Das Immobilienunternehmen Patrizia hat im Auftrag seiner institutionellen Kunden ein Büroareal in München angekauft, auf dem ein Bürogebäude mit 15.700 qm Fläche entsteht. Das Grundstück befindet sich im Herzen des Werksviertels, Münchens gemischt genutztem Büroviertel in der Nähe des Ostbahnhofs, wie das Unternehmen mitteilte.

Aldi zahlt in Großbritannien 100 Mio GBP an Steuernachlässen zurück

Aldi will in Großbritannien Steuerernachlässe in Höhe von 100 Millionen Pfund zurückzahlen, die die Regierung dem deutschen Lebensmitteldiscounter dort im Zuge der Coronavirus-Pandemie als Unterstützung gewährt hatte. Damit folgt Aldi dem Beispiel seiner Wettbewerber Tesco und Wm. Morrison, die ihrerseits 585 Millionen bzw 274 Millionen Pfund zurückgeben wollen. Aldi ist der fünfgrößte Lebensmittelhändler in Großbritannien.

Deutsche Bahn will 2021 mindestens 18.000 Mitarbeiter einstellen

Die Deutsche Bahn will auch im nächsten Jahr weiter kräftig einstellen. Wie der Staatskonzern mitteilte, sind mit der Eisenbahngewerkschaft EVG mindestens 18.000 Jobzusagen vereinbart, besonders in eisenbahnspezifischen Fachberufen wie Zugpersonal oder in der Instandhaltung. Dieses Jahr hat die Bahn 25.000 Mitarbeiter eingestellt.

Familie Hastor/Prevent kauft Bäckereikette Dat Backhus

Die Unternehmerfamilie Hastor hat über ihre Beteiligungsgesellschaft Precapitalpartners die Bäckereikette Dat Backhus aus der Insolvenz gekauft. Es sei die erste Akquisition der im Mai gegründeten Precapitalpartners, sagte deren Geschäftsführer Barbaros Arslan der Wirtschaftswoche.

Flixbus nimmt Busgeschäft nach coronabedinger Unterbrechung ab 17. Dezember wieder auf

Einen Monat nach dem coronabedingten Aussetzen seines Angebots in Deutschland hat der Fernbusanbieter Flixbus eine Wiederaufnahme seines Geschäfts angekündigt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sollen ab dem 17. Dezember wieder Verbindungen in ganz Deutschland bedient werden. Neben Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln seien auch zahlreiche kleine Städte und der ländliche Raum Teil des 150 Ziele umfassenden Netzes. Das Angebot ist zunächst bis zum 11. Januar befristet.

Burda-Tochter Holidaycheck braucht frisches Geld

Angesichts der kollabierten Reisemärkte während der Pandemie will sich die Holidaycheck Group AG mit einer Finanzspritze immunisieren. Das Grundkapital soll dazu durch Ausgabe von gut 29 Millionen Aktien um die Hälfte erhöht werden, teilte der Anbieter von Reisebuchungs- und Hotelbewertungsportalen mit.

Streit um Käpt'n Iglo: Gericht gibt Wettbewerber Recht

Nicht nur Käpt'n Iglo darf mit graumeliertem Bart in maritimer Umgebung für Fischprodukte werben: Im Streit über die mutmaßlich irreführende Nachahmung der bekannten Werbeikone des Hamburger Herstellers Iglo hat sich das Landgericht München I am Donnerstag auf die Seite der Firma Appel Feinkost gestellt. Iglo hatte dieser vorgeworfen, mit einer Reklame mit einem ebenfalls männlichen Protagonisten vor Meereskulisse eine unzulässige Verwechslungsgefahr in Verbraucherkreisen auszulösen.

Meyer Burger und SMA fordern Strategie für Solarproduktion in Deutschland

Die Meyer Burger Technology AG und die SMA Solar Technology AG haben Handlungsempfehlungen an die Politik für eine nationale und europäische Industriestrategie im Bereich Solarenergie erarbeitet. Durch Kostensenkungen und dank Leistungssteigerung, die dezentrale Erzeugung in der Nähe der Verbraucher und zum Wohle des Klimaschutzes werde die Solarenergie weltweit zur zentralen Technologie der Energieversorgung, teilten die beiden Solarunternehmen mit.

Siemens Gamesa startet in Dänemark Wasserstoff-Pilotprojekt

Siemens Gamesa will mit einem Pilotprojekt die Produktion von grünem Wasserstoff direkt an einer Energiequelle erproben. Im dänischen Brande ist dazu ein 400-Kilowatt-Elektrolyseur für die Aufspaltung von Wasser errichtet worden, der die dafür nötige elektrische Energie direkt von einer benachbarten 3-Megawatt-Windturbine des Windkraftherstellers bezieht.

Fortum plant höhere Dividende und strebt Klimaneutralität an

Der finnische Energieversorger Fortum plant trotz der Corona-Krise eine höhere Dividende und strebt Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 an. Der Aufsichtsrat peilt nun 1,12 Euro statt 1,10 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr an, wie der Uniper-Mutterkonzern anlässlich seines Capital Markets Day (CMD) am Donnerstag mitteilte. Ziel sei, "eine stabile, nachhaltige und im Lauf der Zeit ansteigende Dividende" zu zahlen. Dabei nimmt Fortum auch erstmals mögliche Synergien aus der Uniper-Übernahme in den Blick.

Nestle will 3,2 Mrd CHF in Klima-Initiativen investieren

Nestle will in den kommenden fünf Jahren 3,2 Milliarden Schweizer Franken (2,95 Milliarden Euro) in Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels investieren. Dazu gehören eine stärkere Berücksichtigung von nachhaltiger Landwirtschaft und "CO2-neutralen" Marken in den Lieferketten sowie eine 100-prozentige Versorgung des Unternehmens mit erneuerbaren Energien bis 2025, wie der Schweizer Lebensmittelkonzern mitteilte.

Norwegian Air braucht erneut Kapitalspritze

Die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle ASA muss im Kampf ums Überleben mit weiteren Maßnahmen die Bilanz stärken. Die Ausgabe neuer Aktien soll bis zu 4 Milliarden norwegische Kronen einspielen, umgerechnet 375 Millionen Euro, wie Norwegian mitteilte. Zudem sollen Schulden in Eigenkapital gewandelt werden. Mit der Reduzierung der Flotte hofft das Unternehmen, die Regierung und andere mögliche Investoren für weitere Hilfen zu gewinnen.

Orange will Steuerertrag für Wachstum und Sonderdividende nutzen

Der Telekomdienstleister Orange hat einen Steuerstreit gewonnen und erhält deshalb nun 2,2 Milliarden Euro. Das Geld soll in Wachstumsinitiativen fließen, zudem denken die Franzosen laut über eine Sonderdividende nach.

3M streicht weltweit 2.900 Stellen

Der US-Mischkonzern 3M will sich angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie stärker auf Effizienz trimmen. Wie das für die Post-It-Klebezettel bekannte Unternehmen mitteilte, will es im Rahmen eines Restrukturierungsprogramms weltweit 2.900 Stellen streichen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2020 07:18 ET (12:18 GMT)