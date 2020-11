Die PNE AG errichtet in Polen zwei Windparks. Für das Projekt "Krzecin" in der Woiwodschaft Westpommern werden dafür bis Ende nächsten Jahres acht Nordex-Windräder mit rund 19 Megawatt Leistung errichtet, für das Projekt "Kuslin" in der Woiwodschaft Großpolen kommen ab Mitte 2022 zwölf Vestas-Windräder mit rund 40 Megawatt Leistung zum Einsatz, wie der Projektentwickler aus Cuxhaven mitteilte. Das Investitionsvolumen für die beiden Windparks gab PNE mit rund 100 Millionen Euro an.

Reisebus-Branche erhält Corona-Hilfen über 80 Millionen Euro

Die Reisebus-Branche erhält in der Corona-Krise weitere finanzielle Unterstützung. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss in seiner Bereinigungssitzung in der Nacht zu Freitag vorübergehende Hilfen in Höhe von 80 Millionen Euro für Kraftomnibusse, die ausschließlich im Gelegenheitsverkehr eingesetzt werden.

Baukonzerne BAM und Heijmans fusionieren Asphaltgeschäft

Die beiden niederländischen Baukonzerne Koninklijke BAM Groep und Heijmans legen ihre Asphaltproduktion zum Ende des Jahres zusammen. AsfaltNU Bunnik, so der Name des Joint Ventures, erlaube es beiden Seiten, die Anlagen nachhaltiger und effizienter zu nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung von BAM. AsfaltNU werde für BAM und Heijmans, aber auch für Dritte produzieren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2020 07:09 ET (12:09 GMT)