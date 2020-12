Die Deutsche Post nimmt aufgrund der coronabedingt eingeschränkten Verkehrsverbindungen nach Großbritannien und Irland ab sofort und bis auf weiteres keine Pakete und Waren-Briefsendungen in diese beiden Länder mehr an. Wie der Logistikkonzern mitteilte, gibt es ab sofort einen "vollständigen Einlieferstopp" und Sendungen mit Wareninhalt und Sperrgüter müssten mangels Lagerkapazität wieder an die Absender zurückgeschickt werden. Das gelte auch für Sendungen, die über das Wochenende eingeliefert wurden. Nicht betroffen seien bis auf weiteres Briefe und Postkarten.

Fresenius Helios übernimmt Klinikgruppe Eugin

Die Fresenius-Kliniktochter Helios verstärkt sich mit einer Übernahme im Bereich Reproduktionsmedizin. Übernommen werden soll die Klinikgruppe Eugin, ein Kliniknetzwerk für Reproduktionsmedizin mit 31 Kliniken und 34 weiteren Standorten in neun Ländern auf drei Kontinenten. Der Transaktion liegt laut Mitteilung eine Bewertung von 430 Millionen Euro zugrunde, einschließlich rund 80 Millionen Euro an Minderheitsbeteiligungen und übernommenen Finanzverbindlichkeiten.

Adler verkauft Immobilien für 75,7 Millionen Euro

Der Immobilienkonzern Adler trennt sich von einem Immobilienpaket. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, verkauft er 1.605 Wohn- und Gewerbeeinheiten zu einem Preis von 75,7 Millionen Euro an die Münchener Omega AG, was einem leichten Aufschlag zum Buchwert entspreche. Die Transaktion diene der Verschlankung des Portfolios und werde sich positiv auf alle operativen Kennzahlen auswirken.

Medios darf Cranach Pharma übernehmen

Das Bundeskartellamt hat die Übernahme des pharmazeutischen Großhändlers Cranach Pharma GmbH durch die Medios AG genehmigt. Durch den Zusammenschluss wird der größte Spezialpharmaanbieter in Deutschland mit einem Konzernumsatz von deutlich über 1 Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2021 entstehen, wie Medios mitteilte. Das Unternehmen hatte die Übernahme Ende November 2020 angekündigt.

Shell erwartet Belastung von bis zu 4,5 Mrd Dollar im 4. Quartal

Shell erwartet für das vierte Quartal eine Belastung zwischen 3,5 und 4,5 Milliarden US-Dollar nach Steuern im Zusammenhang mit Abschreibungen oder der Umstrukturierung von Vermögenswerten. Die erwarteten Belastungen hängen zusammen mit einer teilweisen Wertberichtigung auf die Appomattox Ölplattform im Golf von Mexiko im Upstream-Geschäft, mit seinem Raffinerieportfolio sowie negativen Effekten aus Verträgen im integrierten Gasgeschäft.

FIS und Global Payments scheitern bei Fusionsverhandlungen - Kreise

In der Zahlungsdienstleistungsbranche ist kürzlich offenbar ein gigantischer Deal gescheitert. Fidelity National Information Services (FIS) und Global Payments haben jüngst erfolglos Übernahmegespräche geführt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ein Deal hätte ein Volumen von rund 70 Milliarden Dollar gehabt. Die Unternehmen wollten eigentlich in dieser Woche einen Deal verkünden, wie die Informanten sagten. Die Verhandlungen seien aber in den letzten Tagen gescheitert. Es war nicht möglich, in Erfahrung zu bringen, woran genau sie gescheitert sind. Ein Deal wäre der mit Abstand größte dieses Jahr gewesen.

EU genehmigt Fusion von Peugeot und Fiat Chrysler unter Auflagen

Die Autobauer Peugeot (PSA) und Fiat Chrysler haben bei ihrem Fusionsvorhaben eine wichtige Hürde genommen. Die EU-Kommission hat den Zusammenschluss unter Auflagen freigegeben, wie die Brüsseler Kartellwächter mitteilten. Die Kommission hatte eine vertiefte Prüfung vorgenommen, weil sie eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf dem Markt für Nutzfahrzuge befürchtete.

EU-Staaten einigen sich auf neue Raumfahrtverordnung

Nach mehrjährigen Verhandlungen haben die EU-Mitgliedstaaten die EU-Raumfahrtverordnung gebilligt. Sie könne aller Voraussicht nach Anfang 2021 final verabschiedet werden, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. "Damit wird Europas Rolle im Weltraum gestärkt", kommentierte der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU) den bereits am Freitag erfolgten Beschluss des zuständigen EU-Ausschusses.

