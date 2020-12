Der europäische Nutzfahrzeugmarkt hat im November einen leichten Anstieg verzeichnet. In der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien wurden insgesamt 207.118 Nutzfahrzeuge neu zugelassen, das waren 0,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte. Die Nachfrage nach Transportern und Bussen habe sich abgeschwächt, während das Lkw-Segment positiv zum Ergebnis der Region beitrug. In den elf Monaten von Januar bis November schrumpfte der Markt wegen der pandemiebedingten Einbrüche im Frühjahr und Sommer um 20,8 Prozent.

Hornbach Holding erzielt Gewinnsprung - Nachfrage weiter enorm

Die Hornbach-Gruppe hat angesichts der anhaltenden Nachfrage im dritten Geschäftsquartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Verbraucher geben auch in der zweiten Corona-Infektionswelle deutlich mehr Geld für ein schöneres Zuhause oder Renovierungsprojekte aus, wie die Baumarktkette mitteilte. An der Prognose für das Geschäftsjahr per Ende Februar hält das Unternehmen "trotz Lockdown-Risiken" fest.

Asthma-Mittel von Astrazeneca verfehlt Studienziel

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat einen Rückschlag mit einem Medikamentenkandidaten erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Mittel Tezepelumab zur Behandlung von schwerem Asthma den primären Endpunkt in einer Phase-3-Studie verfehlt. Eine erste Analyse der Studie signalisiere, dass ihr Design möglicherweise zum Ergebnis beigetragen hat, so Astrazeneca. Man werde die Daten nun genauer analysieren. "Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass Tezepelumab das Potenzial hat, die Behandlung schwer asthmakranker Patienten zu verbessern", sagte Mene Pangalos, Executive Vice President für Biopharmaforschung und -entwicklung.

Easyjet einigt sich mit Airbus auf spätere Flugzeuglieferungen

Der Billigflieger Easyjet hat sich angesichts der Branchenkrise mit Airbus auf eine spätere Lieferung von 22 Flugzeugen geeinigt. Die für die Jahre 2022 und 2024 bestellten Maschinen werden nun 2027 und 2028 geliefert, wie die Easyjet plc mitteilte. Zudem hätten sich die beiden Unternehmen darauf verständigt, im kommenden Jahr keine Flugzeuge zu übernehmen. Für das Jahr 2023 gebe es die Option, die geplanten Auslieferungen dagegen dann um 30 Maschinen zu erhöhen.

Elliott gibt Übernahme von Schweizer Backwarenkonzern Aryzta auf

Der Schweizer Backwarenkonzern Aryzta muss keine feindliche Übernahme durch Elliott fürchten. "Elliott kann bestätigen, dass sein Übernahmeangebot für das Unternehmen hinfällig ist", teilte der Investor mit. Er reagierte damit auf die Ablehnung der Übernahmeofferte durch Aryzta am Freitag. Elliott hatte 80 Rappen je Aktie geboten, das Gesamtvolumen des Angebots betrug 794,5 Millionen Franken.

Endesa baut bis 2024 bis zu 1.200 Stellen ab

Der spanische Energieversorger Endesa setzt den Rotstift an. Wie der Konzern mitteilte, baut er bis 2024 bis zu 1.200 Stellen ab. Die Endesa SA hat eine entsprechende Vereinbarung mit den Gewerkschaften erzielt. Der Abbau ist Teil des laufenden Strategieplans, der die Digitalisierung von Prozessen vorsieht. Endesa rechnet mit einer Sonderbelastung von 390 Millionen Euro, was die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 aber nicht beeinträchtigen soll.

Vodafone will Kabel Deutschland ganz - Elliott dient an

Vodafone gibt sich nicht mit seinem Mehrheitsanteil an Kabel Deutschland zufrieden. Der britische Telekomkonzern hat den Minderheitsaktionären, zu denen unter anderem der Hedgefonds Elliott gehört, eine Offerte für die in ihren Besitz noch befindlichen Aktien unterbreitet. Vodafone bietet eigenen Angaben zufolge 103 Euro in bar je Kabel-Deutschland-Aktie. Insgesamt habe die Offerte ein Volumen von bis zu 2,12 Milliarden Euro.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2020 06:57 ET (11:57 GMT)