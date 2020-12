Bosch will auch für das Geschäftsjahr 2020 seinen Mitarbeitern in Deutschland einen Bonus zahlen. Im Schnitt soll jeder Tarifbeschäftigte der Robert Bosch GmbH rund 39 Prozent eines Monatsgehalts bekommen, wie ein Bosch-Sprecher der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten bestätigte. Mit dem zusätzlichen Geldsegen können die Mitarbeiter mit der April-Abrechnung rechnen.

Bosch entwickelt PCR-Test mit Ergebnis in weniger als 30 Minuten

Das Technologieunternehmen Bosch kann nach eigenen Angaben nun auch bei PCR-Tests zum Coronavirus Ergebnisse innerhalb von weniger als 30 Minuten liefern. Eine weiterentwickelte Software für das Analysegerät Vivalytic ermögliche bei einem positiven Coronatest aufgrund der hohen Viruslast ein Ergebnis in dieser kurzen Zeit, teilte Bosch am Freitag in Stuttgart mit. Bei einem negativen Test dauere es 39 Minuten bis zu einem Ergebnis.

BT/Openreach will 5.300 Jobs mit Breitband-Initiative schaffen

Die Netzinfrastruktur-Tochter der BT Group will in Großbritannien 5.300 Jobs schaffen. Das soll im Zuge des Breitbandausbaus durch die Tochter Openreach geschehen, teilte der Konzern mit.

EE, Three, O2 und Vodafone für britische 5G-Auktion zugelassen

Die Mobilfunkanbieter EE (BT Group), Three (CK Hutchison), O2 (Telefonica) und Vodafone haben sich nach Angaben des britischen Regulierers Ofcom mit ihren Bewerbungen für die anstehende Auktion von 5G-Frequenzen qualifiziert. Angeboten werden sollen Sendefrequenzen im 700-Megahertz- und im 3,6-3,8-Gigahertz-Band, heißt es in einer Mitteilung der Medienaufsicht.

Essilorluxottica ordnet Management neu und zahlt Zwischendividende

Der Brillenhersteller Essilorluxottica will für 2020 eine Zwischendividende von 1,15 Euro je Aktie auszahlen. Das soll Ende Dezember erfolgen, teilte das Unternehmen mit. Weiter hieß es, Francesco Milleri und Paul du Saillant seien als CEO bzw Vize-CEO ernannt worden.

Philips will US-Konzern Biotelemetry für 2,47 Mrd USD erwerben

Philips will für 2,47 Milliarden US-Dollar das US-Medizintechnologie-Unternehmen Biotelemetry Inc. erwerben, einen Anbieter für Herzferndiagnostik und -überwachung.

Siemens Gamesa übernimmt Service für zwei Senvion-Windparks in Chile

Siemens Gamesa hat seinen ersten Servicevertrag für Senvion-Windanlagen in Lateinamerika nach der Übernahme von Teilen des insolventen Wettbewerbers unterzeichnet. Der spanische Konzern soll für die Dauer von zehn Jahren insgesamt 93 Senvion-Turbinen in zwei chilenischen Windparks betreiben und warten, wie er jetzt mitteilte.

Vestas beteiligt sich mit 500 Mio Euro an Infrastruktur-Investor

Die Vestas Wind Systems AS beteiligt sich mit 25 Prozent des Kapitals am Investment-Manager Copenhagen Infrastructure Partners PS. Für den Anteil werde ein Kaufpreis von 500 Millionen Euro gezahlt, teilten die Dänen mit.

Vivendi verkauft für 3 Mrd EUR weitere 10% an UMG an Tencent-Konsortium

Vivendi verkauft eine weitere 10-prozentige Beteiligung an seiner Tochter Universal Music Group an ein Konsortium um die chinesische Tencent Holdings.

Amazon-Beschäftigte in Verteilzentrum in USA dürfen Arbeitnehmervertretung wählen

Erstmals überhaupt können Beschäftigte des Online-Riesen Amazon in den USA eine gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmervertretung wählen. Die zuständige nationale Aufsichtsbehörde gab am Donnerstag grünes Licht für die Wahl im Verteilzentrum von Amazon in Bessemer im US-Bundesstaat Alabama. Dort arbeiten rund 5.000 Menschen.

Fedex verdoppelt Gewinn und steigert Umsatz im Quartal

Fedex hat im zweiten Geschäftsquartal dank starker Online-Bestellungen, eines frühen Feiertagsgeschäfts und Preissteigerungen den Nettogewinn verdoppelt, den Umsatz gesteigert und dabei die Konsensschätzungen übertroffen.

USA belegen größten chinesischen Chiphersteller mit Bann

Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump verschärft noch einmal den Streit mit China. Die Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) werde auf die schwarze Liste gesetzt, auf der bereits über 60 andere chinesische Institutionen stehen, teilte das US-Handelsministerium mit. SMIC soll der Zugang zu Hochtechnologie verwehrt werden, weil das Unternehmen angeblich über Verbindungen zum chinesischen Militär verfügt.

