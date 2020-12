Deutsche Börse verlängert Vertrag von Vorstand Christoph Böhm

Die Deutsche Börse hat Vorstandsmitglied Christoph Böhm länger an das Unternehmen gebunden. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Böhm um fünf Jahre bis Ende Oktober 2026 verlängert. In seiner Funktion als CIO/COO leitet der Manager den Bereich Informationstechnologie der Gruppe Deutsche Börse. Böhm ist seit November 2018 Mitglied des Vorstands.

Delivery-Hero-Chef gegen Tariflöhne - Kritik von Gewerkschaft

Der Chef des Lieferdienstes Delivery Hero, Niklas Östberg, hat sich gegen Tariflöhne in seinem Unternehmen ausgesprochen. Er präferiert stattdessen individuelle Gehaltsverhandlungen, wie der Vorstandsvorsitzende des DAX-Konzerns dem Wirtschaftsmagazin Business Insider sagte. "Ich bin kein Fan von Tariflöhnen", so Östberg. Fahrer wollten anhand ihrer Leistung bezahlt werden und ihre Flexibilität behalten, begründete er seine ablehnende Haltung. "Wenn sie gute Arbeit machen, bekommen sie eine gute Kompensation. Wenn sie weniger machen, bekommen sie weniger", fügte Östberg hinzu. Auf allen 40 Märkten, auf denen sein Unternehmen aktiv ist, würde es sich an den lokalen Mindestlöhnen orientieren und da noch etwas draufzahlen.

Evonik beteiligt sich an 3D-Druckspezialisten aus China

Die auf zukunftsträchtige Geschäfte spezialisierte Wagniskapitalsparte von Evonik hat eine Minderheitsbeteiligung am chinesischen Industriedruckerhersteller Uniontech erworben. Die Investition ziele nicht auf Rendite, sondern auf Zugang zu Kenntnissen im Bereich des Stereolithographie-3D-Drucks, erklärte Bernhard Mohr, Leiter der Venture-Capital-Einheit des Essener Spezialchemieunternehmens.

Manz erhält Folgeauftrag im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

Die Manz AG hat einen weiteren Großauftrag eines Batterieherstellers an Land gezogen. Wie Manz mitteilte, liegt das Volumen dieses Folgeauftrags im "deutlich zweistelligen Millionen-Euro-Bereich". Die Partnerschaft mit dem Batteriehersteller hatte bereits im Juli mit einem Auftrag für Produktionsmaschinen zur Herstellung gewickelter Lithium-Ionen-Batteriezellen begonnen.

Ufo-Chef Flohr kündigt wegen Machtkampf Rücktritt an

Bei der Flugbegleitergewerkschaft Ufo ist mitten in der coronabedingten Luftfahrt-Krise ein Führungsstreit entbrannt. Die Gewerkschaft stehe "kurz vor einem internen Machtkampf, der sich unter anderem an meiner Person entzündet", sagte Ufo-Vorsitzender Daniel Flohr am Dienstag in einer Botschaft an die Ufo-Mitglieder und kündigte seinen "geordneten Rückzug von der Gewerkschaftsspitze" an. Spätestens zur Jahresmitte 2021 wolle er die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) verlassen. Mit den Verantwortlichen werde dafür nun ein Plan ausgearbeitet.

Tesla muss weitere Rodungsarbeiten für Gigafactory bei Berlin vorerst aussetzen

Der US-Elektroautobauer Tesla muss weitere Rodungsarbeiten auf seiner Gigafactory-Baustelle in Grünheide bei Berlin vorerst einstellen. Nach einem Eilantrag zweier Umweltverbände erließ das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) eine vorläufige Zwischenverfügung, nach der vorerst keine Bäume mehr gefällt werden dürfen, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Eine Entscheidung in der Sache habe das Gericht aber noch nicht getroffen. Wann dies der Fall sein wird, ist bislang noch offen.

Versicherungs-Start-up Getsafe sammelt 30 Millionen Dollar ein

Das Insurtech Getsafe hat sich in einer Finanzierungsrunde weitere Gelder gesichert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es in der von Swiss Re angeführten Runde 30 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Schweizer Rückversicherungskonzern hat gemeinsam mit Getsafe zudem eine digitale, für das Smartphone optimierte Autoversicherung gestartet.

Norwegian Air Shuttle fährt zweigleisigen Restrukturierungsprozess

Der Billigflieger Norwegian Air Shuttle will das laufende Insolvenzverfahren in Irland durch ein weiteres Verfahren in Norwegen ergänzen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollte das das Ergebnis des im November in Irland begonnenen Prozesses mit Blick auf die Neudimensionierung der Bilanz verbessern.

Weiteres US-Gericht hält Trumps Tiktok-Dekret für unrechtmäßig

In den USA hat ein weiteres Bundesgericht die von Präsident Donald Trump erlassene Verordnung zum Verbot von Tiktok ausgesetzt. Bundesrichter Carl Nichols im Hauptstadtbezirk Washington DC erklärte, die US-Regierung habe mit dem Dekret wahrscheinlich ihre Kompetenz überschritten; die Entscheidung sei "willkürlich und unberechenbar", weil die Regierung keine Alternative zum Verbot erwogen habe. Der Richter gab damit einer Klage von Tiktok statt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2020 07:23 ET (12:23 GMT)