Das IT-Systemhaus Bechtle hat im dritten Quartal ungeachtet der andauernden Covid-19-Pandemie mehr verdient und schraubt die Jahresziele 2020 hoch. Bechtle sieht beim Umsatz nun ein Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent und beim Ergebnis vor Steuern ein Plus von über 10 Prozent. Die Marge soll über Vorjahr liegen.

Hella baut Werk in Litauen für rund 50 Mio Euro aus

Hella baut sein Elektronikwerk in der litauischen Sonderwirtschaftszone Kaunas aus. Der Autozulieferer aus Ostwestfalen kündigte in einer Mitteilung jetzt Investitionen in mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Höhe an, den vor im August 2018 in Betrieb genommenen Standort innerhalb der nächsten Jahre kontinuierlich zu erweitern.

Scout24 bekräftigt nach robustem 3. Quartal Jahresprognose

Der Internetplattformbetreiber Scout24 hat nach einem robusten dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr 2020 bekräftigt. Auch der Monat Oktober entwickelte sich weitgehend nach Plan, wie die Scout24 AG mitteilte.

Qiagen kauft bis Mitte Dezember rund 2 Mio Aktien zurück

Qiagen will bis zum 17. Dezember für bis zu 100 Millionen US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Das Biotech-Unternehmen aus dem niederländischen Venlo setzt nach einer Mitteilung vom Mittwoch ab sofort ein ursprünglich im Mai vergangenen Jahres angekündigtes Rückkaufprogramm um.

Corestate bestätigt nach Erholung im 3. Quartal Jahresprognose

Der Immobilien-Investment-Manager Corestate hat nach einer spürbaren Erholung im dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr 2020 bestätigt.

Deutsche Pfandbriefbank erhöht Risikovorsorge

Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hat im dritten Quartal weiter die Auswirkungen der Coronavirus-Krise gespürt und wegen einer höheren Risikovorsorge weniger verdient als im Vorjahr. Wegen der coronabedingten Unsicherheit traut sich die PBB auch weiterhin keine konkrete Prognose für das laufende Jahr zu.

Koenig & Bauer von Corona-Krise und Effizienzprogramm belastet

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer hat im dritten Quartal 2020 infolge der Corona-Krise spürbare Einbußen hinnehmen müssen und für das Gesamtjahr einen deutlichen Umsatzrückgang sowie ein negatives EBIT vor Sondereffekten in Aussicht gestellt.

Nordex mit Großauftrag über 302 Megawatt aus den USA

Nordex soll für einen Windpark in Texas 63 Turbinen mit 302 Megawatt Gesamtleistung liefern. Es ist der dritte Großauftrag des deutschen Windkraftanlagenherstellers in den USA seit Anfang Oktober.

Alzchem in 9 Monaten mit leicht rückläufigem Umsatz und stabilem EBITDA

Der Spezialchemie-Anbieter Alzchem hat für die ersten neun Monate dieses Jahres bei einem leichten Umsatzrückgang ein stabiles EBITDA ausgewiesen.

EnBW baut Schnellladesäulen an toom-Baumärkten

Der baden-württembergische Staatsversorger EnBW und die zur REWE-Gruppe gehörende Baumarktkette toom kooperieren beim Ausbau des ultraschnellen Ladenetzes. In einem ersten Schritt sollen rund 30 der über 330 Standorte bundesweit mit sogenannten High Performance Chargern (HPC) ausgestattet werden, wie das Karlsruher Unternehmen mitteilte.

Home24 mit starkem Wachstum und verbesserter Profitabilität

Der Online-Möbelhändler Home24 ist im dritten Quartal 2020 stark gewachsen und hat seine Profitabilität verbessert. Wie die Home24 SE mitteilte, kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 54 Prozent auf 118 Millionen Euro.

Robotik-Experte Kuka liefert weitere Plattformen an BMW

Der Robotik-Experte Kuka hat einen weiteren Auftrag des Autobauers BMW an Land gezogen. Wie Kuka am Mittwoch mitteilte, werde man weitere 16 autonom gesteuerte Plattformen der Modell-Reihe KMP 1500 liefern. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Leifheit verdient im 3. Quartal dank verstärkter Werbekampagnen mehr

Die Leifheit AG hat auch dank einer Trendwende in ihrem Deutschlandgeschäft im dritten Quartal mehr verdient. Die verstärkten Werbekampagnen haben die Verbrauchernachfrage angetrieben.

Manz verkauft Joint-Venture-Beteiligung an Lam Research

Der US-Konzern Lam Research Corporation übt seine Kaufoption zum Erwerb der Beteiligung an dem mit der Manz AG gegründeten Joint-Venture Talus Manufacturing aus und übernimmt die taiwanesische Gesellschaft damit komplett.

Masterflex hält an Ausblick 2020 fest

Die Masterflex Group hat auch im dritten Quartal die Auswirkungen der Coronavirus-Krise gespürt und deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Aber im Vergleich zum zweiten Quartal konnte sich die Geschäftsentwicklung etwas stabilisieren, auch dank der Ausrichtung auf die Branche Medizintechnik.

PNE sieht sich trotz Corona-Krise weiter auf Kurs für Jahresziele

Der Windpark-Projektierer PNE sieht sich nach den ersten neun Monaten dieses Jahres weiterhin auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Demnach plant die PNE AG trotz der durch die Covid-19-Pandemie erschwerten Rahmenbedingungen für 2020 unverändert mit einem EBITDA von 15 bis 20 Millionen Euro und einem EBIT von 5 bis 10 Millionen Euro.

MAN-Arbeitnehmer stoppen Gespräche über Jobabbau - Streit eskaliert

Im Streit um die Sanierung des Nutzfahrzeugherstellers MAN haben die Arbeitnehmer die Verhandlungen mit dem Management über den Abbau tausender Arbeitsplätze unterbrochen. Es sei kein tragfähiges Zukunftskonzept des Unternehmens erkennbar, begründeten der MAN-Gesamtbetriebsrat und die IG Metall.

ZF Friedrichshafen schließt Werk in NRW wegen Corona-Ausbruch

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen muss ein ganzes Werk in Nordrhein-Westfalen wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend komplett herunterfahren. Die Fertigung am Standort Eitorf werde von Donnerstag bis Sonntag ruhen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

Britisches SMR-Konsortium rechnet laut Rolls-Royce mit 40.000 Jobs

Rolls-Royce zufolge rechnet das britische Small Modular Reactor Konsortium mit der Schaffung von 6.000 neuen Arbeitsplätzen in Großbritannien in den kommenden fünf Jahren, sollte die britische Regierung den Bau von kleinen modularen Reaktorkraftwerken genehmigen. Diese Jobs würden zusätzlich entstehen zu den bereits langfristig angepeilten 34.000 Arbeitsplätzen.

Schweizer Privatbank UBP eröffnet Niederlassung in Frankfurt

Union Bancaire Privée (UBP) bedient ihre Kunden in Deutschland künftig von einer neuen Niederlassung in Frankfurt aus. Die familiengeführte Privatbank aus Genf, die Ende 2019 auf ein verwaltetes Vermögen von 140,3 Milliarden Schweizer Franken kam, kündigte an, die Expansion des Geschäfts jetzt über Ansprechpartner vor Ort voranzutreiben.

Unicredit verkauft notleidende Forderungen über 153 Mio Euro

Unicredit hat mit der Illimity Bank einen Käufer für ein Portfolio von wahrscheinlich uneinbringlichen Forderungen gefunden. In einer Mitteilung der italienischen Großbank ist von einem Brutto-Forderungswert von rund 153 Millionen Euro die Rede, der gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen in Italien bestehe. Ein Verkaufspreis oder weitere Details wurde nicht genannt.

SpaceX-Rakete startet am Samstag mit vier Astronauten zur ISS

Sechs Monate nach seinem historischen Flug zur Internationalen Raumstation ISS schickt das US-Unternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk erstmals eine bemannte Rakete zu einer sechsmonatigen Routinemission ins All.

Honda bekommt grünes Licht für automatisiertes Fahren nach Level 3

Das japanische Ministerium für Transport und Verkehr hat einem autonomen Fahrsystem von Honda unter Auflagen grünes Licht gegeben. Wie der Autobauer mitteilte, sei die Technik nach Level 3 zugelassen, wenn sich das Fahrzeug im Stau auf Autobahnen befinde.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2020 07:06 ET (12:06 GMT)