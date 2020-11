Die Mainzer Biontech SE und der US-Pharmakonzern Pfizer haben erste vielversprechende Zwischenergebnisse für ihren Corona-Impfstoffkandidaten bekanntgegeben. Wie die Forschungspartner mitteilten, erwies sich der Impfstoffkandidat in der ersten Zwischenanalyse zu 90 Prozent wirksam im Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung bei Probanden ohne nachweisliche vorangegangene Sars-CoV-2-Infektion.

Permira und Triton an Adidas-Tochter Reebok interessiert - Zeitung

Die beiden Private-Equity-Investoren Permira und Triton sind einem Medienbericht zufolge an Adidas' US-Tochter Reebok interessiert. Wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, erwägen Permira und Triton ein Gebot für Reebok. Zugleich warnten die mit der Sache vertrauten Personen der Zeitung zufolge aber auch, dass sich jegliche Pläne in einer frühen, sondierenden Phase befinden und es keine Garantie gebe, dass tatsächlich ein Angebot der beiden PE-Firmen zustande kommt.

Deutsche Bank verkauft Postbank-IT an Tata Consultancy

Die Deutsche Bank hat den Verkauf der IT-Sparte der Postbank in trockene Tücher gebracht. Wie die Bank mitteilte, übernimmt Tata Consultancy Services (TCS) 100 Prozent an der Postbank Systems AG. 1.500 Mitarbeiter wechseln damit den Arbeitgeber. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Deutsche Telekom und SKT gründen 5G-Technologie-Joint Ventures

Die Deutsche Telekom und die südkoreanische SK Telecom kooperieren bei der Entwicklung innovativer Lösungen für die 5G-Technologie. Die beiden Unternehmen haben die Gründung eines 5G-Technologie-Joint Ventures vereinbart, an dem sie jeweils 50 Prozent halten und je einen Vertreter benennen werden, der es leiten soll.

Infineon kürzt Dividende - deutliches Wachstum erwartet

Infineon kürzt nach einem Einbruch seines Gewinns im abgelaufenen Geschäftsjahr die Dividende. Dank einer Erholung auf dem Automarkt und mit Hilfe der Übernahme von Cypress stieg zwar der Umsatz um 6,7 Prozent auf 8,57 Milliarden Euro. Doch das viel beachtete Segmentergebnis fiel mit 1,17 Milliarden Euro um 11 Prozent schwächer aus als im Vorjahr. Unter dem Strich stand mit 368 Millionen Euro Nettogewinn sogar 58 Prozent weniger als vor Jahresfrist.

Infineon schließt Liefervertrag für Siliziumkarbid mit US-Konzern GTAT

Der Halbleiterkonzern Infineon hat mit dem US-Unternehmen GT Advanced Technologies (GTAT) einen Liefervertrag für Siliziumkarbid geschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren, wie der DAX-Konzern mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Hochtief-Beteiligung Abertis erwirbt Tunnelbetreiber in USA

Abertis Infraestructuras übernimmt zusammen mit der Investmentgesellschaft John Hancock für 1 Milliarde Euro die Gesellschaft Elizabeth River Crossings. Das Unternehmen hat für die nächsten 50 Jahre eine Lizenz zum Betrieb verschiedener vielbefahrener Tunnel in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia, wie es in einer Mitteilung von Abertis heißt.

Wacker Chemie investiert 2-stelligen Mio-Betrag in Hybridpolymer-Linie

Wacker Chemie investiert einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, um am Produktionsstandort im sächsischen Nünchritz mit einer neuen Fertigungslinie für sogenannte silanterminierte Polymere zu beginnen. Produktionsstart ist für 2022 vorgesehen.

Bet-at-home.com nimmt weniger ein und bestätigt Prognose

Die Pandemie und rechtliche Restriktionen haben der Bet-at-home.com AG in den ersten neun Monaten zu schaffen gemacht. Der Ertrag aus dem Angebot von Sportwetten und der operative Gewinn gingen deutlich zurück. Unter dem Strich profitierte Bet-at-home unterdessen von einer deutlich geringeren Steuerlast.

Fashionette setzt mehr um

Fashionette hat im dritten Quartal dank eines starken Neukundenwachstums gut ein Drittel mehr umgesetzt. Im dritten Quartal betrug der Umsatz 22,9 Millionen Euro, ein Plus von 32 Prozent zum Vorjahr, wie der seit Ende Oktober börsennotierte Düsseldorfer Online-Marktplatz für Luxusaccessoires mitteilte. Nach neun Monaten betrug der Umsatz 62,1 Millionen Euro.

Holidaycheck im 3. Quartal dank leichter Belebung mit Gewinn

Der Reisedienstleister Holidaycheck hat dank einer Geschäftsbelebung im dritten Quartal und Kostensenkungen wieder einen Gewinn erzielt. Den massiven Verlust des ersten Halbjahres infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Reisetätigkeit konnte das Unternehmen damit aber nicht ausgleichen. Holidaycheck rechnet erst mit Vorliegen eines Impfstoffs mit einer deutlicheren Nachfragebelebung.

Progress-Werk Oberkirch auch unter dem Strich mit Verlust

Der operative Verlust von Progress-Werk Oberkirch hat auch unter dem Strich für einen Fehlbetrag im dritten Quartal gesorgt. Im Rahmen der vollständigen Zahlen meldete PWO einen Verlust nach Steuern von 3,9 Millionen Euro bzw 1,24 Euro je Aktie. Im Vorjahr hatte PWO 1,3 Millionen Euro bzw 0,40 Euro je Aktie verdient.

Qbeyond erzielt Rekord-Auftragseingang - Gewinn in Sichtweite

Die aus der QSC AG hervorgegangene Qbeyond AG hat im dritten Quartal einen Rekord-Auftragseingang erzielt und den operativen Verlust verringert. Ein nachhaltig positives EBITDA erwartet das Unternehmen wie geplant ab dem vierten Quartal 2020, einen nachhaltig positiven Free Cashflow ab dem vierten Quartal 2021.

Singulus erhält Auftrag von Fraunhofer ISE

Singulus hat vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE einen Auftrag für eine Vakuum-Beschichtungsanlage erhalten. Im Zentrum für höchsteffiziente Solarzellen in Freiburg sollen "neuartige Hocheffizienz-Solarzellen" entwickelt und hergestellt werden, teilte die Singulus Technologies mit. Das finanzielle Volumen des Auftrags nannte Singulus nicht.

Julius Bär legt Korruptionsvorwürfe in USA mit Millionenzahlung bei

Julius Bär hat in den USA eine Grundsatzvereinbarung zur Beilegung einer Untersuchung über Korruptionsvorfälle rund um den Weltfußballverband Fifa erzielt. Wie die Schweizer Bank mitteilte, wird damit die Überprüfung der Rolle der Bank bei den Vorfällen beendet. Die Vereinbarung umfasse ein dreijähriges sogenanntes Deferred-Prosecution-Agreement und eine finanzielle Entschädigung. Dafür nehme Julius Bär eine Rückstellung von 79,7 Millionen US-Dollar vor.

Norwegian Air erhält von Norwegen keine weiteren Finanzhilfen

Norwegian Air Shuttle sieht sich in einer "schwierigen Lage", angesichts verschärfter Covid-19-Beschränkungen und nachdem die norwegische Regierung dem Unternehmen keine weitere finanzielle Unterstützung gewähren möchte.

Orange kauft Mehrheit an Telekom Romania

Frankreichs dominierender Telekomkonzern Orange erwirbt die Mehrheit am rumänischen Anbieter Telekom Romania Communications. In einer Mitteilung von Orange heißt es, ihre Tochtergesellschaft Orange Romania habe mit dem griechischen Telekomkonzern Hellenic Telecommunications Organization (OTE) vereinbart, dessen 54-prozentigen Anteil für 268 Millionen Euro zu erwerben.

Societe Generale will in Frankreich 640 Stellen streichen

Die französische Bank Societe Generale will in Frankreich rund 640 Stellen streichen. Der Bankensektor steht zurzeit vor einer Reihe von Herausforderungen, die durch die Coronavirus-Pandemie verschärft wurden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2020 07:41 ET (12:41 GMT)