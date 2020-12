Als weltweit erste Airline hebt die brasilianische Fluggesellschaft Gol wieder mit einer 737 Max des US-Flugzeugbauers Boeing ab. Wie die Airline ankündigte, soll der erste Inlandsflug mit einer Maschine des Typs bereits am Mittwoch starten. Nach Unternehmensangaben haben 140 Piloten von Gol für die Wiederaufnahme des Flugverkehrs mit den Maschinen ein spezielles Training in den USA absolviert.

Clariant macht Conrad Keijzer zum neuen CEO

Der Manager Conrad Keijzer wird mit Jahresbeginn 2021 neuer CEO der Clariant AG. Executive Chairman ad interim Hariolf Kottmann werde dann auf seine Position als Präsident des Verwaltungsrats zurückkehren, teilte das Spezialchemieunternehmen aus der Schweiz mit. Keijzer war zuletzt CEO bei Imerys, dem französischen Anbieter von mineral-basierten Speziallösungen. Davor war der 52-jährige Niederländer 24 Jahre beim Farben- und Lackhersteller Akzo Nobel tätig, unter anderem als CEO der Sparte Performance Coatings.

Roche unterstützt Modernas Covid-19-Impfstoffstudien mit Antikörpertests

Das US-Biotech-Unternehmen Moderna wird die SARS-CoV-2-Antikörpertests des schweizerischen Pharmakonzerns Roche künftig im Rahmen seiner Covid-19-Impfstoffstudien einsetzen. Wie die Roche Holding AG mitteilte, soll die Bestimmung der Antikörper unter anderem dazu beitragen, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wann eine Wiederholungsimpfung mit dem von der Moderna Inc entwickelten Covid-19-Impfstoff fällig wird, um den Impfschutz aufrecht zu erhalten.

Niederländische Justiz ermittelt wegen Geldwäsche gegen Ex-ING-Chef

Die niederländische Justiz hat Ermittlungen gegen den ehemaligen Chef der Bank ING, Ralph Hamers, wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Es bestehen ausreichend Anhaltspunkte für Ermittlungen gegen Hamers, der mittlerweile an der Spitze der Schweizer Großbank UBS steht, wie ein Gericht in Den Haag mitteilte. Die Vorwürfe seien "schwerwiegend", zudem habe sich Hamers bislang nicht öffentlich zu dem Fall geäußert.

Signify setzt sich neue Mittelfristziele

Signify will in den nächsten Jahren seine Position als führendes Lichttechnikunternehmen stärken, ein gutes Wachstumsniveau erreichen und die Gewinne steigern. Angestrebt werden zwischen 2021 und 2023 ein vergleichbares jährliches Umsatzwachstum von 0 bis 5 Prozent, ein freier Cashflow von mehr als 8 Prozent des Umsatzes sowie bereinigte EBITDA-Margen von 11 bis 13 Prozent, wie das früher zum niederländischen Philips-Konzern gehörende Unternehmen erklärte.

IPO/Doordash-Ausgabepreis über Preisspanne - Kreise

Der US-Essenslieferdienst Doordash wird seine Aktie im Zuge seines Börsengangs wahrscheinlich zu einem Preis spürbar oberhalb der bisherigen Spanne ausgeben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, wird der Emissionspreis bei rund 102 US-Dollar pro Aktie liegen. Das wäre deutlich mehr als die zuletzt auf 90 bis 95 Dollar je Aktie angehobene Preisspanne. Bei diesem Ausgabepreis würde die Doordash Inc aus San Francisco mit knapp 39 Milliarden Dollar bewertet - auf vollständig verwässerter Basis und inklusive des Emissionserlöses von etwa 3,37 Milliarden Dollar.

STMicroelectronics passt Mittelfristziele an - Aktie bricht ein

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat einige seiner Mittelfristziele größtenteils gesenkt und die Ziele insgesamt um ein Jahr nach hinten verschoben. Der Aktienkurs brach daraufhin um 10 Prozent auf 30,58 Euro ein. Auf ihrem Kapitalmarkttag stellte die STMicroelectronics NV bis 2023 einen Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von über 1 Milliarde Dollar in Aussicht. Auf dem Kapitalmarkttag 2019 hatte das Unternehmen die gleichen Zahlen für den mittelfristigen Zeitraum bis 2022 prognostiziert. Grund für die Verschiebung der Ziele seien unter anderem die Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Euro und steigende Handelsspannungen zwischen China, den USA und Europa.

Volvo steckt 68 Millionen Euro in E-Motor-Fertigung in Schweden

Der Premiumautohersteller Volvo investiert in Schweden einen Millionenbetrag in die Fertigung von Elektromotoren. Wie die Volvo Car Corp mitteilte, werden 700 Millionen schwedische Kronen oder umgerechnet rund 68 Millionen Euro in die Produktion von Elektromotoren investiert. Die Antriebe sollen ab Mitte der 2020er Jahre im bestehenden Werk in Skövde von Volvo gefertigt werden. Der schwedische Konzern ist mehrheitlich im Besitz der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group Co.

