Der Oldenburger Versorger EWE hat das Berliner Startup Fresh Energy übernommen. Der junge digitale Ökostromanbieter hatte sich in den vergangenen vier Jahren zu einem der führenden Anbieter für Smart-Meter-basierte Mehrwertedienste entwickelt. EWE will mit dem Erwerb sein eigenes Digitalangebot BEENERA anreichern, erklärte Technikvorstand Urban Keussen. Einen Kaufpreis teilte die EWE AG nicht mit.

EQS will mit Kapitalerhöhung Geld für Wachstum einsammeln

Das Softwareunternehmen EQS will sein Kapital um rund 5 Prozent erhöhen. Dazu sollen bis zu rund 350.000 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bei institutionellen Investoren platziert werden, wie die EQS Group AG mitteilte. Der Nettoerlös soll vorrangig zur Wachstumsfinanzierung im Bereich Corporate Compliance verwendet werden. EQS hofft mit Blick auf die EU-Richtlinie zum besseren Schutz von Whistleblowern auf neue Kunden. Gemessen am Schlusskurs vom Donnerstag von 27,40 Euro dürften dem Unternehmen mit der Emission knapp 9,6 Millionen Euro zufließen.

Fashionette steigert Zahl der Neukunden und Bestellungen

Fashionette hat im November dank starken Wachstums bei den Neukunden während der Cyber Week das Bestellvolumen signifikant gesteigert und sieht sich derzeit oberhalb der Ziele für 2020. Besonders stark sei die Zahl der Neukunden außerhalb der Kernregion Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) gestiegen, teilte der Düsseldorfer Online-Händler für Luxus-Acceccoires mit.

AB Foods: Bei Primark trotz Lockdowns Umsatz- und Gewinnanstieg

Die Primark-Mutter Associated British Foods rechnet wegen coronabedingt geschlossener Geschäfte im Herbst 2020 mit einem entgangenen Umsatz von 430 Millionen britischen Pfund (476 Millionen Euro) im Geschäftsjahr 2020/21. Die Tochter Primark werde aber trotzdem bei Umsatz und Gewinn besser abschneiden als im Vorjahr, teilte das britische Konglomerat in einem Trading Update am Rande der Hauptversammlung mit.

Eni kauft 20 Prozent der Anteile an Windparks Dogger Bank A und B

Italiens Energiekonzern Eni beteiligt sich mit 20 Prozent an den beiden geplanten Windparks Dogger Bank A und B vor der Nordostküste Großbritanniens. Die bisherigen Eigner, der schottische Versorger SSE und der norwegische Energiekonzern Equinor, werden dazu jeweils 10 Prozent von ihrer jeweils hälftigen Beteiligung an Eni veräußern, wie SSE mitteilte. Für den SSE-Anteil von 10 Prozent wurde ein Preis von 202,5 Millionen Pfund vereinbart.

IPO/Doordash erhöht Preisspanne

Der US-Essenslieferdienst Doordash erwartet bei seinem Börsengang nun eine deutlich höhere Bewertung. Das Unternehmen hat die Preisspanne für sein IPO auf 90 bis 95 US-Dollar von 75 bis 85 Dollar je Aktie angehoben. Damit könnte sich eine Bewertung von 35,7 Milliarden Dollar ergeben.

IBM warnt vor Hackerangriffen auf Lieferkette für Corona-Impfstoffe

Der IT-Konzern IBM hat vor Cyberattacken auf Unternehmen gewarnt, die Teil der Lieferkette für Corona-Impfstoffe sind. IBM habe eine Reihe von Hackerangriffen aufgedeckt, die möglicherweise im Auftrag von staatlichen Stellen verübt worden seien, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag mit.

