Die Analysten von Scope sind der Meinung, dass der Ratingspielraum des Sektors in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund der hohen Investitionen und des vorübergehenden pandemiebedingten Drucks auf den operativen Cashflow schrumpfen werde. Die geplanten Investitionen belaufen sich in diesem Jahr auf mehr als 100 Milliarden Euro - angeführt von der französischen Electricite de France, der in Paris ansässigen Engie, der italienischen Enel, der spanischen Iberdrola und der britischen National Grid. Etwa 20 Prozent der Gesamtsumme seien für Stromnetze vorgesehen, während Investitionen in Erzeugungskapazitäten und andere Versorgungssegmente den Großteil des Rests ausmachten, heißt es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Fresenius sieht Gewinn 2021 belastet von Covid-19-Folgen bei FMC

Fresenius erwartet nach der Gewinnwarnung der Dialysetochter Fresenius Medical Care und aufgrund anhaltender coronabedingter Belastungen negative Auswirkungen auf die Ergebnisse im laufenden Jahr. Diese dürften sich aber auf Konzernebene weniger stark bemerkbar machen als bei FMC, teilte der Bad Homburger DAX-Konzern mit.

Lufthansa will Vielflieger bei der Stange halten

Mit einer Reihe von Zugeständnissen passt die Lufthansa ihr Bonusprogramm für Vielflieger an die Einschränkungen in der Corona-Pandemie an. Für Vielflieger sei es bei dem geringen Flugangebot aktuell nicht leicht, ihren Status zu erhalten oder sich dafür zu qualifizieren, heißt es in einer Mitteilung der Airline. Mit weitreichenden Kulanzregelungen wird nun beides erleichtert.

Magnora und RWE Renewables entwickeln Windpark in Norwegen

Die norwegische Magnora wird mit der deutschen RWE Renewables bei der Entwicklung eines Windprojektes in der südnorwegischen Provinz Agder zusammenarbeiten. Der norwegische Investor für erneuerbare Energien teilte mit, einen Vorvertrag mit RWE Renewables unterzeichnet zu haben, die ihm einen Anteil von rund 34 Prozent an dem Projekt sichern soll. Der Oddeheia- und Bjelkeberg-Windpark soll in der Gemeinde Birkenes entstehen und 2022 in Betrieb gehen. Die Nennleistung des Windparks werde bei bis zu 98 MW liegen.

AT&S erhöht Umsatzausblick nach starkem Quartal

Der Sensorhersteller AT&S hat im dritten Geschäftsquartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Der infolge der Pandemie verstärkte Trend zur Digitalisierung habe zu einer verstärkten Nachfrage unter anderem nach Leiterplatten geführt, begründete die AT&S Austria Technologie und Systemtechnik AG die gute Entwicklung. Den Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 per Ende März erhöhte AT&S.

BBVA investiert bis zu 150 Mio USD in Fintech-Risikokapital

Die spanische Bank BBVA will bis zu 150 Millionen US-Dollar in ihren Fintech-Risikokapitalpartner Propel investieren. Über Propel hatte die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA bereits 2016 investiert, ihr Gesamtengagement bei Propel Venture Partners (PVP) steigt damit auf mehr als 400 Millionen Dollar. Zunächst werde ein neuer Fonds in Höhe von 50 Millionen Dollar in den nächsten Wochen zur Unterstützung von Propel aufgelegt, teilte die Bank mit. Zwei weitere Fonds sollen im nächsten Jahr und im Jahr 2023 aufgelegt werden und externen Investoren offen stehen.

BP verdient im 4. Quartal weniger als erwartet

BP hat im vierten Quartal dank höherer Ölpreise einen Milliardengewinn erzielt, allerdings die Markterwartungen verfehlt. Das Nettoergebnis erreichte 1,36 Milliarden US-Dollar, wie der britische Konzern mitteilte. Im Vorjahr hatte die BP plc noch einen Verlust über 450 Millionen Dollar verzeichnet. Der bereinigte Gewinn nach Wiederbeschaffungskosten erreichte in den drei Monaten per Ende Dezember 115 Millionen Dollar. Analysten hatten im Konsens mit 370 Millionen Dollar allerdings deutlich mehr erwartet.

Exxon baut Sparte für CO2-senkende Technologien auf

Exxon Mobil baut eine Geschäftseinheit auf, die sich ausschließlich auf Technologien zur Senkung des CO2-Ausstoßes konzentrieren wird. Der Ölgigant steht zunehmend unter Druck, seine Investitionen in Nachhaltigkeit zu erhöhen. Exxon erklärte, im neuen Geschäftsfeld mit dem Namen Low Carbon Solutions würden bis zum Jahr 2025 3 Milliarden Dollar investiert, vornehmlich in Projekte zur CO2-Abscheidung und -speicherung, etwa um Emissionen aus industriellen Prozessen einzufangen. Die Summen machten etwa 3 bis 4 Prozent der geplanten jährlichen Investitionsausgaben von Exxon aus.

Google zahlt nach Diskriminierungsvorwürfen 3,8 Millionen Dollar

Der Internetkonzern Google hat nach Diskriminierungsvorwürfen von Frauen und Asiaten einer Entschädigungszahlung von 3,8 Millionen US-Dollar (3,15 Millionen Euro) zugestimmt. Der Großteil des Geldes werde genutzt, um 2.565 Ingenieurinnen zu entschädigen, bei denen Lohndiskriminierung festgestellt wurde, erklärte das US-Arbeitsministerium. Außerdem würden knapp 3.000 Frauen oder Menschen asiatischer Herkunft entschädigt, denen eine solche Stelle verwehrt blieb.

Just Eat nimmt mit Wandelanleihe mehr als erwartet ein

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway.com NV hat durch die Platzierung einer Wandelanleihe 1,1 Milliarden Euro eingenommen, das ist mehr als ursprünglich geplant. Wie die Gesellschaft mit Sitz in Amsterdam erklärte, verschaffe der Erlös aus der Anleiheemission dem Konzern finanzielle Flexibilität, um auf strategische Gelegenheiten reagieren zu können, die sich vielleicht ergeben. Plaziert wurde die Anleihen in zwei Tranchen: Eine mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen Euro und einer Fälligkeit im August 2025 und die andere mit einem Nennbetrag von 500 Millionen Euro, fällig im Februar 2028. Nach weiteren Angaben von Just Eat Takeaway wurde die erste Tranche aufgestockt.

UPS schreibt Verlust, übertrifft auf bereinigter Basis Erwartungen

Der Paketdienst UPS hat im vierten Quartal wegen hoher Belastungen tiefrote Zahlen geschrieben. Auf bereinigter Basis lagen Umsatz und Gewinn jedoch über den Erwartungen der Wall Street. Eine Prognose für das laufende Jahr traut sich die United Parcel Service Inc (UPS) wegen der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit angesichts der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht zu.

Vallourec beantragt Aussetzung von Aktien und Anleihen vom Handel

Der Stahlhersteller Vallourec hat die Börse Euronext gebeten, seine Aktien und Anleihen zunächst vom Handel auszusetzen. Hintergrund seien Risiken, dass wichtige Informationen im Zusammenhang mit einer finanziellen Restrukturierung durchsickerten, noch ehe sich das Unternehmen in einer Pressemittelung dazu äußern will.

Veolia pocht weiter auf geplante Suez-Übernahme

Die französische Veolia Environnement will ihre 29,9-prozentige Beteiligung am Abfall- und Wassermanagement-Unternehmen Suez weder verkaufen noch tauschen, sondern strebt unverändert die Übernahme an. "Jedes anderslautende Gerücht ist irreführend und spiegelt weder die Absichten von Veolia noch die eines Direktoren wider", erklärte Veolia.

CMA: Viagogo muss internationales Geschäft von Stubhub verkaufen

Die britische Kartellbehörde CMA macht der Schweizer Online-Ticketbörse harte Auflagen für die Fusion mit der früheren Ebay-Tochter Stubhub: Sie fordert von der Viagogo Entertainment Inc den Verkauf des gesamten Stubhub-Geschäftes außerhalb Nordamerikas. Die vertiefte Prüfung des Zusammenschlusses habe ergeben, dass dieser zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf dem sekundären Ticketing-Markt in Großbritannien führen wird, teilte die CMA mit. Auch müsse ein potenzieller Käufer vor jedwedem Verkauf von der Behörde grünes Licht erhalten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2021 07:15 ET (12:15 GMT)