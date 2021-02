Mit dem jüngst aktualisierten Übernahmeangebot von Liberty Steel für das Stahlgeschäft von Thyssenkrupp sind nach Darstellung von Vorstandschefin Martina Merz noch immer viele Fragen offen. Zugleich würden noch weitere Optionen für die verlustträchtige Sparte geprüft. "Liberty Steel hat uns in der vergangenen Woche ein aktualisiertes Angebot übermittelt, das wir gegenwärtig sehr sorgfältig prüfen", heißt es in der vorab veröffentlichten Rede von Merz zur Hauptversammlung am Freitag.

Biontech verspricht 75 Millionen mehr Impfdosen für EU im zweiten Quartal

Vor dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern hat das deutsche Pharmaunternehmen Biontech die Lieferung von bis zu 75 Millionen mehr Impfdosen seines Corona-Vakzins für die Europäische Union im zweiten Quartal versprochen. Der Impfstoffentwickler verpflichte sich zur Auslieferung der versprochenen Impfstoffmenge im ersten Quartal und "bis zu 75 Millionen Dosen zusätzlich im zweiten Quartal an die EU", schrieb Sierk Poetting, CFO und COO von Biontech, in einer Erklärung des Unternehmens.

ENBW: Braunkohle-Vertrag mit Bund noch nicht unterzeichnet

Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW zögert weiter mit der Unterzeichnung des öffentlich-rechtlichen Vertrages, mit dem die Betreiber für den Ausstieg aus der Braunkohle entschädigt werden sollen. "Der Vertrag ist noch nicht unterzeichnet, da wird noch gesprochen", sagte ENBW-Chef Frank Mastiaux anlässlich einer Pressekonferenz zum Ausbau von Schnellladesäulen. Grund ist ein Streit um das Braunkohlekraftwerk Lippendorf nahe Leipzig, das je zur Hälfte der ENBW und der mitteldeutschen Leag gehört.

Windeln.de verfehlt Ziele und muss sparen

Der Online-Händler Windeln.de hat im fortgeführten Geschäft im vergangenen Jahr den Umsatz um 8,6 Prozent auf 76,1 Millionen Euro gesteigert. Damit verfehlte das Unternehmen sein Ziel einer zweistelligen Wachstumsrate, wie das Unternehmen aus Grünwald einräumte. Das bereinigte EBIT legte leicht zu. Allerdings verfehlte Windeln.de das Ziel eines ausgeglichenen bereinigten EBIT für Anfang 2021 und drückt nun auf die Kostenbremse.

Britische Modehandelskette Arcadia schließt rund 70 Läden

Die britische Modehandelskette Arcadia mit den Marken Topshop, Topmen, Miss Selfridge und HIIT schließt ihre rund 70 Läden - die Marken kauft der britische Online-Händler Asos. Asos zahle 330 Millionen Pfund, teilte die Arcadia-Insolvenzverwaltung Deloitte mit. Asos erklärte, die vier Marken kämen bei seiner jungen Kundschaft gut an - zudem seien sie auch in Deutschland und den USA bekannt, "zwei unserer wichtigsten Märkte".

Julius Bär kauft eigene Aktien zurück und steigert Dividende

Julius Bär will eigene Aktien zurückkaufen und für das abgelaufene Geschäftsjahr mehr Dividende an die Aktionäre ausschütten, nachdem die Schweizer Privatbank unter dem Strich den Gewinn um 50 Prozent gesteigert hat. Zum einen soll die Dividende für 2020 auf 1,75 Schweizer Franken je Aktie steigen von 1,50 Franken ein Jahr zuvor, wie Julius Bär mitteilte. Zum anderen sollen Aktien im Wert von bis zu 450 Millionen Franken zurückgekauft werden, das Programm läuft bis Ende Februar 2022.

Nintendo erhöht dank Pandemie Gewinnprognose

Der Videospiele-Anbieter Nintendo Co profitiert weiterhin von dem Pandemie-bedingten Bedarf nach Unterhaltungsangeboten im eigenen Heim. Dank der höheren Nachfrage haben die Japaner ihre Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr per Ende März angehoben. Die Einnahmen sieht Nintendo nun um 22 Prozent auf 1,6 Billionen Yen steigen, umgerechnet 12,7 Milliarden Euro. Bislang hatte der Produzent von Videospielen und Konsolen nur ein Umsatzplus von 7 Prozent in Aussicht gestellt.

Ryanair schreibt Quartalsverlust und erwartet auch 2020/21 rote Zahlen

Der Billigflieger Ryanair Holdings ist in seinem dritten Geschäftsquartal in die roten Zahlen geflogen und präzisiert nun die Verlustprognose für das laufende Geschäftsjahr per Ende März. 850 bis 950 Millionen Euro werde das Unternehmen 2020/21 netto verlieren, kündigte Ryanair an, nachdem das Unternehmen bislang nur Verluste, aber keine konkreten Zahlen, angekündigt hatte. Die Pandemie und die Lockdowns lassen die Passagierzahlen schmelzen, der Billigflieger kann wegen der kurzfristigen Buchungen selbst die Geschäftsentwicklung im laufenden Quartal nur schwer absehen.

Tiktok-Wettbewerber sammelt 5,4 Mrd Dollar in Hongkong ein

Kuaishou Technology, der Wettbewerber der Kurzvideoplattform Tiktok, wird nach starker Investorennachfrage 5,4 Milliarden US-Dollar bei seinem Börsengang in Hongkong einsammeln können. Nach internen Informationen, die das Wall Street Journal einsehen konnte, werden die angebotenen Aktien zu je 115 Hongkong-Dollar verkauft und damit am oberen Ende der zuvor genannten Preisspanne von 105 bis 115 Hongkong-Dollar. Der Börsenhandel wird am Freitag beginnen.

