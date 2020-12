indizes in diesem Artikel MDAX 29.402,8

Die Deutsche Bahn (DB) hat mit Beginn der Woche die Kontrolle der Maskenpflicht in ihren Fernverkehrszügen verstärkt. In bis zu 50 Prozent dieser Züge seien im Dezember Sicherheitsteams aus Mitarbeitern der Bahn und Bundespolizisten an Bord, um auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinzuweisen, teilte die Bahn. Damit verdopple die Bahn ihre Kontrollen im Fernverkehr. Die täglichen Kontrollen in den Regionalzügen und auf den Bahnhöfen würden unverändert fortgeführt.

ENBW übergibt letztes Atommüll-Zwischenlager an den Staat

Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW hat ein neues Zwischenlager an seinem Kernkraftwerk Neckarwestheim in Betrieb genommen und an die staatliche Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) übergeben. Es ist die letzte derartige Übergabe, die gesetzlich vorgeschrieben ist, während Block II in Neckarwestheim noch bis zum endgültigen deutschen Atomausstieg Ende 2022 weiterläuft. Übergeben wurden bereits die Zwischenlager in Philippsburg und Obrigheim, wo schwach- bis mittelradioaktive Abfällen deponiert werden.

EWE will mit Milliarden-Investitionen bis 2035 klimaneutral sein

Der Oldenburger Energiekonzern EWE will sieben Milliarden Euro investieren, um bis 2035 klimaneutral zu werden. "Wir setzen zukünftig auf erneuerbare und klimafreundliche Energien", erklärte EWE-Vorstandsvorsitzender Stefan Dohler. "Aus der Kohleverstromung in Bremen steigen wir bald aus."

CEO-Verpflichtung von Christian Bruch für Siemens Energy teuer

Die kurzfristige Auswechselung der Vorstandsspitze von Siemens Energy im Frühjahr war nicht nur für den Mutterkonzern, sondern auch für das neue Energieunternehmen eine teure Angelegenheit. Während Siemens dem ursprünglich für den Posten vorgesehenen Michael Sen 3,5 Millionen Euro Abfindung zahlte, weil sein Vertrag noch bis 2022 gelaufen wäre, bekam sein Nachfolger Christian Bruch 3,2 Millionen als Ausgleich für verfallene Aktienoptionen bei seinem früheren Arbeitgeber Linde. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht des seit Ende September börsennotierten Unternehmens hervor.

Uniper-Order bei Siemens Energy für Netzstabilität in Großbritannien

Der Energieversorger Uniper hat Siemens Energy damit beauftragt, in Großbritannien Technologien zur Netzstabilität zu liefern. Das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen hatte zu Jahresbeginn vier entsprechende Verträge über sechs Jahre mit dem britischen Stromnetzbetreiber National Grid ESO abgeschlossen. Mit dem Deal wird Uniper nach eigenen Angaben größter britischer Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Netzstabilität.

Anglo American Platinum erhöht Prognose für Absatz und Produktion

Der weltgrößte Platinproduzent Anglo American Platinum Ltd. hat seinen Ausblick für Absatz und Produktion wieder angehoben. Das südafrikanische Unternehmen, das mehrheitlich dem Bergbaukonzern Anglo American gehört, rechnet nun mit einer Jahresproduktion von raffiniertem Platin von 2,6 bis 2,7 Millionen Unzen, statt wie zuletzt in Aussicht gestellt 2,5 Millionen Unzen.

Aryzta bestätigt Übernahmeangebot von Elliott

Nach Elliott hat auch der Schweizer Backwarenkonzern Aryzta das Übernahmeangebot des Investors bestätigt. Wie die Schweizer mitteilten, bietet Elliott Management 80 Rappen je Aktie, das Gesamtvolumen des Angebots beträgt 794,5 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat werde das Angebot gemäß seiner Verpflichtungen sorgfältig prüfen, so die Aryzta AG.

Cisco Systems übernimmt britische IMImobile für 543 Mio Pfund

Cisco Systems verstärkt sich mit einem Zukauf in Großbritannien. Der Netzwerkausrüster übernimmt IMImobile für 543 Millionen Pfund, wie beide Unternehmen mitteilten. Laut Angebot bekommen die Aktionäre des an der Börse in London notierten Unternehmens 595 Pence je Aktie. Das entspricht einer Prämie von 48 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

Fusion von Credit Du Nord mit Societe Generale von Boards genehmigt

Der Zusammenschluss der französischen Großbank Societe Generale (Socgen) mit Credit du Nord hat die Führungsgremien passiert. Wie die Socgen mitteilte, haben die Verwaltungsräte beider Banken dem Vorhaben zugestimmt. Die Societe Generale SA will ihre Kostenbasis dank des Deals bis 2024 um über 350 Millionen Euro und bis 2025 um rund 450 Millionen Euro im Vergleich zu 2019 drücken. Geplant ist, die Zahl der Filialen von rund 2.100 Ende 2021 auf rund 1.500 Ende 2025 zu reduzieren. Aus der Fusion entsteht eine Bank mit fast 10 Millionen Kunden.

DNB droht Strafe wegen Mängeln bei Geldwäsche-Bekämpfung

Die norwegische Bank DNB wird wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung wohl zur Kasse gebeten. Wie die Bank mitteilte, droht ihr eine Strafe in Höhe von 400 Millionen norwegischen Kronen, umgerechnet rund 37 Millionen Euro. "DNB hat sich nicht der Geldwäsche schuldig gemacht, aber die Finanstilsynet kritisiert die Bank für nicht adäquate Übereinstimmung mit den norwegischen Gesetzen gegen Geldwäsche", teilt die Bank unter Verweis auf einen vorläufigen Bericht der norwegischen Finanzaufsicht Finanstilsynet mit, die im Februar mit einer Routineuntersuchung der Geldwäsche-Kontrollen begonnen hatte.

Moncler übermimmt Marke Stone Island in Milliardendeal

Die Herren-Modemarke Stone Island wechselt den Besitzer. Das Mailänder Modehaus Moncler übernimmt die Sportswear Company SpA, der die Marke gehört, für 1,15 Milliarden Euro in bar, wie die Moncler SpA mitteilte. Der Verwaltungsrat habe die Akquisition genehmigt.

Qiagen ergänzt Covid-19-Portfolio durch T-Zell-Reaktionstest

Qiagen ergänzt sein Covid-19-Portfolio um einen Test, mit dem laut Mitteilung bei Menschen eine Immunreaktion über T-Zellen auf den Covid-19-Erreger nachgewiesen werden kann. Mithilfe der Quantiferon Sars-CoV-2 RUO-Lösung könnten Forscher mehr über Immunitätsniveaus und den Schweregrad der Krankheitsverläufe erfahren, teilte der im MDAX und TecDAX notierte Biotechnologiekonzern mit.

Vinci-Konsortium erhält 600-Mio-EUR-Auftrag für tschechische Autobahn

Vinci wird in der Tschechischen Republik zusammen mit Meridiam Infrastructure Partners SAS eine neue Autobahn bauen. Der Vertrag, der mit der tschechischen Regierung unterzeichnet wurde, hat einen Wert von 600 Millionen Euro und eine Laufzeit von 28 Jahren, wie die beiden französischen Unternehmen mitteilten. Im Rahmen einer Public-Private-Partnership, der ersten in der Tschechischen Republik, soll eine 32 Kilometer lange Autobahn neu gebaut sowie eine 17 Kilometer lange, bereits existierende Autobahn erweitert werden.

