07 Milliarden Kronen.

Veolia bleibt trotz Ablehnung bei Suez am Ball

Die Veolia Environnement SA hält an ihrem Vorhaben fest, ein Übernahmeangebot von 18 Euro je Aktie für den Versorger Suez SA vorzulegen. Der Preis ist derselbe, den der französische Konzern bereits beim Kauf eines Anteils von 29,9 Prozent an Suez bezahlt hat. Das Übernahmeangebot soll vorgelegt werden, sobald der Suez-Verwaltungsrat eine solche Offerte befürwortet. Veolia befindet sich nach eigenen Worten seit Wochen im Dialog mit Suez, bislang seien die eigenen Pläne aber stets abgelehnt worden.

