Instone Real Estate hat dank einer Erholung im dritten Quartal die Rückgänge bei Gewinn und Umsatz im Neunmonatszeitraum etwas abgefedert. Die Prognose für das Gesamtjahr und für 2021 sowie die geplante erstmalige Dividendenzahlung für 2020 bestätigte der Essener Wohnimmobilienkonzern, der im SDAX notiert ist.

Remy Cointreau setzt nach Gewinnrückgang auf 2. Halbjahr

Remy Cointreau hat wegen den Belastungen aus der Corona-Pandemie im ersten Geschäftshalbjahr einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres per Ende März 2021 prognostiziert der Spirituosenkonzern aber eine Erholung.

In den abgelaufenen sechs Monaten sackte das Nettoergebnis laut Mitteilung auf 65 Millionen von 90,5 Millionen Euro ab. Operativ sank der Gewinn auf organischer Basis um 22,5 Prozent auf 106,2 Millionen Euro. Damit schnitt das Unternehmen nicht so schlecht ab wie befürchtet: Im Oktober hatte die Remy Cointreau SA einen Einbruch in der Größenordnung von 25 bis 30 Prozent in Aussicht gestellt. Den bereits berichteten Umsatzrückgang in den sechs Monaten auf 430,8 (Vorjahr: 524) Millionen Euro bestätigte das Unternehmen.

Repsol stellt 18,3 Mrd Euro bis 2025 für neue Strategie bereit

Repsol will in den nächsten fünf Jahren 18,3 Milliarden Euro investieren, um die Energiewende zu beschleunigen, nachhaltiger zu werden und die Aktionärsrendite zu steigern. 5,5 Milliarden Euro oder 30 Prozent der Gesamtsumme sollen für Erneuerbare-Energien-Projekte ausgegeben werden, erklärte der spanische Öl- und Energiekonzern bei Vorstellung seiner Strategie für die Jahre 2021 bis 2025.

Walt Disney entlässt 32.000 Mitarbeiter in den nächsten Monaten

Wegen der geschäftlichen Folgen von Covid-19 wird die Walt Disney Co. bis Ende März 2021 etwa 32.000 Mitarbeiter entlassen - vor allem in Freizeitparks. Der US-Unterhaltungskonzern schloss auch weitere Maßnahmen nicht aus. In einer Pflichtmitteilung heißt es, möglicherweise müssten zusätzliche Finanzmittel gefunden werden. Auch eine Streichung von Dividenden, verringerte Ausgaben für Filme und Fernsehserien, die Einführung zusätzlicher Urlaubstage oder die Reduzierung der Arbeitszeit seien denkbar.

