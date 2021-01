Italien erwägt einem Medienbericht zufolge eine Beteiligung an Stellantis, dem neuen Autokonzern, der aus der Fusion der beiden Autohersteller Fiat Chrysler und PSA hervorgeht. Italien könnte sich an Stellantis beteiligen, sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Antonio Misiani der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Ein solcher Schritt sollte nicht als "Tabu" betrachtet werden, da Stellantis "das nationale Interesse aus arbeitsbezogener und industrieller Sicht betrifft", so Misiani.

Amazon darf Cloud-Computing-Marke AWS in China nicht verwenden

Amazon.com darf einer Entscheidung eines chinesischen Gerichts zufolge die Marke AWS für sein Cloud-Computing-Geschäft in China nicht verwenden. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, der US-Konzern hat nach eignen Angaben Berufung eingelegt.

Amazon legt 2 Milliarden Dollar schweren Wohnungsbaufonds auf

Amazon hat angekündigt, einen Wohnungsbaufonds mit einem Vermögen von 2 Milliarden US-Dollar aufzulegen. Damit sollen mehr als 20.000 erschwingliche Wohnungen für Familien in der Puget-Sound-Region im Bundesstaat Washington, in Arlington, Virginia, und in Nashville, Tennessee, zur Verfügung gestellt werden - drei Orte, an denen Amazon entweder bereits mindestens 5.000 Mitarbeiter hat oder in den kommenden Jahren haben wird.

Apple-CEO Cook kann sich über Gehaltsplus auf 14,8 Mio USD freuen

Die Top-Führungskräfte von Apple, inklusive des Chefs Tim Cook, können sich für das vergangene Geschäftsjahr auf üppige Zahlungen freuen. Der Konzern hat seine angestrebten internen Finanzziele übertroffen und wird nach einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC 179 Prozent der gesamten Bonusmöglichkeiten für Cook und andere Apple-Führungskräfte ausschütten. Laut der Pflichtmitteilung belief sich das Gesamtgehalt von Cook für das abgelaufene Geschäftsjahr auf insgesamt 14,8 Millionen Dollar, einschließlich des Barbonus, seines Grundgehalts von 3 Millionen Dollar sowie 1,05 Millionen Dollar für "anderen Vergütungen".

Moderna erhöht Prognose für Produktion von Corona-Impfstoff

Der Biotech-Konzern Moderna kann voraussichtlich mehr Corona-Impfstoff produzieren als ursprünglich geplant. Wie das US-Unternehmen mitteilte, sieht es sich dieses Jahr zur Herstellung von mindestens 600 Millionen Dosen in der Lage und damit 100 Millionen mehr als prognostiziert. Moderna will aber weiter investieren und Mitarbeiter einstellen, um bis zu 1 Milliarde Dosen herstellen zu können.

Unitedhealth kauft Change Healthcare für 7,84 Mrd US-Dollar

Der US-Krankenversicherer Unitedhealth kauft für rund 7,84 Milliarden US-Dollar die Change Healthcare Inc. Je Aktie von Change Healthcare, einem Technologieunternehmen für das Gesundheitswesen, zahlt Unitedhealth 25,75 Dollar. Das ist ein Aufschlag von fast 41 Prozent zum Schlusskurs der Change-Healthcare-Aktie von 18,24 Dollar am Dienstag.

