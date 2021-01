indizes in diesem Artikel MDAX 31.189,1

Audi hat dank guter Verkäufe in China im Schlussquartal den weltweiten Absatz gesteigert. Für ein Absatzplus im abgelaufenen Gesamtjahr reichte das allerdings nicht - zu groß war der coronabedingte Verkaufseinbruch im Frühjahr. Insgesamt lieferte die Volkswagen-Tochter laut Mitteilung 1,69 Millionen Fahrzeuge aus, ein Rückgang von 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Porsche setzt im 4. Quartal dank China mehr Pkw ab

Der Sportwagenhersteller Porsche hat im vierten Quartal dank einer anhaltend starken Nachfrage in China weltweit mehr Autos verkauft. Der globale Absatz stieg um 2,7 Prozent auf 80.615 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte. Im Gesamtjahr betrug das Minus wegen den coronabedingten Absatzeinbrüchen im Frühjahr 3,0 Prozent auf 272.162 Wagen.

Rheinmetall liefert Brennstoffzellenkomponenten an Daimler

Rheinmetall beliefert die Brennstoffzellentocher von Daimler mit Wasserstoff-Rezirkulationsgebläsen. Der Auftrag von Daimler Truck Fuel Cell habe ein Umsatzvolumen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der im MDAX notierte Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit. Damit baue die Rheinmetall AG ihre internationale Technologieführerschaft in der Elektrifizierung und der Brennstoffzellentechnologie weiter aus.

Nordex bekommt zum 1. März einen neuen Finanzvorstand

Der Finanzvorstand des Windanlagenbauers Nordex, Christoph Burkhard, legt sein Mandat zum 28. Februar vorzeitig nieder. Burkhard werde sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen stellen, teilte die Nordex SE mit. Seine Nachfolge tritt zum 1. März Ilya Hartmann an, bislang CEO der Division Europa bei Nordex.

Boehringer geht strategische Zusammenarbeit mit Enara Bio ein

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim will gemeinsam mit Enara Bio neue Krebs-Immuntherapien entwickeln. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit Enara aus Großbritannien eine strategische Zusammenarbeit und eine Lizenzvereinbarung geschlossen. Das Ziel der Kooperation ist die Entwicklung neuer Therapien für Patienten mit schwer zu behandelndem Lungen- und Darmkrebs.

Helma sieht dank Ferienimmobilien Rekord-Auftragseingang 2020

Die Helma Eigenheimbau AG hat 2020 dank eines starken Nachfrageanstiegs in der zweiten Jahreshälfte so hohe Auftragseingänge wie nie zuvor im Konzern verzeichnet. Der Massivhaus-Anbieter mit Sitz in Lehrte bei Hannover berichtete am Dienstag für das vergangene Jahr ein Wachstum beim Konzern-Auftragseingang auf 312,5 von 296,5 Millionen Euro im Vorjahr.

Manz erhält Großauftrag von US-Hersteller von Elektrofahrzeugen

Der Maschinenbaukonzern Manz hat einen Auftrag von einem US-Hersteller von Elektrofahrzeugen über eine Montagelinie für Li-Ion-Batteriemodule erhalten. Der Auftrag hat einen Wert im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und wird in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 umsatz- und ertragswirksam, wie die Manz AG mitteilte. Die ersten Anlagen sollen trotz der anhaltenden Covid-19-Beschränkungen bereits in diesem Jahr in den USA installiert werden.

Astrazeneca beantragt Zulassung von Corona-Impfstoff in der EU

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca hat eine Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union beantragt. Über den Antrag auf bedingte Marktzulassung könne voraussichtlich bereits Ende Januar entscheiden werden, teilte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) am Dienstag in Amsterdam mit. Sie hat hat bisher die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und dem US-Unternehmen Moderna für den europäischen Markt zugelassen.

Bang & Olufsen hält nach Gewinn an Jahresprognose 2020/21 fest

Bang & Olufsen hat nach seiner Rückkehr in die schwarzen Zahlen im zweiten Geschäftsquartal die Jahresprognose für 2020/21 bestätigt. Der dänische Hersteller für hochpreisige Unterhaltungselektronik verbuchte nach Kostensenkungen und höherer Nachfrage angesichts neuer Produkte in den Monaten September bis November einen Überschuss von 12 Millionen dänische Kronen (1,6 Millionen Euro) - nach einem Minus von 60 Millionen Kronen im Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt laut Facset mit 21 Millionen Kronen Nettogewinn gerechnet.

Verkäufe bei Renault um mehr als ein Fünftel eingebrochen

Die Verkäufe beim französischen Autohersteller Renault sind in der Coronavirus-Krise um mehr als ein Fünftel eingebrochen. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Konzern einen Absatzrückgang um 21,3 Prozent, wie Renault am Dienstag in Paris mitteilte. Umso dringlicher wird die Krisenstrategie erwartet, die der neue Geschäftsführer Luca de Meo am Donnerstag vorstellen will. Weltweit verkaufte Renault laut Konzernmitteilung 2,9 Millionen Fahrzeuge.

SGS kauft Labordienstleister von Novartis in Irland

Der Schweizer Warenprüfkonzern SGS übernimmt einen Labordienstleister von der irischen Novartis-Tochter Novartis Ireland Ltd. Finanzielle Details der Akquisition von International Service Laboratory (ISL) gab die SGS SA nicht bekannt. Die Übernahme soll zum Ende des ersten Quartals 2021 abgeschlossen sein, dann wechseln 100 Mitarbeiter zu SGS.

SAS-CEO Gustafson wechselt zu Kugellagerhersteller SKF

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS sucht einen neuen Chef. Der amtierende CEO Rickard Gustafson wechselt nach zehn Jahren an der SAS-Spitze in gleicher Position zum schwedischen Kugellagerhersteller SKF AB, wie die SAS AB mitteilte. Gustafson werde die Fluggesellschaft spätestens zum 1. Juli verlassen.

Twitter löscht mehr als 70.000 Konten der QAnon-Bewegung

Nach dem Angriff auf das US-Kapitol geht Twitter verstärkt gegen rechte Verschwörungsideologen der QAnon-Bewegung vor. Das US-Unternehmen löschte mehr als 70.000 Konten der Bewegung, die den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump unterstützt. Trump ist derweil in den großen Online-Netzwerken weiter zum Schweigen verdammt.

Zoom Video bietet in Kapitalerhöhung Aktien über 1,5 Mrd USD an

Zoom Video Communications besorgt sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, will es Aktien für 1,5 Milliarden US-Dollar am Markt unterbringen. JP Morgan fungiert als Sole Bookrunner und hat eine 30-tägige Option, zusätzliche Aktien für 225 Millionen Dollar zu erwerben.

Medizin-Ausrüster Steris und Cantel sprechen über Fusion - Kreise

In der Sterilisations- und Desinfektionsbranche bahnt sich Kreisen zufolge ein milliardenschwerer Zusammenschluss an. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, verhandelt die Gesellschaft Steris mit der Cantel Medical Corp über ein Zusammengehen in einer Transaktion, die größtenteils auf Aktien basiert. Sollten die Gespräche nicht doch noch scheitern, könnte der Deal am Dienstag verkündet werden. Cantel hat einen Marktwert von rund 3,5 Milliarden US-Dollar, während der von Steris rund 17,3 Milliarden Dollar beträgt.

Softbank verkauft Uber-Aktien im Wert von 2 Milliarden Dollar

Softbank hat die Beteiligung an dem Fahrdienstleister Uber verringert. Der Vision Fund des japanischen Technologiekonglomerats habe Uber-Aktien im Wert von 2,03 Milliarden US-Dollar verkauft, teilte die Softbank Group Corp mit. Eine Softbank-Tochter in den USA gab Montag bekannt, sie habe 38 Millionen Aktien der Uber Technologies Inc verkauft und halte weiterhin 184,2 Millionen Stück.

