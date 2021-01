indizes in diesem Artikel SDAX 15.084,2

Siemens Gamesa hat in Vietnam einen Auftrag zur Lieferung von 29 großen Windrädern mit 117 Megawatt Gesamtleistung bekommen. Auftraggeber für den von einem chinesischen Projektentwickler geplanten Windpark, der in der südvietnamesischen Provinz Ninh Thuan den Strombedarf von rund einer Viertel Million Menschen decken kann, ist der lokale Versorger Hanbaram Wind Power. Die Auslieferung der Turbinen soll im dritten Quartal stattfinden, heißt es in einer Mitteilung von Siemens Gamesa.

Ex-VW-Chef Winterkorn muss nicht wegen Marktmanipulation vor Gericht

Dem ehemaligen Volkswagen-Konzernchef Martin Winterkorn bleibt ein Prozess wegen Marktmanipulation erspart. Das Landgericht Braunschweig stellte das Verfahren gegen den früheren Manager nach eigenen Angaben vom Freitag wegen der relativ geringen Straferwartung im Vergleich zu anderen Delikten vorläufig ein. Winterkorn muss sich ab Ende des kommenden Monats in einem Betrugsprozess wegen des Dieselskandals bei VW vor Gericht verantworten.

SNP verfehlt 2020 eigene Margenziele und hofft auf 2021

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat aufgrund von Projektverschiebungen und einem entgangenen Partnervertrag die Ziele im vergangenen Jahr verfehlt. Im laufenden Jahr hofft der IT-Dienstleister auf eine höhere Investitionsbereitschaft und damit auf steigende Erlöse

Baumot beantragt wegen Corona-Folgen Insolvenz in Eigenverwaltung

Baumot ist unter den Belastungen aus der Corona-Pandemie zusammengebrochen: Der Spezialist für Abgasreinigung hat beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, um sich zu sanieren. Grund dafür sind die erheblichen Umsatzeinbußen in den Kernmärkten Israel, Großbritannien, Italien und auch Deutschland, insbesondere die damit in Zusammenhang stehenden neuerlichen Lockdown-Regelungen in den genannten Ländern, wie die Baumot Group AG mitteilte.

Lanxess übernimmt französischen Biozid-Spezialisten Intace

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess übernimmt den französischen Biozid-Spezialisten Intace SAS, einen Hersteller von Spezial-Fungiziden für die Verpackungsindustrie. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie Lanxess mitteilte. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

Nordex erreicht 2020 mit Auftragseingang fast das Vorjahresniveau

Der Windanlagenbauer Nordex hat 2020 beim Auftragseingang dank einer hohen Nachfrage zum Jahresende fast das Vorjahresniveau erreicht und blickt zuversichtlich in das laufende Jahr. Trotz einzelner Verzögerungen durch die Corona-Pandemie erhielt das im TecDAX und SDAX gelistete Unternehmen feste Bestellungen über 1.331 Windturbinen mit einer Leistung von insgesamt 6.020 Megawatt (MW), verglichen mit einer Gesamtleistung 6.207 MW im Jahr 2019.

Aveva wächst stärker und ist beim Ausblick zuversichtlich

Die britische Aveva Group hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 gesteigert und ist zuversichtlich für ihren Jahresausblick. Das organische, währungsbereinigte Umsatzwachstum verbesserte sich in den neun Monaten bis zum 31. Dezember auf rund 1,5 Prozent, wie der Softwarekonzern mitteilte. Das sei auf die Vertragsverlängerungen in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 zurückzuführen. Der wiederkehrende Umsatz wuchs auf derselben Basis um 10 Prozent und machte 68 Prozent des Gesamtumsatzes in diesem Zeitraum aus.

Bouygues will zweitgrößter Mobilfunkanbieter Frankreichs werden

Der französische Telekomanbieter Bouygues Telecom will sich bis 2026 als starker Anbieter auf allen Geschäftsfeldern positionieren und dabei deutlich wachsen. Auf einem Kapitalmarkttag kündigte das vor 25 Jahren als Mobilfunkanbieter gestartete Unternehmen an, den Umsatz von 4,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf rund 7 Milliarden Euro im Jahr 2026 zu steigern.

Hyundai Motor baut Brennstoffzellenfabrik in China

Der südkoreanische Autokonzern Hyundai will seine Kapazitäten im wichtigen Zukunftsmarkt um Brennstoffzellensysteme ausbauen. In China soll die erste ausländische Fabrik für Brennstoffzellen errichtet werden, wie die Hyundai Motor Group mitteilte. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit der chinesischen Regierung unterzeichnet worden.

Toyota zahlt in Abgasberichts-Streit in den USA 180 Mio Dolllar Strafe

Toyota zahlt in den USA 180 Millionen US-Dollar Strafe, weil er zehn Jahre lang gegen Berichtspflichten gegenüber der Umweltbehörde EPA verstoßen hat. Damit legt der japanische Autobauer ein Verfahren des US-Justizministeriums bei. Toyota-Gesellschaften haben von etwa 2005 bis mindestens 2015 gegen die gesetzlichen Anforderungen zur Meldung von emissionsbezogenen Mängeln in Automobilen verstoßen, so der Vorwurf.

Valeo überrascht mit höherer Marge

Der Autozulieferer Valeo hat im vierten Quartal trotz der zweiten Coronavirus-Welle den Umsatz gesteigert und die operative Rendite im zweiten Halbjahr überraschend erhöht. Wie der französische Konzern mitteilte, kletterten die Einnahmen im Erstausrüstergeschäft in den drei Monaten um 5,3 Prozent. Bisher hatte das Unternehmen eine operative Rendite von mehr als 12 Prozent für die sechs Monate in Aussicht gestellt. Im Jahr davor hatte Valeo früheren Angaben zufolge eine EBITDA-Marge von 13,2 Prozent für das zweite Halbjahr verzeichnet. Die Valeo-Aktie steigt im frühen Handel um 4,3 Prozent gegen die schwächeren Märkte in Europa.

Xiaomi dementiert Verbindungen zum chinesischen Militär

Xiaomi hat Verbindungen zum chinesischen Militär dementiert, nachdem die US-Regierung den chinesischen Smartphone-Hersteller auf ihre "Schwarze Liste" gesetzt hat. Demnach sei Xiaomi ein "kommunistisches chinesisches Militärunternehmen" und würde Amerikaner daran hindern, in das Unternehmen zu investieren. Die Xiaomi-Aktie bricht um 13,3 Prozent ein. Xiaomi teilte mit, das Unternehmen biete "Produkte und Dienstleistungen für den zivilen und kommerziellen Gebrauch" an und sei "nicht im Besitz, unter Kontrolle oder verbunden mit dem chinesischen Militär". Xiaomi kündigte weiter an, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst und die Interessen seiner Aktionäre zu schützen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2021 07:23 ET (12:23 GMT)