Die Carl Zeiss Meditec AG hat in ihrem ersten Geschäftsquartal von niedrigeren Vertriebs- und Marketingkosten als im Vorjahr profitiert. Bei stagnierenden Erlösen steigerte der im MDAX und TecDAX notierte Optoelektronikkonzern seinen operativen Gewinn deutlich. Im Verlauf des Geschäftsjahres 2020/21 setzt der Konzern auf eine weitere Erholung von Umsatz und EBIT im Vergleich zu dem von der Pandemie geprägten Vorjahr.

RWE verkauft Teile seiner texanischen Windparks an Greencoat

Der Energieversorger RWE veräußert 24 Prozent der Anteile an vier Onshore-Windparks im US-Bundesstaat Texas an den britischen Erneuerbaren-Investor Greencoat. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 160 Millionen US-Dollar und soll dem weiteren Wachstum des Ökostrom-Segments dienen, wie das DAX-Unternehmen mitteilte. Das entspreche einem Unternehmenswert von rund 300 Millionen US-Dollar und einem impliziten Unternehmenswert-Multiplikator von 1,4 Millionen US-Dollar pro Megawatt.

Investoren müssen für Deag-Delisting 2 Cent je Aktie mehr zahlen

Bei der Übernahme des Berliner Konzertveranstalters Deag Deutsche Entertainment AG werden die Investoren rund um Großaktionär Christian Angermayer und Ex-Hedgefonds-Manager Mike Novogratz 2 Cent je Aktie mehr auf den Tisch legen als zunächst angekündigt. Die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin stellte den Durchschnittskurs der Deag-Aktie für die zurückliegenden drei Monate jetzt mit 3,09 Euro fest. Er entspricht dem gesetzlichen Mindestpreis für ein Übernahmeangebot.

Alstom schafft organisch leichtes Wachstum im dritten Quartal

Alstom ist im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2021 (per Ende Dezember) auf organischer Basis um 2 Prozent gewachsen und hält an seiner Jahresprognose fest. Nominell ging der Umsatz um 0,5 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro zurück, wie der französische Bahntechnikkonzern mitteilte. Wegen der Coronakrise wurde allerdings massiv weniger Neugeschäft verbucht. Der Auftragseingang brach um 48 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro ein.

Bank of America will Aktien für 2,9 Mrd Dollar zurückkaufen

Die Bank of America (BofA) will bis Ende März eigene Aktien für 2,9 Milliarden Dollar zurückkaufen. Überdies ist eine Quartalsdividende von 18 Cent je Aktie geplant, wie die US-Großbank schon vor der geplanten Veröffentlichung ihrer Zahlen für das vierte Quartal mitteilte.

EU-Flugsicherheitsbehörde will Verbot für Boeing 737 MAX aufheben

Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA will das Flugverbot für die Boeing 737 MAX in der kommenden Woche aufheben. Die entsprechende Vorschrift solle kommende Woche veröffentlicht werden, sagte EASA-Chef Patrick Ky in einer Video-Pressekonferenz. "Wenn es nach uns geht, kann die MAX Anfang nächster Woche wieder fliegen." Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte das Flugverbot für die 737 MAX bereits Mitte November aufgehoben; Anfang Dezember startete in Brasilien eine Maschine des Typs wieder zu einem kommerziellen Flug.

Chinesische Aufsichtsbehörde genehmigt Ciscos Übernahme von Acacia

Eine chinesische Marktaufsichtsbehörde hat die Übernahme von Acacia Communications durch Cisco Systems am Dienstag unter Auflagen genehmigt. Die beiden Unternehmen müssen Vorschriften einhalten, die darauf abzielen, die möglichen Auswirkungen des Deals auf den Marktwettbewerb zu reduzieren. Die beiden Netzwerkausrüster und das aus einer Fusion entstehende Unternehmen sind verpflichtet, bestehende Verträge mit chinesischen Kunden weiterhin zu erfüllen und relevante Geschäftsbedingungen unverändert beizubehalten, wie die State Administration for Market Regulation mitteilte.

Geely und Tencent kooperieren bei Smart-Vehicle-Technologie

Geely Automobile und Tencent Holdings haben eine Kooperation vereinbart, um zusammen Smart-Vehicle-Technologien entwickeln, darunter autonomes Fahren und intelligente Fahrzeug-Cockpits. Wie der chinesische Autobauer und der chinesische Tech-Konzern gemeinsam mitteilten, betrifft die Kooperation auch die Digitalisierung für den gesamten Lebenszyklus eines Autos - von der Herstellung bis zum Kundendienst.

Glencore-Tochter verkauft Anteil an Kupfermine in 1,5 Mrd-USD-Deal

Glencore hat eine indirekte 73-prozentige Beteiligung an einer Kupfermine in Sambia, der Mopani Copper Mines plc, für insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden verkauft. Wie der britisch-schweizerische Rohstoffkonzern mitteilte, ist der Käufer die ZCCM Investments Holding PLC, der bereits 10 Prozent der Mine gehören. ZCCM kauft für 1 US-Dollar plus die Übernahme von Schulden in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar die restlichen 90 Prozent an Mopani Copper Mines.

Lindt & Sprüngli büßt 6,1 Prozent Umsatz ein

Die eingeschränkten Reisemöglichkeiten in der Corona-Krise haben Spuren in der Bilanz von Lindt & Sprüngli hinterlassen. Der Schweizer Schokoladehersteller setzte im abgelaufenen Jahr 4,02 Milliarden Franken um, das sind auf organischer Basis 6,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Während das Online-Geschäft um 5 Prozent wuchs, gingen die Umsätze aller regionalen Geschäfte zurück, teilte die Gesellschaft mit.

Philips erwirbt Capsule Technologies für 635 Mio USD

Philips verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA im Bereich Online-Patientenmanagement. Für 635 Millionen US-Dollar in bar soll Capsule Technologies erworben werden, wie das niederländische Medizintechnologieunternehmen mitteilte.

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Vorläufiges Ergebnis 2020

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG hat sich den Folgen der Corona-Pandemie nicht entziehen können. Der österreichische Ölfeldausrüster verbuchte nach vorläufigen Zahlen 2020 laut eigenen Angaben einen Nettoverlust von 31 Millionen Euro. 2019 stand hier noch ein Überschuss von 47,9 Millionen Euro. Darin sind Wertminderungen auf das US-Geschäft sowie Restrukturierungskosten von insgesamt 21,3 Millionen Euro enthalten.

Telefonica Deutschland bei Mittelfristzielen auf Kurs

Das vor einem Jahr gestartete Strategieprogramm von Telefonica Deutschland "Investitionen für Wachstum" hat auch nach dem Corona-Jahr 2020 weiterhin Bestand. Wie der MDAX-Konzern anlässlich seines "Strategie Update 2021" mitteilte, sieht er sich auf Kurs, seine Mittelfristziele bei Umsatz und operativem Ergebnis zu erreichen. Außerdem geht Telefonica davon aus, seinen Ausblick für 2020 erfüllt zu haben. Die Investitionen - unter anderem in den 5G-Netzausbau - sollen dieses Jahr steigen.

Wienerberger verlängert CEO-Vertrag bis Ende 2025

Wienerberger hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Heimo Scheuch bis Ende 2025 verlängert, wie der österreichischen Baustoff- und Infrastrukturkonzern mitteilte. Scheuchs Vorstandsmandat sei damit auf fünf Jahre verlängert worden.

Gewinn der Bank of America fällt nicht so stark wie befürchtet

Niedrige Zinsen und höhere Kosten haben der Bank of America im vierten Quartal einen Ertrags- und Gewinnrückgang beschert. Der Gewinn lag dennoch höher als erwartet.

