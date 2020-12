Der Flughafen Frankfurt nimmt die Landebahn Nordwest ab dem 14. Dezember temporär außer Betrieb. Hauptgrund sei - wie bereits von April bis Juni dieses Jahres -, dass zunehmend mehr Airlines ihre Flugpläne wegen der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie erneut stark reduzierten, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Infolgedessen würden mehr Flugzeuge in Frankfurt zeitweise am Boden belassen, was zusätzliche Abstellflächen zum Parken dieser Flugzeuge erfordere.

Pfizer und Biontech beantragen EU-Zulassung für Covid-19-Impfstoff

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nun auch in der Europäischen Union die Zulassung für ihren Covid-19-Impfstoff beantragt. Die beiden Unternehmen, die bereits eine Genehmigung in den USA und in Großbritannien beantragt haben, reichten am Montag die Unterlagen für eine bedingte Marktzulassung ihres Impfstoffkandidaten BNT162b2 bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ein, die diesen am Dienstag akzeptierte, wie Biontech und Pfizer mitteilten.

Siemens Energy liefert 114 Transformatoren für Offshore-Windpark

Siemens Energy liefert 114 Verteilungstransformatoren für den Offshore-Windpark Seagreen vor der schottischen Küste. Laut Mitteilung des Energietechnikunternehmens soll der mit Turbinen von MHI Vestas bestückte Windpark 2022 oder 2023 ans Netz gehen und rund 1,3 Millionen Haushalte mit elektrischer Energie versorgen. Zum Volumen des Vertrages machte die Siemens Energy AG keine Angaben.

Aldi übernimmt in Frankreich mehr als 500 Filialen

Aldi Nord expandiert kräftig und holt dafür in Frankreich mehr als 500 Filialen unter das Dach des Discountriesen. Mit "der größten Akquisition in der Geschichte der Unternehmensgruppe" baue Aldi Frankreich seine Marktposition deutlich aus, teilte Aldi Nord am Montagabend in Essen mit. Insgesamt übernimmt Aldi demnach für 717 Millionen Euro 547 Filialen und drei Zentrallager der Casino-Gruppe.

DFV Deutsche Familienversicherung bekommt neuen Finanzvorstand

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Wie das Insurtech-Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Karsten Paetzmann vorbehaltlich der Zustimmung der Finanzaufsichtsbehörde Bafin mit Wirkung zum 1. Februar zum Vorstandsmitglied und Finanzvorstand bestellt.

Deutschlands größte Friseurkette Klier will sich im Schutzschirmverfahren sanieren

Deutschlands größte Friseurkette, die Klier Hair Group mit Sitz in Wolfsburg, ist wegen der Corona-Beschränkungen in Schwierigkeiten und will sich im Schutzschirmverfahren sanieren. Das zuständige Amtsgericht Wolfsburg eröffnete nach eingehender Prüfung am Dienstag das bereits Anfang September beantragte Insolvenzverfahren. Klier mit Marken wie Essanelle oder SuperCut hat nach eigenen Angaben rund 1200 Salons und Shops in Deutschland mit rund 8200 Beschäftigten.

Otto steigert Zahl der Bestellungen am Black Friday um 35 Prozent

Der Versandhändler Otto hat über die Online-Shopping-Plattform Otto.de in der Black-Friday-Woche die Anzahl der Bestellungen und die Anzahl der Kundinnen und Kunden um gut ein Drittel gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Für das Online-Weihnachtsgeschäft rechnet der Hamburger Konzern, der eine der größten deutschen Onlineshopping-Plattformen betreibt, mit rund einem Drittel mehr Sendungen als im Dezember 2019, die Spitze dürfte am zweiten Adventswochenende erreicht werden.

Adecco Group strukturiert um, peilt bessere EBITA-Marge an

Die Adecco Group will sich mit einer neuen Organisationsstruktur auf den nächsten Konjunkturzyklus vorbereiten. Wie der Schweizer Personaldienstleister weiter mitteilte, erwartet er eine höhere Marge beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) im kommenden Zyklus im Vergleich zu dem soeben abgelaufenen, der die Jahre 2017 bis 2020 umfasste.

AMS erhält Fördermittel zur Entwicklung von Covid-19-Schnelltest

Der Halbleiterhersteller AMS hat sich österreichische Bundesfördermittel für die Entwicklung eines Lateral-Flow-Schnelltests zum Nachweis des SARS-CoV-2-Virus gesichert.

Astrazeneca verkauft Crestor-Rechte in Europa an Grünenthal

Der Pharmakonzern Astrazeneca trennt sich in mehr als 30 europäischen Ländern von den Rechten am Cholesterinsenker Crestor und dessen Zweitmarken. Käufer ist die Grünenthal GmbH, wie die Astrazeneca plc und das deutsche Pharmaunternehmen mitteilten. Den Wert der Transaktion bezifferten sie auf bis zu 350 Millionen US-Dollar.

Axa will Gewinn je Aktie jährlich 3 bis 5 Prozent steigern

Der französische Versicherungskonzern Axa will seinen bereinigten Gewinn je Aktie in der Zeit bis 2023 durchschnittlich um 3 bis 5 Prozent steigern. Dabei sollen jährlich 5 bis 6 Milliarden Euro als Cash generiert werden, teilte das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. Die Solvabilität 2 soll dabei 190 Prozent erreichen.

Vorsorge von Credit Suisse reicht in MBIA-Verfahren nicht

Die Credit Suisse Group kommt bei einer Altlast aus der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt mit ihrer Risikovorsorge nicht aus. Die Schweizer Großbank erklärte am Dienstag, sie müsse in einem langen Rechtsstreits mit dem Anleiheversicherer MBIA Inc. im Zusammenhang mit Garantien auf US-amerikanischen hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS) wahrscheinlich rund 680 Millionen Dollar zahlen.

Moody's erhöht Bonität von Credit Suisse um eine Stufe auf Baa1

Die Ratingagentur Moody's hebt die Kreditwürdigkeit von Credit Suisse um eine Stufe an. Vorrangige unbesicherte Schuldtitel der Schweizer Bank werden jetzt mit Baa1 anstatt Baa2 bewertet, wie Moody's mitteilte. Damit gelten sie weiter als durchschnittlich gute Anlage. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil geändert.

Gazprom schreibt Milliardenverlust

Der russische Gasmonopolist Gazprom PJSC hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres einen Nettoverlust von 218 Milliarden Rubel geschrieben, umgerechnet 2,4 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 1 Billion Rubel Gewinn erzielt, wie Gazprom weiter mitteilte. Die Pandemie habe 2020 die Nachfrage und damit auch die Preise beeinträchtigt.

Zumtobel traut sich weiter keine Prognose für 2020/21 zu

Der Lichtkonzern Zumtobel traut sich nach coronabedingten Umsatz- und Gewinnrückgängen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 weiterhin keine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr zu. Im Zeitraum August bis Oktober schrumpfte der Umsatz um 13,9 Prozent auf 264,6 Millionen Euro, wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht.

Unitedhealth plant 1,80 Dollar Covid-19-Belastung je Aktie 2021

Unitedhealth rechnet für 2021 mit einem Umsatz zwischen 277 und 280 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 17,75 bis 18,25 Dollar. In der Ergebnisprognose seien Belastungen aus der Corona-Pandemie in der Größenordnung von 1,80 Dollar je Aktie enthalten, erklärte der US-Krankenversicherer vor einem Analystentag.

Softbank beteiligt sich mit 10,1 Prozent an schwedischer Sinch

Der japanische Telekommunikationskonzern Softbank hat sich über eine Tochtergesellschaft 10,1 Prozent an dem schwedischen Anbieter von Cloud-Computing-Diensten Sinch gesichert. Die Softbank Group Corp zahlte dafür rund 5,94 Milliarden schwedische Kronen (umgerechnet rund 580 Millionen Euro).

