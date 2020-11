Versicherer RSA Insurance wird übernommen und aufgeteilt

Der traditionsreiche britische Versicherer RSA wird von zwei Käufern übernommen und dabei aufgeteilt. Die RSA Insurance Group erklärte, sie habe einer Barofferte von Intact Financial and Tryg AS für insgesamt 7,2 Milliarden Pfund (8,1 Milliarden Euro) zugestimmt. Während Intact die kanadischen, britischen und internationalen Aktivitäten von RSA bekommt, geht das schwedische und das norwegische Geschäft von RSA an Tryg.

Thales unterzeichnet Fregatten-Auftrag über 1,5 Milliarden Euro

Der französische Rüstungskonzern Thales hat einen Großauftrag an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es neue Fregatten für die deutsche Marine mit Gefechtssystemen ausrüsten. Der Auftrag mit Damen Schelde Naval Shipbuilding, die die Fregatten baut, hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 06:50 ET (11:50 GMT)