BMW hat im dritten Quartal von der steigenden Autonachfrage nach dem Lockdown profitiert und wieder einen Milliardengewinn erzielt. Die operative Marge im Geschäft mit Premiumautos steigerte der DAX-Konzern gegenüber dem Vorjahr leicht auf 6,7 Prozent von 6,6 Prozent. Unter dem Strich steigerte BMW den Gewinn überraschend deutlich. An dem insgesamt aber düsteren Ausblick für das Gesamtjahr hält der Münchener Konzern angesichts des schlechten zweiten Quartals fest.

Hannover Rück will Corona-Delle 2021 hinter sich lassen

Die Hannover Rück traut sich zwei Monate vor Jahresende wieder eine Prognose für 2020 zu. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wird er im laufenden Jahr pandemiebedingt einen deutlichen Gewinnrückgang verbuchen. Im kommenden Jahr soll der Gewinn wieder an das Niveau von 2019 herankommen. Im dritten Quartal schlug sich die Hannover Rück unterdessen trotz höherer Reservierungen für Covid-Schäden besser als erwartet.

Zalando sieht sich gut vorbereitet auf 2. Corona-Lockdown

Der Online-Modehändler Zalando fühlt sich nach den Erfahrungen mit dem ersten coronabedingten Lockdown im Frühjahr gut vorbereitet auf den derzeitigen zweiten Lockdown in vielen europäischen Ländern. Der Berliner MDAX-Konzern habe schnell ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um in seinem Partner-Netzwerk mögliche finanzielle Konsequenzen der zweiten Covid-19-Welle abzufedern. Diese trifft den Einzelhandel nun in der wichtigsten Einkaufszeit des Jahres mit Black Friday/Cyber Monday und den Feiertagen um Weihnachten und das Jahresende.

Secunet profitiert vom Trend zum Homeoffice

Die Secunet Security Networks AG hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres vom Trend zum Homeoffice in der Corona-Krise profitiert, Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert, und seine Jahresprognose bestätigt.

Süss Microtec erhöht Margenprognose für das Gesamtjahr

Die Süss Microtec SE wird zuversichtlicher. Wie das Unternehmen mitteilte, erhöht es seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr aufgrund eines bisher guten Geschäftsverlaufs und einer positiven Erwartung für das vierte Quartal. Die Umsatzprognose bleibt unverändert.

Ahold Delhaize hebt Jahresprognose erneut an

Der niederländische Einzelhandelskonzern Ahold Delhaize hat trotz eines Nettogewinneinbruchs im dritten Quartal 2020 seine Jahresprognose erneut angehoben und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Wie die Koninklijke Ahold Delhaize NV mitteilte, verdiente sie unterm Strich nur noch 68 Millionen Euro nach 453 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hier belasteten unter anderem coronabedingte Kosten, die Ahold auf 140 Millionen Euro bezifferte.

Credit Agricole übertrifft im 3. Quartal Erwartungen

Die Credit Agricole SA hat im dritten Quartal 2020 trotz einer hohen Risikovorsorge besser abgeschnitten als erwartet. Zwar fiel der Nettogewinn um rund 19 Prozent auf 977 Millionen Euro, Analysten hatten der französischen Bank mit im Mittel 747 Millionen Euro aber deutlich weniger zugetraut. Credit Agricole legte 605 Millionen Euro für potenzielle Kreditausfälle zurück. Damit war die Risikovorsorge zwar um fast 81 Prozent höher als im Vorjahr, aber zugleich niedriger als im Corona-geprägten Vorquartal.

Piloten der Airline KLM akzeptieren Gehaltskürzung

Die Piloten der niederländischen Fluggesellschaft KLM haben einer Kürzung ihres Gehalts für die Dauer von fünf Jahren zugestimmt, damit das Geld aus dem staatlichen Rettungspaket über 3,4 Milliarden Euro für die Airline fließen kann. Die Regierung in Den Haag teilte am Dienstagabend mit, sie werde nun grünes Licht für die Auszahlung geben. Dies war im Streit um den Sanierungskurs bei KLM vorübergehend ausgesetzt worden.

Marks & Spencer macht erstmals in fast einem Jahrzehnt Verlust

Der britische Einzelhandelskonzern Marks & Spencer hat infolge der Corona-Krise einen historischen Verlust eingefahren. Wie die Marks & Spencer Group plc mitteilte, lief in den sechs Monaten per 26. September ein Vorsteuerverlust von 87,6 Millionen Pfund auf - der erste Verlust überhaupt seit dem Börsengang vor 94 Jahren.

Vestas verdient weniger und bestätigt Ausblick

Der Windkraftanlagenhersteller Vestas hat im dritten Quartal trotz eines Umsatzsprungs deutlich weniger verdient als im Vorjahr und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Obwohl der dänische Konzern besser abschnitt als von Analysten erwartet, verliert die Aktie an der Börse Kopenhagen.

Kaliforniens Wähler segnen "Gig Economy" von Uber, Lyft und Co. ab

Die US-Fahrdienstvermittler Uber, Lyft und Doordash haben eine entscheide Abstimmung in Kalifornien über den Status ihrer Fahrer gewonnen und müssen diese auch künftig nicht wie Angestellte behandeln. Das geht aus Abstimmungsergebnissen hervor, die von Associated Press berichtet wurden. Die Wähler in Kalifornien waren bei der US-Präsidentschaftswahl auch zu mehreren Referenden auf bundesstaatlicher Ebene aufgerufen - unter anderem über Leistungen für Beschäftigte in der sogenannten "Gig Economy", in der Online-Unternehmen kurzfristig immer wieder kleine Aufträge an Freiberufler vergeben.

