Die Daimler-Aktie notiert am Mittwoch im Mittagshandel mit knapp 3 Prozent im Plus und führt damit die Gewinnerliste im Automobilsektor an. Kurstreibend wirkt ein Handelsblatt-Bericht, wonach der DAX-Konzern sein Lastwagen- und Busgeschäft für einen Börsengang vorbereitet. Das Geschäft mit einem Umsatz von fast 45 Milliarden Euro könnte Ende 2021 vom Rest des Konzerns getrennt werden und an die Börse gehen, so die Zeitung unter Berufung auf Konzern- und Finanzkreise. Wahrscheinlicher sei der Schritt aber im Jahr 2022, so eine Führungskraft.

Pilotengewerkschaft einigt sich mit Lufthansa auf Krisentarifvertrag

Die Deutsche Lufthansa hat sich mit den Piloten auf einen Krisenbeitrag geeinigt. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte, ermöglicht der Krisentarifvertrag der Lufthansa die Fortsetzung der Zugeständnisse der Piloten über das Jahresende hinaus. So kann der Konzern die Kurzarbeit des Cockpitpersonals bis zum Jahresende 2021 verlängern. Die Vereinbarung läuft mindestens bis zum 31. März 2022, der Konzern kann sie bis Ende Juni desselben Jahres ausdehnen.

Dic Asset übernimmt Logistikspezialisten RLI Investors

Das Immobilienunternehmen Dic Asset baut das Geschäft mit einer Übernahme im Logistikbereich aus. Das im SDAX notierte Unternehmen kauft laut eigener Mittelung die RLI Investors GmbH komplett und einen Minderheitsanteil von 25 Prozent an der Realogis Holding GmbH. Der Kaufpreis liege bei rund 42 Millionen Euro. Der Übergang in den Dic-Asset-Konzern soll zu Beginn des ersten Quartals 2021 erfolgen.

Grenke beruft Risikovorständin

Die Grenke AG setzt die angekündigte Schaffung eines zusätzlichen Vorstandspostens für Risikomanagement um. Wie der in die Kritik geratene Leasingkonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar Isabel Rösler zum Chief Risk Officer ernannt. Die ausgebildete Wirtschaftsprüferin wird wesentliche interne Kontrollfunktionen wie Risikocontrolling, Compliance, Geldwäscheprävention und Datenschutz verantworten.

Hapag-Lloyd bestellt für 1 Mrd Dollar sechs Großcontainerschiffe

Die Reederei Hapag-Lloyd baut ihre Flotte aus. Wie der Konzern mitteilte, hat er sechs Großcontainerschiffe mit einer Kapazität von über 23.500 Standardcontainern (TEU) bei der koreanischen Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering bestellt. Das Investitionsvolumen beträgt 1 Milliarde US-Dollar.

Heidelbergcement lotet Verkauf von US-Geschäften aus - Agentur

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement will sich einem Agenturbericht zufolge von Geschäften in den USA trennen. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, könnte ein Verkauf der Geschäfte in Kalifornien dem DAX-Konzern rund 1,5 Milliarden US-Dollar einbringen. Heidelbergcement habe dafür Morgan Stanley mandatiert.

Kartellamt verhängt Bußen gegen Aluminium-Schmieden von 175 Mio Euro

Wettbewerbswidrige Absprachen kommen mehrere Aluminium-Schmieden teuer zu stehen. Das Bundeskartellamt hat gegen fünf dieser Unternehmen und zehn verantwortliche Mitarbeiter Bußgelder in Höhe von insgesamt rund 175 Millionen Euro verhängt, wie die Behörde mitteilte.

L'Oreal kauft japanische Hautpflegemarke Takami

Der Kosmetikkonzern L'Oreal verstärkt sich mit einer Übernahme in Japan. Wie das französische Unternehmen mitteilte, übernimmt es den Hautpflegeanbieter Takami. Einen Kaufpreis nannte L'Oreal nicht. Takami erzielte 2019 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro und ist 2020 trotz schwieriger Marktbedingungen gewachsen. Die Marke ist in Japan und anderen asiatischen Ländern, auch in China, erhältlich.

Raiffeisen Bank: Entscheidung über Dividende 2019 im kommenden Jahr

Die Raiffeisen Bank International will die Aktionäre bei der Hauptversammlung im nächsten Jahr über die Dividende 2019 abstimmen lassen. Wie die österreichische Bank mitteilte, soll die Entscheidung über die Ausschüttung des Gewinnvortrags auf der für den 19. April 2021 geplanten ordentlichen Hauptversammlung fallen. Auf dem Aktionärstreffen soll auch über die Dividende 2020 abgestimmt werden.

Siemens Gamesa erhält Auftrag über 465 MW in Brasilien

Siemens Gamesa hat einen Großauftrag in Brasilien erhalten. Von Patria Investments habe das Unternehmen laut Mitteilung eine Order für 75 Turbinen der 5.8-170-Baureihe bekommen. Der 465-Megawatt-Auftrag sei der größte für die 5.X-Plattform von Siemens Gamesa in der Unternehmensgeschichte. Die Turbinen sollen ab Ende 2022 im Windpark Sao Vitor im Nordosten des Landes in Betrieb gehen. Angaben zum Auftragswert machte die Siemens Gamesa Renewable Energy SA nicht.

Messengerdienst Telegram führt 2021 zahlungspflichtige Inhalte ein

Der beliebte Messengerdienst Telegram will im kommenden Jahr zahlungspflichtige Inhalte einführen. Geplant seien etwa Angebote für "Premiumnutzer" wie Unternehmen, kündigte der russische Telegram-Mitbegründer Pawel Durow an. Telegram will außerdem eine eigene Werbeplattform starten, um dort Anzeigen zu schalten. Der normale Chatdienst bleibe aber kostenfrei. Die Mehrheit der Nutzer werde "praktisch keine Veränderung bemerken", versicherte Durow.

Videoplattform Vimeo soll eigenständig werden

Die Videoplattform Vimeo soll künftig als eigenständiges Unternehmen agieren. Der Mutterkonzern IAC/Interactive kündigte an, Vimeo abzuspalten und separat an der Börse zu listen. Vimeo war in einer Finanzierungsrunde zuletzt mit 2,75 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Der Spinoff soll voraussichtlich im zweiten Quartal vollzogen werden.

