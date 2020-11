Der Immobilienkonzern Aroundtown hat in den ersten neun Monaten des Jahres auch dank des Zusammenschlusses mit TLG die Mieteinnahmen kräftig gesteigert. Das solide Wohnimmobiliengeschäft glich die pandemiebedingten Schwächen im Hotelportfolio aus. Unter dem Strich jedoch sank der Gewinn wegen niedrigerer Bewertungsgewinne und höherer Ausgaben. An der Prognose für das Gesamtjahr hält die Aroundtown SA fest.

Deutsche Bahn macht 2020 Verlust von 5,6 Mrd Euro - Zeitung

Die Deutsche Bahn steuert einem Zeitungsbericht zufolge auch im Gesamtjahr 2020 auf einen Verlust hin. Aus den Unterlagen für die Aufsichtsratssitzung am 9. Dezember gehe hervor, dass der Konzern einen Rekordverlust von 5,6 Milliarden Euro erwarte, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nach dem ersten Halbjahr hatte die Bahn bereits ein Minus von 3,7 Milliarden Euro ausgewiesen. Die zweite Corona-Welle verschärfe derzeit die wirtschaftlichen Probleme.

ENBW steckt mit Baloise Millionen in eigenes Mobilitäts-Startup

Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW will seinem Startup Ben Fleet Services (Ben) zu weiterem Wachstum verhelfen. Dafür erhält der Berliner Flottendienstleister von dem Energieunternehmen und dem Versicherungskonzern Baloise insgesamt 5,5 Millionen Euro. Ben Fleet wurde 2019 von ENBW Innovation und dem Company Builder Bridgemaker als digitale Serviceplattform für flottenbasierte Dienstleistungen gegründet.

Mediengruppe Future will Goco für 594 Millionen Pfund übernehmen

Die britische Online-Medien-Gruppe Future PLC will das Online-Preisvergleichsportal Goco Group PLC übernehmen. Wie beide Unternehmen mitteilten, wird Goco in der Transaktion mit 594 Millionen britische Pfund bewertet. Die Übernahme soll teils in bar, teils in Aktien erfolgen.

Kuka liefert Karosseriebauanlage für ID Buzz von VW

Der Roboterhersteller Kuka ist von Volkswagen mit der Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer vollautomatisierten Karosseriebauanlage für den Unterbau des vollelektrischen ID Buzz beauftragt worden. Das Augsburger Unternehmen spricht von einem "Großauftrag", nennt aber kein Auftragsvolumen.

Alstom und Knorr-Bremse liefern 64 Straßenbahnen nach Köln

Der Bahntechnik-Konzern Alstom und die Knorr-Bremse-Tochter Kiepe Electric haben einen Auftrag über 64 Straßenbahnen für die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) an Land gezogen. Wie die Unternehmen mitteilten, beträgt das Auftragsvolumen 363 Millionen Euro, wobei Alstoms Anteil am Gesamtvolumen 60 Prozent beträgt.

Clariant streicht 1.000 Stellen

Der Schweizer Chemiekonzern Clariant richtet seine Organisation nach Verkäufen mehrerer Geschäftsbereiche neu aus. Wie das Unternehmen mitteilte, will es im Zuge dessen rund 1.000 Stellen in Dienstleistungsbereichen und regionalen Strukturen abbauen. Die Maßnahme erfordere eine Rückstellung von 70 Millionen Franken im vierten Quartal.

JD Health will bei Börsengang in Hongkong 3,5 Mrd USD erlösen

JD Health International Inc, ein Gesundheits-Tech-Unternehmen, das von dem chinesischen Online-Einzelhandelsgiganten JD.com Inc. kontrolliert wird, will bei seinem Börsengang in Hongkong rund 26,95 Milliarden Hongkong Dollar (rund 3,5 Milliarden US-Dollar) erlösen. Wie aus dem Term Sheet hervorgeht, in den das Wall Street Journal Einblick hatte, hat das Unternehmen das Bookbuilding für den Verkauf von 381,9 Millionen Aktien zu einem indikativen Preis zwischen 62,80 und 70,58 Hongkong-Dollar gestartet; der Umfang entspricht 12,2 Prozent des erweiterten Aktienkapitals.

Nestle verkauft chinesische Marke Yinlu

Nestle trennt sich von Geschäften in China. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, verkauft er seine Geschäfte der Marke Yinlu mit Erdnussmilch und Reis-Porrige in Dosen an Food Wise. Ein Preis wurde nicht genannt. Die fünf Yinlu-Werke in Fujian, Anhui, Hubei, Shandong und Sichuan gehen an die Food Wise Co, die von der Familie des Yinlu-Gründers Chen Qingshui kontrolliert wird. Der Deal könnte bis Jahresende abgeschlossen werden.

Wienerberger bekommt mit Peter Steiner einen neuen Aufsichtsratschef

Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger bekommt einen neuen Chefaufseher. Wie das Unternehmen mitteilte, soll Peter Steiner am 1. Januar 2021 neuer Aufsichtsratsvorsitzender werden. Er löst den interimistisch amtierenden Peter Johnson ab, der dem Kontrollgremium weiterhin angehören wird.

