Beiersdorf bekommt Anfang 2021 eine neue Finanzchefin. Der Aufsichtsrat habe Astrid Hermann mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in den Vorstand des Unternehmens berufen, teilte der Hamburger DAX-Konzern mit.

Daimler produziert mit Foton schwere Lkw in China

Daimler wird künftig mit seinem chinesischen Partner Beiqi Foton Motor im weltweit wichtigsten Markt auch schwere Nutzfahrzeuge produzieren. Die Unternehmen wollen laut Mitteilung über ihr Joint Venture Beijing Foton Daimler Automotive Co Ltd schwere Sattelzugmaschinen der Marke Mercedes-Benz für das obere Segment fertigen. Für den Erwerb eines Werks sowie die Vorbereitung neuer Infrastruktur und Fertigungslinien sollen über 485 Millionen Euro investiert werden.

EIB räumt Siemens Gamesa 300 Millionen Euro Kredit ein

Zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung bis 2023 hat sich der Windenergiekonzern Siemens Gamesa 300 Millionen Euro Kredit bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) besorgt. Eine erste Tranche über die Hälfte der Summe wurde bereits ausgezahlt, die zweite Tranche soll im nächsten Jahr in Anspruch genommen werden, erklärte Siemens Gamesa.

Siemens Gamesa bestückt vier Windparks in Schweden und Polen

Siemens Gamesa liefert Windkraftanlagen für einen Windpark in Schweden mit 37 Megawatt Gesamtleistung und drei kleinere Standorte in Polen mit zusammen 19 Megawatt Leistung.

Zalando steigert in Cyber Week GMV um 35% - über 1 Mio Neukunden

Der Online-Modehändler Zalando hat während der Cyber Week den GMV-Umsatz auf seiner Plattform um mehr als ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Dabei profitierte der Berliner MDAX-Konzern von der signifikanten Steigerung bei Neukunden und -kundinnen sowie einem starken Zuwachs sowohl im Partnerprogramm als auch bei der Zahl der angeschlossenen stationären Geschäfte.

Hönle verdient 2019/20 über 50 Prozent weniger - keine Prognose

Die Hönle-Gruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (per 30. September) weniger als halb so viel verdient als ein Jahr zuvor. Nach einem coronabedingt deutlichen Einbruch im Klebstoffgeschäft ging das Betriebsergebnis von 17,0 auf 8,1 Millionen Euro zurück, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Konzernergebnis blieb mit 5,6 Millionen Euro positiv, fiel aber um 55 Prozent zurück. Der Umsatz sank um 13,8 auf 93,9 Millionen Euro.

LPKF-Aufsichtsrat wählt neuen Vorsitzenden

Die LPKF Laser & Electronics AG hat einen neuen Chefkontrolleur. Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat der dreiköpfige Aufsichtsrat Jean-Michel Richard bereits am Dienstag zum Vorsitzenden gewählt, nachdem er am 25. November vom zuständigen Gericht auf Vorschlag einer Gruppe Investoren in das Kontrollgremium bestellt worden war. Sein Vorgänger Markus Peters war am 13. November zurückgetreten.

Aurelius zahlt Wandelanleihe 2015/20 vollständig zurück

Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA hat ihre am 1. Dezember 2020 fällige Wandelanleihe 2015/20 vollständig an die Anleihegläubiger zurückgezahlt. Die Rückzahlung erfolgte zu 100 Prozent des Nennbetrags zuzüglich der Zinszahlung für die vergangenen zwölf Monate, wie das Münchener Investment-Unternehmen mitteilte.

Italiens Anteil an Monte dei Paschi sinkt nach AMCO-Transaktion

Der italienische Staat wird etwas mehr als 64 Prozent an der italienischen Banca Monte dei Paschi di Siena SpA halten, nachdem faule Kredite der Bank in Milliarden-Euro-Höhe auf die staatseigene Asset Management Co. SpA (AMCO) übertragen worden sind.

Tesco kündigt Rückzahlung von 585 Mio Pfund Steuererleichterung an

Der britische Lebensmittelhändler Tesco hat angekündigt, der Regierung Steuererleichterungen in Höhe von 585 Millionen Pfund zurückzuzahlen, die der Konzern wegen der Coronavirus-Pandemie erhalten hat. Diese Nachlässe bei der gewerblichen Immobiliensteuer seien mitten im Lockdown im Frühjahr ein "Game Changer" gewesen, als Panikkäufe, Druck auf die Lieferketten und Sicherheitsbedenken die Arbeitsfähigkeit der Supermärkte real und unmittelbar gefährdet hätten, teilte die Tesco plc mit.

Volvo Car steigert Absatz dank USA und China im November um 6,4%

Der schwedische Autobauer Volvo hat seinen Absatz im November um 6,4 Prozent gesteigert. Dazu trugen vor allem die Märkte China und USA bei, in denen die Verkaufszahlen im vergangenen Monat zweistellig zulegten. Die Volvo Car Corp, die mittlerweile zur chinesischen Zhejiang Geely Holding Group Co gehört, setzte im November insgesamt 66.579 Fahrzeuge ab.

FAA weist auf Risiken bei Lande-Automatik von Boeing 787 hin

Mit veränderten Regeln für Piloten der Boeing 787 sollen potenziell gefährliche Fehlfunktionen des automatischen Landesystems ausgeglichen werden. Die für die Flugsicherheit zuständige US-Behörde FAA verabschiedete eine neue Cockpit-Anweisung, die in zwei Wochen in Kraft treten soll und Piloten verpflichtet, einzugreifen und Landeanflüge dann abzubrechen, wenn die Automatik an Bord das Flugzeug nicht sauber auf die Navigationshilfen am Boden ausrichtet.

HP Enterprise übertrifft Erwartungen und verlegt Unternehmenssitz

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat im vierten Geschäftsquartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Der Konzern legte Prognosen für das gerade angelaufene erste Geschäftsquartal und das Gesamtjahr 2020/2021 vor, die beide die Analystenerwartungen übertrafen. Zudem soll der Unternehmenssitz von San Jose in Kalifornien nach Houston in Texas verlegt werden - ein historischer Schritt für ein Unternehmen, das tief im Silicon Valley verwurzelt ist.

Softbank investiert in US-Fracht-Logistik-Tech-Startup

Die japanische Softbank Group investiert in ein US-Technologie-Startup im Bereich Frachttransport und -Logistik. Damit erhöht der Konzern den Einsatz bei der Wette, dass Technologie-Startups die Fracht- und Logistiksparten verändern werden.

Xiaomi will sich für Expansion fast 4 Milliarden Dollar besorgen

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi will am Kapitalmarkt fast 4 Milliarden US-Dollar aufnehmen, um sein Betriebskapital zu stärken und in Schlüsselmärkte zu investieren. Geplant sei die Ausgabe von Wandelanleihen und die Platzierung von Aktien, teilte Xiaomi am Mittwoch mit.

