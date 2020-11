Der europäische Bankensektor ist nach Aussage von HSBC-Chairman Mark Tucker gut auf den zu erwartenden Anstieg der coronabedingten Insolvenzen vorbereitet. Beim virtuell abgehaltenen European Banking Congress sprach sich Tucker für eine Beendigung des Verbots von Dividendenausschüttungen aus. "Es wird Unternehmenspleiten geben - die Frage ist: Ist der Sektor in der Lage, damit umzugehen, und die Antwort lautet Ja", sagte Tucker.

Hochtief erhält Auftrag für Gebäudesanierung über 90 Millionen Euro

Hochtief hat einen Auftrag für die Sanierung von vier Bürogebäuden in Berlin erhalten. Die Order hat ein Gesamtvolumen von rund 90 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Hochbaueinheit Hochtief Buildung werde das Projekt als Generalübernehmer ausführen, Auftraggeber sei das Land Berlin.

Swiss Re bekräftigt Finanzziele

Swiss Re hält an den Finanzzielen trotz belastender Effekte aus der Corona-Pandemie fest. "Aufgrund der sich verbessernden Marktbedingungen und gezielten Wachstumsmöglichkeiten in allen Geschäftsbereichen der Gruppe wird Swiss Re einen positiven Ausblick geben", teilte das Unternehmen im Vorfeld des Investorentags am Freitag mit. Der Schweizer Rückversicherer geht davon aus, dass sich die Pandemie nur auf die Ertragskraft und nicht auf die Kapitalstärke der Gruppe auswirken werde.

