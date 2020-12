EQT will Recipharm für 2,3 Milliarden Euro übernehmen

Die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT will den pharmazeutischen Auftragsfertiger Recipharm AB für 23,64 Milliarden schwedische Kronen (2,31 Milliarden Euro) übernehmen. Den Aktionären liegt ein Angebot von 220 Kronen je Aktie vor, wie es in einer Mitteilung von EQT heißt. Inhaber von Wandelanleihen sollen pro 1 Million Kronen Anleihenennwert 1,43 Millionen Kronen in bar erhalten.

Novartis-Mittel Ruxolitinib gegen Corona verfehlt Studienziel

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat bei seinem Corona-Impfstoffkandidaten einen Rückschlag erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Ruxcovid in einer Phase-3-Studie den primären Endpunkt verfehlt. Die Anzahl der im Krankhaus behandelten Corona-Patienten mit schweren Komplikationen sei nicht reduziert worden. Bei Patienten, die Ruxolitinib verabreicht worden seien, seien ähnlich häufig schwere Komplikationen aufgetreten, so die Novartis AG.

OMV verkauft deutsche Tankstellen für 485 Mio Euro an EG Group

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV trennt sich von seinen 285 Tankstellen in Deutschland. Käufer ist für 485 Millionen Euro der unabhängige britische Tankstellenbetreiber EG Group, wie OMV mitteilte. Inklusive Leasingverpflichtungen, die EG übernimmt, beziffert OMV den Gesamtwert der Transaktion mit rund 614 Millionen Euro.

Vivendi verhandelt mit Bertelsmann über Verlag Prisma Media

Vivendi verhandelt mit Bertelsmann exklusiv über den Kauf von dessen französischem Verlag Prisma Media. Der französische Medienkonzern erklärte das Zeitschriftenportfolio von Prisma Media würde die eigenen Aktivitäten im Umfang ergänzen.

Codemasters gibt Milliarden-Gebot von Electronic Arts den Vorzug

Der britische Videospielhersteller Codemasters gibt einem Übernahmeangebot von Electronic Arts den Vorzug und zieht die bisherige Empfehlung für eine Offerte von Take-Two Interactive Software zurück. Die für ihre Rennspiele bekannte Codemasters Group Holdings erklärte, man habe sich mit Electronic Arts auf einen Kaufpreis von 945 Millionen Pfund (1,04 Milliarden Euro) in bar geeinigt.

