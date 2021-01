Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat sich mit Tuifly im Konflikt um die geplante Verkleinerung der Fluggesellschaft auf eine Mediation verständigt. Das Verfahren werde nun zügig vorbereitet und im Februar durchgeführt, teilte die Gewerkschaft mit. In den vergangenen Monaten habe VC immer wieder die Bereitschaft zu tiefgreifenden Einschnitten im Gegenzug für einen umfassenden Kündigungsschutz bekräftigt. Zuletzt habe ein Krisenbeitrag im Volumen von 200 Millionen Euro auf dem Tisch gelegen.

RWE und Skysails Power testen Lenkdrachen für Höhenwind

Die Erneuerbaren-Tochter des Energieversorgers RWE und die Hamburger Skysails Power GmbH wollen gemeinsam eine innovative Höhenwindkraftanlage errichten. In einem Pilotprojekt lassen sie demnächst einen 120 Quadratmeter großen Lenkdrachen aufsteigen, um in einer Höhe von bis zu 400 Metern Windstrom zu gewinnen. Für die Anlage mit bis zu 200 Kilowatt werden derzeit geeignete Standorte gesucht, erklärte das DAX-Unternehmen.

Bewertung von Auto1 Group bei maximal 6,6 Mrd Euro

Die Gesamtbewertung des Berliner Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 Group könnte bei seinem Börsengang bis zu 6,6 Milliarden Euro erreichen. Ausgehend von den laut Börsenprospekt insgesamt 173,1 Millionen Aktien und einer Bookbuildingspanne 32 bis 38 Euro je Aktie errechnet sich eine Marktkapitalisierung von 5,5 bis knapp 6,6 Milliarden Euro. Die Aktie soll am 4. Februar ihren ersten Handelstag haben.

Brenntag stärkt Wasseraufbereitungsgeschäft mit Zukauf in England

Der Chemikalienhändler Brenntag stärkt sein Wasseraufbereitungsgeschäft mit der Übernahme von ICL Packed Ltd in Großbritannien. Die Tochtergesellschaft von Industrial Chemical (ICL) ist auf den Vertrieb von verpackten Chemikalien zur Wasseraufbereitung spezialisiert, wie die Brenntag AG mitteilte. Teil der Transaktion ist eine zusätzliche Liefervereinbarung mit ICL, einem großen Hersteller von Natronlauge, Salzsäure, Eisen- und Aluminiumkoagulantien sowie Natriumhypochlorit.

Indus übertifft 2020 EBIT-Prognose deutlich

Die Beteiligungsgesellschaft Indus hat 2020 dank einer positiven operativen Entwicklung im vierten Quartal operativ mehr verdient als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) werde nach aktueller Einschätzung und auf Basis vorläufiger Zahlen bei 20 bis 30 Millionen Euro liegen, teilte die Indus Holding AG mit. Das Unternehmen hatte zuletzt ein EBIT in der Spanne von 0 bis 20 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

MBB übertrifft Prognose - Friedrich Vorwerk prüft weiter IPO

MBB hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei Umsatz und operativem Gewinn nach eigenen Angaben die eigenen Prognosen übertroffen. Ausschlaggebend war dem Berliner Konzern zufolge die gute Entwicklung beim Tochterunternehmen Friedrich Vorwerk, das Pipeline und Anlagen für Gas- und Stromnetze baut und von hohen Investitionen im Zuge der Energiewende profitiert. Wie bereits im November kommuniziert, prüft Friedrich Vorwerk derzeit Wachstumsoptionen, zu denen auch ein Börsengang gehört.

Qbeyond erreicht Jahresziele und bei Wachstumstrategie auf Kurs

Die aus der QSC AG hervorgegangene Qbeyond AG hat nach einem starken Wachstum ihre Jahresziele erreicht. Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz 2020 um 13 Prozent auf 143,4 Millionen Euro. Damit sei das noch vor dem ersten Lockdown im März 2020 genannte Umsatzziel erreicht worden, teilte der IT-Dienstleister mit. Im Schlussquartal stiegen die Einnahmen sogar um 20 Prozent auf 39,8 Millionen Euro.

Airbus Helicopters bucht 2020 netto 268 Aufträge

Die Helikopter-Sparte von Airbus hat 2020 in einem stark von der Coronavirus-Pandemie beeinträchtigten Markt 268 Nettoaufträge erhalten. Airbus Helicopters buchte im vergangenen Jahr brutto 289 Aufträge und lieferte 300 Helikopter aus, wie der Luft- und Raumfahrkonzern mitteilte.

Apple laut Studie wertvollste Marke der Welt

Der US-Konzern Apple ist die wertvollste Marke der Welt. Das geht aus einer Studie des Maklerkontors Brand Finance hervor. Auf den Plätzen zwei und drei folgen demnach die ebenfalls in den USA ansässigen Unternehmen Amazon und Google. "Eine Marke ist zunächst ein immaterieller Aktivposten, wir versuchen ihm einen Wert zu geben", sagte der Generaldirektor von Brand Finance, Bertrand Chovet, dazu der Nachrichtenagentur AFP. Grundlage dafür seien zum einen die Gewinnaussichten, zum anderen weitere Parameter wie Investitionen oder das Ansehen der Marke.

EQT kauft Immobilien-Investmentmanager Exeter für 1,87 Mrd Dollar

Die schwedische Private-Equity-Firma EQT kauft den Immobilien-Investmentmanager Exeter Property Group für 1,87 Milliarden US-Dollar. EQT zahlt nach eigenen Angaben 1,07 Milliarden Dollar in bar und 800 Millionen in neuen eigenen Aktien. Die Transaktion sei Teil der strategischen Wachstumsambitionen von EQT im Immobilienbereich und schaffe eine skalierte globale Immobilien-Investmentplattform, teilte das Unternehmen mit. Sie werde sich schon 2021 positiv auf der Ergebnis je Aktie von EQT auswirken und soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden.

Hyundai steigert Gewinn im 4Q dank neuer Modelle kräftig

Der südkoreanische Autobauer Hyundai hat im vierten Quartal bei rückläufigen Erlösen mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern profitierte dabei von neuen Modellen, die höhere Margen abwarfen. Der Gewinn stieg aber nicht so stark wie von Analysten erhofft. Die Hyundai Motor Co verdiente im Zeitraum von Oktober bis Dezember 1,377 Billionen Won, umgerechnet 1,02 Milliarden Euro, nach 772 Milliarden Won im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,43 Billionen Won gerechnet.

Tiktok-Rivale Kuaishou schließt Bücher vorzeitig - Kreise

Der chinesische Tiktok-Konkurrent Kuaishou Technology ist mit seinem geplanten rund 5 Milliarden US-Dollar schweren Börsengang laut Informanten auf eine starke Nachfrage gestoßen. Kuaishou wolle nun bereits ab Mittwoch keine Aufträge von institutionellen Investoren mehr entgegennehmen und die Bücher damit zwei Tage früher schließen als geplant, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Novartis erhöht Dividende - Ausblick vorsichtig

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und will die Dividende für das vergangene Jahr anheben. Der Gewinn lag jedoch sowohl operativ als auch unter dem Strich unter den Markterwartungen. Höhere Ausgaben für Markteinführungen wie Forschung und Entwicklung wirkten sich laut Analysten belastend auf die Marge aus. Den Wachstumsausblick für das laufende Jahr bezeichneten Marktbeobachter als vorsichtig, dies könne dem Aktienkurs belasten.

Rolls-Royce erwartet 2021 Cashabfluss von rund 2 Mrd Pfund

Rolls-Royce Holdings plc erwartet im laufenden Jahr einen freien Cashflow-Abfluss von rund 2 Milliarden britischen Pfund und warnt, dass die ansteckenderen Mutationen des Coronavirus für zusätzliche Unsicherheit sorgen. Die Prognose für den Mittelabfluss 2021 basiere auf der Erwartung von Flugstunden für Großraumflugzeugtriebwerke in Höhe von etwa 55 Prozent des Niveaus von 2019, teilte der britische Hersteller von Flugzeugtriebwerken mit. Zuvor war Rolls-Royce in einem Basisszenario von 70 Prozent des Niveaus von 2019 ausgegangen.

UBS mit hohem Gewinn und neuem Rückkaufprogramm

Die UBS hat im vierten Quartal dank einer positiven Entwicklung in allein Bereichen deutlich mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen. Besonders in der Investmentbank steigerte die Schweizer Bank das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr spürbar. Der neue CEO Ralph Hamers kündigte bei Vorlage der Geschäftszahlen ein neues Aktienrückkaufprogramm über mehrere Milliarden Franken an.

