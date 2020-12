Der Gasekonzern Linde und die Daimler Truck AG haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Technologie zur Betankung von Brennstoffzellen-Lkw mit flüssigem Wasserstoff unterzeichnet. Mit ihrer Zusammenarbeit wollen die Partner das Tanken von Wasserstoff so einfach und praktikabel wie möglich machen, wie Daimler mitteilte. Im Fokus der Kooperation steht demnach ein neues Betankungsverfahren, das eine höhere Speicherdichte, eine größere Reichweite, eine schnellere Betankung und eine höhere Energieeffizienz ermöglicht. Die Technologie ermögliche zudem einfachere Tankstellenkonzepte. Die erste Betankung eines Prototyp-Lkw an einer Pilotstation in Deutschland sei für 2023 geplant.

Eon und Amprion wollen beim Netzausbau stärker zusammenarbeiten

Der Energieversoger Eon als Deutschlands größter Verteilnetzbetreiber und der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion wollen beim Umbau des Energiesystems künftig enger zusammenarbeiten. Dazu wurde ein Memorandum of Understanding (MoU) vereinbart, wie beide Unternehmen mitteilten.

Qiagen will neue Wandelanleihen im Volumen von 450 Mio USD begeben

Qiagen will neue Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 450 Millionen US-Dollar über eine Privatplatzierung an institutionelle Anleger begeben. Mit dem Erlös will die Gesellschaft nach eigenen Angaben teilweise den Rückkauf einer ausstehenden Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit 2021 finanzieren, zu deren Verkauf Qiagen die Inhaber am Donnerstag aufruft.

MVV Energie profitiert von hoher Verfügbarkeit seiner Kraftwerke

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 (per Ende September) trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient. Die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr werde zwar vom weiteren Verlauf und den Folgen der Corona-Pandemie abhängig sein, aber MVV-Chef Georg Müller zeigt sich zuversichtlich, sowohl bei den Umsatzerlösen als auch beim operativen Ergebnis mindestens das Niveau des Vorjahres erreichen zu können.

Akasol erhält Auftrag von größtem türkischen Nutzfahrzeughersteller

Akasol hat vom größten türkischen Nutzfahrzeughersteller einen Auftrag für Batteriesysteme für einen neuen Elektrobus erhalten. Das Auftragsvolumen liege im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte die Akasol AG mit. Mit der Order erweitere das Unternehmen die Kundenbasis um einen "strategisch bedeutenden Partner aus dem Nahen Osten" und stärke den Marktanteil im Bereich Elektrobusse. Die Hochenergie-Batteriesysteme des Darmstädter Unternehmens sollen ab 2021 bis 2025 geliefert werden.

Bertrandt verzeichnet 2019/20 Gewinneinbruch

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 wegen Belastungen aus der Corona-Pandemie einen Gewinneinbruch verzeichnet. Projekte seien verschoben oder ganz ausgesetzt worden, begründete das Unternehmen bei Vorlage des Geschäftsberichts die schwächere Entwicklung in den zwölf Monaten per Ende September. Während die Gesamtleistung um über ein Zehntel auf 917 Millionen Euro sank, brach das operative Ergebnis (EBIT) um rund drei Viertel auf 15,1 Millionen Euro ein. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 2,9 Millionen Euro - im Vorjahr hatte die Bertrandt AG noch 37,9 Millionen Euro verdient.

BT Group verkauft zwei Geschäfte in Italien an Telecom Italia

Der britische Telekomkonzern BT verkauft zwei Geschäftsbereiche in Italien an den Konkurrenten Telecom Italia SpA. Einen Kaufpreis gaben die beiden Unternehmen am Donnerstag nicht bekannt. Die BT Group teilte mit, der Verkauf erfolgte im Zuge der Transformationen ihrer globalen Dienstleistungssparte. BT werde in Italien im Geschäft mit großen Unternehmen und multinationalen Konzernen weiterhin stark präsent sein.

Kreditversicherer erwarten starken Anstieg der Unternehmensinsolvenzen

Die deutschen Kreditversicherer erwarten für das kommende Jahr eine schnell steigende Zahl von Unternehmenspleiten. "Die deutsche Wirtschaft schiebt seit Monaten eine Welle von Insolvenzen vor sich her", sagte der Vorsitzende der Kommission Kreditversicherung im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Erst wenn ab Januar sowohl überschuldete als auch zahlungsunfähige Unternehmen wieder einen Insolvenzantrag stellen müssten, werde man erkennen, "wie groß dieser Anstieg ist und welche wirtschaftlichen Verwerfungen die Corona-Pandemie tatsächlich angerichtet hat".

IPO/Airbnb bestätigt Ausgabepreis von 68 US-Dollar

Der Ferienwohnungsvermittler Airbnb wird die Aktien beim Börsengang mit 68 US-Dollar das Stück ausgeben. Der Ausgabepreis liegt damit deutlich über der zuletzt angepeilten Zielspanne von 56 bis 60 Dollar je Aktie. Das Unternehmen bestätigte damit frühere Kreisemeldungen über den Preis. Zu dem Preis wird das Unternehmen insgesamt mit etwa 47 Milliarden Dollar bewertet. Die neuen Aktien sollen am Donnerstag erstmals gehandelt werden.

SpaceX-Prototyp explodiert nach Testflug bei Landung

Der Testflug einer Starship-Rakete der US-Raumfahrtgesellschaft SpaceX ist am Mittwoch nur teilweise geglückt. Die Rakete schaffte einen Flug auf eine Höhe von knapp 13 Kilometer, explodierte dann aber bei der Landung, weil sie vor dem Aufprall auf den Boden nicht abbremste. SpaceX-Gründer Elon Musk erklärte in einem Tweet, dass der niedrige Treibstoffdruck "während der Landung zu der hohen Aufsetzgeschwindigkeit und der massiven Explosion beigetragen hat".

