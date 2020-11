indizes in diesem Artikel MDAX 29.074,4

RWE verkauft 49 Prozent am britischen Offshore-Windpark Humber Gateway für 648 Millionen Euro an den britischen Investmentmanager Greencoat. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, wie der Essener Energiekonzern mitteilte.

Bahn startet Wasserstoff-Probebetrieb mit Siemens

Die Deutsche Bahn will im Raum Tübingen den Regionaltriebzug Mireo Plus von Siemens mit einem umgerüsteten Wasserstoffantrieb erproben. Im Rahmen eines vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützten Projektes soll der Zug 2024 zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim im Probebetrieb einen Dieseltriebwagen ersetzen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Deutscher Bahn und Siemens Mobility heißt.

Compugroup Medical kauft in den USA zu

Die Compugroup Medical SE verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie der Softwarehersteller für den medizinischen Sektor mitteilte, erwirbt die US-Tochter Compugroup Holding USA 100 Prozent am Unternehmen EMDs im texanischen Austin.

Metro wird für Übergangszeit ab 1. Januar von zwei Co-CEOs geführt

Der Handelskonzern Metro wird für eine Übergangszeit ab Januar von zwei Co-CEOs geführt. Der Aufsichtsrat des im MDAX notierten Düsseldorfer Konzerns bestimmte ab 1. Januar CFO Christian Baier sowie COO Rafael Gasset interimistisch zu Co-Vorstandsvorsitzenden. Der derzeitige CEO Olaf Koch hatte angekündigt, zum Jahresende 2020 auszuscheiden.

Wintershall Dea verdient operativ 44 Prozent weniger

Wintershall Dea hat angesichts der gesunkenen Energiepreise im dritten Quartal operativ 44 Prozent weniger verdient. Der deutsche Öl- und Gasförderer aus Kassel verbuchte ein EBITDA vor Explorationskosten von 397 Millionen Euro - das sind 311 Millionen weniger als vor Jahresfrist, aber 243 Millionen mehr als im zweiten Quartal.

Elliott Management bestätigt Offerte für Backwarenkonzern Aryzta

Die US-Investmentgesellschaft Elliott Management lässt bei der angestrebten Übernahme des Backwarenkonzerns Aryzta nicht locker. Elliott bietet nun laut eigener Mitteilung 0,80 Schweizer Franken je Aktie für die Aryzta AG. Die Offerte sei freundlich und nach mehrmonatiger Vorbereitung und mit Unterstützung des Unternehmens und seines Verwaltungsrats "sowohl vor als auch nach der außerordentlichen Generalversammlung vom 16. September 2020" erfolgt.

Aviva verkauft italienischen Joint-Venture-Anteil für 400 Mio EUR

Aviva hat ihr italienisches Joint Venture im Bereich Lebensversicherungen an die italienische Bank UBI Banca verkauft. Wie die britische Versicherungsgruppe mitteilte, erwarb der Joint-Venture-Partner UBI Banca die Anteile an Aviva Vita SpA für 400 Millionen Euro. Aviva hielt zuvor 80 Prozent am Joint Venture. Der Schritt ist laut Mitteilung ein Fortschritt in Richtung eines neuen strategischen Fokus des Aviva-Portfolios.

Credit Agricole bietet für italienische Credito Valtellinese

Credit Agricole will die italienische Bank Credito Valtellinese SpA für 737 Millionen Euro übernehmen. Wie die französische Bank mitteilte, bietet sie über ihre italienische Tochter Credit Agricole Italia SpA 10,50 Euro je Aktie für Credito Valtellinese.

Danone setzt sich Mittelfristziele und kündigt Stellenabbau an

Danone will die Verwaltung verschlanken und so mittelfristig nachhaltig operative Margen im Bereich zwischen 15 und 20 Prozent erzielen. Der französischen Nahrungsmittelkonzern kündigte an, bis 2023 insgesamt 1 Milliarde Euro Kosten einzusparen und die frei werdenden Mittel teilweise in künftiges Wachstum zu investieren.

Prosus steigert Gewinn dank Ecommerce und Tencent

Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr den Umsatz und Gewinn gesteigert sowie den operativen Verlust verringert. Getrieben waren die Verbesserungen durch starkes Wachstum im Segment Ecommerce sowie der guten Entwicklung der Beteiligung am chinesischen Internet- und Gaming-Konzern Tencent.

Naspers-Halbjahresgewinn sinkt wegen geringerem Prosus-Beitrag

Der südafrikanische Medienkonzern Naspers Ltd hat wegen des geringeren Ergebnisbeitrags der Tochtergesellschaft Prosus in seinem ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 (per 30. September) weniger verdient. Prosus ging im vergangenen Jahr an die Börse in Amsterdam, und die Beteiligung von Naspers sank IPO-bedingt auf 72,66 von zuvor 100 Prozent.

