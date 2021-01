Der Gasekonzern Linde will im Industriepark Leuna in Sachsen-Anhalt die weltweit größte PEM-Elektrolyseur-Anlage (Proton Exchange Membrane) bauen und betreiben. Der neue 24-Megawatt-Elektrolyseur soll grünen Wasserstoff produzieren, mit dem die Industriekunden von Linde über das bestehende Pipelinenetz des Unternehmens versorgt werden, teilte Linde mit.

VW-Konzern erneut mit Absatzminus - Porsche und Seat überraschen

Volkswagen hat im Konzern bei Pkw und Nutzfahrzeugen auch im Dezember ein Absatzminus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Abgesehen von Porsche und Seat verbuchten alle Konzernmarken einen teils heftigen Verkaufsrückgang, wie aus der Veröffentlichung des DAX-Konzerns hervorgeht. Der Sportwagenhersteller Porsche und die spanische Marke Seat erzielten jeweils ein starkes Absatzplus von knapp 19 Prozent.

Knorr-Bremse stattet britische Intercityzüge mit Bremsscheiben aus

Knorr-Bremse wird die britischen Hochgeschwindigkeitszüge von Hitachi mit Bremsscheiben und -belägen mit neuer Reibetechnologie ausstatten. Der Auftrag gilt für mehr als 1.200 Wagen sowie für zunächst vier Jahre und hat ein Gesamtumsatzvolumen im Millionen-Euro-Bereich, wie der Bremsenspezialist mitteilte. Die Ausrüstung erfolge ab diesem Quartal. Eine Verlängerung um vier Jahre ist möglich.

LEG erwirbt 600 Wohnungen und erhöht Wachstumstempo

Die LEG Immobilien AG hat im vierten Quartal im Rahmen von sieben kleineren Transaktionen insgesamt rund 600 Wohneinheiten erworben, überwiegend an bereits bestehenden Standorten. Die erworbenen Bestände stärkten die Marktpräsenz des Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern Nord- und Südwestdeutschland.

IPO/Home24-Tochter Mobly legt Preisspanne für Brasilien-IPO fest

Die brasilianische Tochter der Home24 SE, Mobly, bietet die Aktien für den geplanten Börsengang in Brasilien in einer Preisspanne von 17,00 bis 23,50 brasilianischen Real an, umgerechnet 2,57 bis 3,55 Euro je Aktie.

Nordex erhält Großauftrag über 519 MW von Statkraft in Brasilien

Der Windanlagenhersteller Nordex hat Ende 2020 einen Auftrag für ein 518,7-Megawatt-Projekt in Brasilien erhalten. Aufraggeber ist die brasilianische Tochtergesellschaft der norwegischen Statkraft, Statkraft Energias Renovéveis, wie Nordex mitteilte.

IPO/Auto1 Group will bis März an die Börse gehen

Der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will mit einem Börsengang in Frankfurt im ersten Quartal rund 1 Milliarde Euro frisches Geld einsammeln. Der Betreiber von Plattformen wie wirkaufendeinauto.de will drei Viertel davon in weiteres Wachstum investieren, vor allem in den Geschäftsbereich Autohero, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Einhell übertrifft Umsatzprognose und will 2021 moderat wachsen

Einhell hat in der Corona-Pandemie vom Trend zum Heimwerken profitiert. Der Werkzeughersteller meldete nach vorläufigen Zahlen einen Jahresumsatz von 720 bis 725 Millionen Euro. Damit wurde die im Laufe des Jahres drei Mal angehobene Prognose nochmals übertroffen. Zuletzt war Anfang Dezember von 700 Millionen Euro Umsatz die Rede gewesen. Das Unternehmen aus Landau an der Isar war mit dem Ziel ins Jahr gestartet, den Umsatz auf 610 Millionen von 606 Millionen Euro 2019 zu steigern.

Carrefour und Couche-Tard bestätigen Gespräche über Fusion

Der Einzelhandelskonzern Carrefour hat Verhandlungen mit dem kanadischen Wettbewerber Alimentation Couche-Tard über einen möglichen Zusammenschluss bestätigt. Aktuell befinden sich beide Seiten in Sondierungsgesprächen, wie die Carrefour SA und die Alimentation Couche-Tard Inc mitteilten. Die Franzosen seien von den Kanadiern angesprochen worden, die Absichten der vorläufigen Gespräche seien freundlich.

Telefonica verkauft Funkmasten für 7,7 Mrd EUR an American Tower

Der Telekomkonzern Telefonica nimmt Milliarden mit dem Verkauf von Mobilfunkmasten in Europa ein. Für 7,7 Milliarden Euro wurden 30.722 Masten von der Infrastrukturtochter Telxius Telecom an die American Tower Corp verkauft, wie die Telefonica SA mitteilte. Die Transaktion umfasst demnach Masten in Europa, darunter auch viele in Deutschland, und Lateinamerika.

Total und Engie kooperieren bei grüner Wasserstoff-Produktion

Total und Engie wollen zusammen eine Produktionsstätte für erneuerbaren Wasserstoff im französischen Chateauneuf-les-Martigues errichten, wie die beiden französischen Energiekonzerne mitteilten. Baubeginn für das Projekt Masshylia soll 2022 sein, die Produktion zwei Jahre später starten.

Vierter Impfstoffhersteller könnte im Februar EU-Zulassung beantragen

Der US-Konzern Johnson & Johnson könnte schon im Februar als vierter Hersteller einen Antrag auf Zulassung seines Corona-Impfstoffes in der EU stellen. Das habe EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Mittwoch in einer Sitzung mit der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament gesagt, erklärte der CDU-Abgeordnete Peter Liese.

Impfstoffproduktion von Johnson & Johnson verzögert - Zeitung

Johnson & Johnson hängt offenbar mit der Produktion seines Covid-19-Impfstoffs hinter dem ursprünglichen Zeitplan hinterher. Die New York Times zitiert informierte Kreise mit der Aussage, Vertreter der US-Regierung sei gesagt worden, man liege um bis zu zwei Monaten hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück und werde diesen Rückstand frühestens Ende April wieder aufholen.

Lieferungen von Moderna-Impfstoff in Berlin und Brandenburg zurückgehalten

Die erste Impfstofflieferung des US-Herstellers Moderna ist in Berlin und Brandenburg aufgrund einer möglichen Unterbrechung der Kühlkette während des Transports zunächst nicht für die Verimpfung freigegeben worden.

Fahrer von Uber und Lyft reichen Klage gegen Referendum in Kalifornien ein

Mehrere Fahrer von Fahrdienstanbietern und Essenslieferanten haben Klage gegen ein Referendum in Kalifornien über ihren Beschäftigungsstatus eingereicht. Die Maßnahme sei ungültig, weil sie die Vorgaben der Verfassung des US-Bundesstaats zu Arbeitnehmerrechten und Vergütung verletze, argumentieren die Betroffenen, unter anderem Fahrer der Anbieter Uber und Lyft. Die Klage gegen Kalifornien wurde am Dienstag (Ortszeit) von einigen Fahrern sowie der Gewerkschaft SEIU beim Obersten Gericht des Bundesstaats eingereicht.

USA bestellen 1,25 Mio Dosen des Covid-19-Mittels von Regeneron

Die US-Regierung hat weitere 1,25 Millionen Dosen des Covid-19-Antikörper-Cocktails von Regeneron geordert. Das bestätigte das US-Biotech-Unternehmen. Damit würde die US-Versorgung mit dem Cocktail, bestehend aus den Antikörpern Casirivimab und Imdevimab, auf mehr als 1,5 Millionen Dosen steigen. Gemäß Vereinbarung wird die US-Administration alle fertigen Dosen des Cocktails abnehmen, die bis zum 30. Juni ausgeliefert werden.

Autobauer Geely und Apple-Zulieferer Foxconn werden Partner

Chinas Autohersteller Geely und Apple-Zulieferer Foxconn gehen eine Kooperation ein. Ein neues Gemeinschaftsunternehmen soll in die Auftragsfertigung einsteigen sowie Beratungsdienste für andere Hersteller bereitstellen, teilten beide Firmen am Mittwoch mit.

