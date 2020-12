Continental will auch in den kommenden Jahren im margenstarken Reifengeschäft eine zweistellige operative Rendite erzielen, die bestenfalls sogar bei 16 Prozent liegen soll. Insbesondere in den Wachstumsmärkten Asien und Nordamerika sollen weiter Marktanteile gewonnen werden, kündigte der DAX-Konzern anlässlich der Kapitalmarktage an. Bei Pkw-Reifen werde das Geschäft für die Elektromobilität sowie Ultra-High-Performance-Reifen ausgebaut.

OLG Köln weist Klage von Ex-Postbank-Aktionären gegen Deutsche Bank ab

Die Deutsche Bank hat im Streit mit früheren Postbank-Aktionären einen juristischen Sieg errungen. Das Oberlandesgericht Köln wies die Klagen ehemaliger Postbank-Aktionäre gegen die Deutsche Bank in vollem Umfang ab, wie das Gericht mitteilte. Es ließ "wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache" die Revision zu.

Lanxess an Übernahme von Emerald Kalama Chemical interessiert - Agentur

Lanxess ist einem Medienbericht zufolge an einem Gebot für das US-Spezialchemieunternehmen Emerald Kalama Chemical interessiert. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte der Kölner Chemiekonzern eines von mehreren Unternehmen sein, die ein Angebot für Emerald Kalama Chemical machen, welches für 1 Milliarde US-Dollar verkauft werden könnte.

Fosun Pharma bestellt 100 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs

Der chinesische Pharmakonzern Fosun Pharma hat 100 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bestellt. Die Hälfte davon solle bis Ende des Jahres geliefert werden, teilte Fosun Pharma am Mittwoch mit. Die Vereinbarung hat ein Volumen von 250 Millionen Euro.

LPKF erhält weiteren Auftrag von Kunden aus der Solarindustrie

Um rund 10 Millionen auf 28 Millionen Euro hat ein Kunde des Laserherstellers LPKF aus der Solarbranche seinen im September geschlossenen Rahmenvertrag aufgestockt. Der Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen wolle eine weitere Fabrik mit der CIGS-Technologie ausstatten, erklärte das Unternehmen aus dem Großraum Hannover.

Erfolgreiches Börsen-Debüt von Nagarro

Das Börsendebüt der von Allgeier SE ausgegliederten Nagarro SE verläuft erfolgreich. Die Titel wurden den Allgeier-Aktionären zugewiesen, für jedes Allgeier-Papier gab es eines von Nagarro. Während die Aktie von Allgeier um 79,1 Prozent auf 18,20 Euro fällt, notieren Nagarro bei 71 Euro - der erste Kurs lag bei 69 Euro. Da Allgeier am Vortag bei 87,20 Euro aus dem Handel gegangen sind, liegt die Gesamtbewertung beider Teile mit 89,20 Euro 2,3 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages.

Springer verkauft Mehrheit an Groupe La Centrale an Investor

Axel Springer führt mit dem Private-Equity-Investor Providence Equity Partners exklusive Gespräche über den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der französischen Groupe La Centrale.

Alstom baut für bis zu 713 Mio Euro neue U-Bahn-Linie in Toulouse

Alstom soll Gleisanlagen, Signale und Züge einer dritten U-Bahn-Linie der südfranzösischen Metropole Toulouse liefern und warten. Der Auftrag hat ein festes Volumen von 470 Millionen Euro, könnte bei Nutzung aller Optionen aber bis zu 713 Millionen Euro betragen, teilte der französische Bahntechnikkonzern mit. Die neue U-Bahn-Linie wird 27 Kilometer lang und umfasst 21 Stationen.

Bang & Olufsen hebt Prognose dank angezogener Nachfrage

Bang & Olufsen ist aufgrund der angezogenen Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und besser als erwarteten Ergebnissen im ersten Geschäftshalbjahr nun optimistischer für das Gesamtjahr. Der Ausblick sei coronabedingt aber mit hoher Unsicherheit behaftet.

Finnair spricht mit Regierung über 400 Mio EUR Hybriddarlehen

Finnair ist in Gesprächen mit der finnischen Regierung über die Bereitstellung von bis zu 400 Millionen Euro in Form eines unbesicherten Hybriddarlehens. Der Staat ist zu 56 Prozent beteiligt.

Ikea-Mitarbeiter in Frankreich vor Weihnachten im Streik

Die Mitarbeiter des Möbelhauses Ikea legen in Frankreich seit rund einer Woche immer wieder die Arbeit nieder. Sie protestieren damit vor Weihnachten gegen die kurzfristige Streichung ihrer Jahresprämie sowie die Arbeitsbedingungen in der Corona-Pandemie, wie Gewerkschafter am Dienstagabend mitteilten. Nach ihren Angaben beteiligten sich bis zu 1.300 Mitarbeiter in mindestens 14 der 34 französischen Ikea-Läden an dem Ausstand. Einige hätten deshalb zeitweise geschlossen werden müssen, hieß es.

Sono Motors erlöst bei Finanzierungsrunde 45 Millionen Euro

Der Entwickler von Elektrofahrzeugen, Sono Motors, hat sich frisches Kapital beschafft. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde eine Finanzierungsrunde (Serie C) über 45 Millionen Euro abgeschlossen. Zu den institutionellen Investoren gehörten Swedbank und DNCA. Mit der abgeschlossenen Finanzierungsrunde habe Sono den weiteren Angaben zufolge rund 100 Millionen Euro an Eigenkapital, Fremdkapital und bezahlte Reservierungen erhalten.

Klinische Studie für Corona-Impfstoff von Valneva läuft in Großbritannien an

Das französisch-österreichische Biotech-Unternehmen Valneva beginnt in Großbritannien mit der klinischen Studie für seinen Corona-Impfstoffkandidaten. Das Mittel werde an 150 gesunden Erwachsenen getestet, teilte das Unternehmen mit Sitz im westfranzösischen Nantes am Mittwoch mit. Dabei solle die Sicherheit des Impfstoffs überprüft werden sowie seine Fähigkeit, eine Immunantwort hervorzurufen.

