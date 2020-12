Convergenta wird nach dem Verkauf der restlichen MediaMarktSaturn-Anteile an Ceconomy ein "ganz normaler Aktionär" bei Ceconomy. Wie Ceconomy-CEO Bernhard Düttmann in einer Online-Telefonkonferenz mit Analysten sagte, werde Convergenta die Veto-Rechte bei bestimmten strategischen Entscheidungen, die der Minderheitsaktionär bei MediaMarktSaturn historisch noch hat, als Ceconomy-Ankeraktionär nicht mehr haben.

Metro mit 4Q-Nachsteuerverlust - CEO-Suche "weit fortgeschritten"

Metro ist auch im vierten Geschäftsquartal unter dem Strich im fortgeführten Geschäft leicht in die roten Zahlen geraten. Die Suche nach einem oder einer neuen Vorstandsvorsitzenden ist "weit fortgeschritten", sagte CEO Olaf Koch während der online übertragenen Pressekonferenz. Koch verläßt das Unternehmen Ende Dezember nach acht Jahren an der Spitze, der Konzern wird ab Januar interimistisch von zwei Co-CEOs geführt, CFO Christian Baier und COO Rafael Gasset.

Aumann streicht wegen schwacher Nachfrage 200 Stellen zusätzlich

Der Autozulieferer Aumann reagiert mit erneuten Einsparmaßnahmen auf die deutlich gefallene Nachfrage in der Automobilindustrie. An den deutschen Produktionsstandorten in Beelen, Espelkamp und Limbach-Oberfrohna werden 200 Stellen gestrichen, wie das Unternehmen mitteilte.

Auch Jordanien lässt Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zu

Auch Jordanien hat den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Die jordanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (JFDA) gab die Notzulassung am Montagabend bekannt. Wann die Impfungen starten sollen, blieb aber zunächst unklar. Der jordanische Gesundheitsminister Nasir Obeidat hatte im November bekanntgegeben, dass alle Jordanier und im Land lebende Ausländer kostenlos gegen das Coronavirus geimpft werden sollen.

Hawesko erhöht dank guter Online-Nachfrage Jahresprognose

Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG hebt die bereits Anfang November erhöhte Prognose erneut an. Angesichts der Pandemie boome das Online-Geschäft, und das EBIT werde nicht wie angekündigt 33 Millionen Euro, sondern 39 bis 42 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen mit. 2019 hatte Hawesko operativ 29,1 Millionen Euro verdient.

H&M verzeichnet geringeren Umsatzrückgang als befürchtet

Der schwedische Modehändler Hennes & Mauritz AB (H&M) hat in seinem vierten Geschäftsquartal 15 Prozent weniger Umsatz gemacht als ein Jahr zuvor. Damit sei die Entwicklung günstiger verlaufen als gedacht, teilte H&M mit. Der Umsatz habe per Ende November 52,5 Milliarden schwedische Kronen erreicht, umgerechnet 5,1 Milliarden Euro. Analysten hatten nur 52,1 Milliarden Kronen erwartet.

Inditex mit deutlichem Umsatzrückgang - Online wächst stark

Industria de Diseno Textil (Inditex) hat im dritten Geschäftsquartal wie zu erwarten weniger umgesetzt und verdient, gegenüber dem Vormonaten aber eine Erholung verzeichnet. Vor allem die Online-Umsätze stiegen stark, wie der für die Modekette Zara bekannte spanische Bekleidungshersteller mitteilte.

Infront erhält Übernahmeangebot von Beteiligungsgesellschaft

Der norwegische Finanzdatenanbieter Infront ASA hat ein Übernahmeangebot der britischen Beteiligungsgesellschaft Inflexion Private Equity Partners LLP erhalten. Geboten würden 1,49 norwegische Kronen, umgerechnet rund 100 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit, das in Deutschland den Finanzdatenanbieter vwd übernommen und später in Infront umbenannt hatte.

OMV investiert 200 Mio Euro in Produktion von Biokraftstoffen

Der Ölkonzern OMV will bis 2050 klimaneutral werden und auf dem Weg dahin bis 2025 auf einen Anteil von Erdgas und CO2-freien Produkte von mindestens 60 Prozent kommen. Dazu investieren die Wiener knapp 200 Millionen Euro in die Raffinerie Schwechat, um künftig große Mengen an fossilem Diesel durch Biodiesel ersetzen zu können, wie das Unternehmen mitteilte.

Google-Mutter Alphabet verlängert Homeoffice für Mitarbeiter

Google-Mutter Alphabet verlängert in der Corona-Krise das Homeoffice für seine Mitarbeiter. Die Beschäftigten sollen bis mindestens September weiter von zuhause aus arbeiten, heißt es in einer Mail von Konzernchef Sundar Pichai an die Belegschaft. Längerfristig will Alphabet zudem "flexible Arbeitswochen" erproben, in denen die Mitarbeiter nur noch alle paar Tage ins Büro kommen müssen. Ursprünglich sollte die Heimarbeit bis Anfang des Jahres 2021 begrenzt sein.

Twitter muss in EU 546.000 Dollar Datenschutz-Strafe zahlen

Twitter muss als erstes US-Unternehmen eine Strafe wegen die Datenschutzrichtlinien in der EU zahlen. Die irische Datenschutzkommission verhängte eine Strafe von 546.000 US-Dollar gegen den Kurznachrichtendienst. Dieser habe nicht wie vorgeschrieben die Behörde über einen Verstoß unterrichtet, nachdem private Nachrichten einiger Nutzer im Januar 2019 öffentlich geworden waren. Twitter reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

