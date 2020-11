Die OHB-Tochter OHB System hat einen Auftrag in Höhe von knapp 259 Millionen Euro im Zusammenhang mit den beiden geplanten Satelliten der Erdbeobachtungsmission CHIME erhalten. Wie der Bremer Technologie- und Raumfahrtkonzern mitteilte, soll OHB System die Instrumente für die Hyperspektralanalysen der Erdoberfläche fertigen und auch die Fertigung der Instrumente in einem Team weiterer europäischer Unternehmen koordinieren.

ABB erwägt Verkauf von drei Divisionen mit 1,75 Mrd Dollar Umsatz

Der Schweizer ABB-Konzern hat im Rahmen seiner Portfolioüberprüfung drei Divisionen für einen möglichen Verkauf identifiziert. Wie der Konzern anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, will er die Veräußerung der drei Bereiche, die rund 1,75 Milliarden US-Dollar oder 6 Prozent zum Konzernumsatz beitragen, prüfen. Es geht dabei um die Bereiche Turbocharging (Industrieautomation), Mechanical Power Transmission (Antriebstechnik) und Power Conversion (Elektrifizierung).

Astrazenecas Covid-19-Impfstoff zeigt in Studie Immunantwort

Der gemeinsam vom Pharmakonzern Astrazeneca und der Universität Oxford entwickelte Covid-19-Impfstoff hat in einer Phase-II-Studie eine Immunantwort bei Teilnehmern sowohl unter als auch über 56 Jahren gezeigt und sich bei den älteren Erwachsenen zudem als sicher in der Anwendung erwiesen. Das geht aus den Studienergebnissen hervor, die in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurden.

Bouygues erhöht Margenprognose für das zweite Halbjahr

Der französische Mischkonzern Bouygues hat im dritten Quartal weniger verdient. Für die zweite Jahreshälfte ist das Unternehmen nun aber zuversichtlicher. Der Nettogewinn sank im dritten Quartal auf 527 Millionen Euro von 623 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz blieb mit 10,19 nach 10,16 Milliarden Euro nahezu stabil.

Unibail-Rodamco-Westfield tauscht seinen CEO aus

Der Shoppingcenter-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield tauscht seinen Chef aus. Jean-Marie Tritant werde Christophe Cuvillier ersetzen, teilte die Gesellschaft nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Tritant soll die Position am 1. Januar 2021 übernehmen, werde aber an der nun beginnenden Übergangsphase als Group Chief Operating Officer fungieren.

Abbau von 2.500 Stellen bei Renault in Frankreich besiegelt

Der Plan zum Abbau von 2.500 Ingenieurs- und anderen Stellen bei dem französischen Autobauer Renault ist besiegelt: Nach der Gewerkschaft FO billigte auch die CFE-CGC die Vereinbarung, wie Arbeitnehmervertreter am Donnerstag mitteilten. Der Sparplan sieht Abfindungen für Ingenieure und Mitarbeiter unter anderem der Verwaltung vor, die freiwillig ausscheiden wollen.

Sanofi bekommt in EU grünes Licht für Grippeimpfstoff Supemtek

Der Pharmakonzern Sanofi hat von der Europäische Kommission die Marktzulassung für Supemtek, einen rekombinanten Impfstoff zur Vorbeugung von Influenza bei Erwachsenen, bekommen. "Die Zulassung basiert auf klinischen Daten, die die Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit von Supemtek in zwei randomisierten, kontrollierten Phase-3-Studien belegen", teilte Sanofi mit.

Versicherer Uniqa profitiert von Schaden- und Unfallversicherung

Der österreichische Versicherer Uniqa hat in den ersten neun Monaten 2020 trotz der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie dank einer besseren Entwicklung in seiner Schaden- und Unfallversicherung das Geschäft größtenteils stabil halten können. Für das Gesamtjahr will die Gesellschaft aufgrund der anhaltend hohen Unsicherheiten keine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 geben.

