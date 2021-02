indizes in diesem Artikel MDAX 32.308,7

Späthandel lagen Xiaomi 4,8 Prozent zurück, Meituan um 2,5 Prozent. Die Schwergewichte Alibaba und Tencent legten dagegen etwas zu. Für die Aktie des Kosmetik-Unternehmens Amorepacific ging es nach einem positiven Gewinnausblick in Seoul um 1,8 Prozent aufwärts. Kia trotzten dem Abwärtstrend des Marktes und legten um 0,4 Prozent noch etwas weiter zu. Hier stützte weiter die Spekulation über eine Kooperation mit Apple zum Bau eines Apple-Autos. Hyundai Heavy Industries hatte zwar schwache Quartalszahlen vorgelegt, kam aber mit seinem Ausblick gut an. Der Kurs legte um 1 Prozent zu.

+++++ CREDIT +++++

Während sich der europäische Kreditmarkt am Donnerstag insgesamt wenig verändert zeigt, geben die Risikoprämien im Bankensektor weiter leicht nach. Sehr positiv für italienische Bankenanleihen wurde die Nachricht aufgenommen, dass der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi mit der Regierungsbildung in Italien beauftragt worden ist.

Während Ängste vor einer Verlängerung der Lockdowns und Sorgen um die Bücher der Banken einer weiteren Outperformance nach Einschätzung der Commerzbank auf kurze Sicht im Wege stehen könnten, bleiben die Analysten bei ihrer leichten Übergewichtung von Financials und sehen weiterhin signifikanten Spielraum für eine technisch getriebene Einengung im ersten Halbjahr.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Deutsche Bank schafft Jahresgewinn

Die Deutsche Bank ist 2020 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die Bank erzielte einen Vorsteuergewinn von gut 1 Milliarde Euro, nachdem sie im Vorjahr wegen des laufenden Konzernumbaus einen Verlust von 2,6 Milliarden Euro vor Steuern eingefahren hatte. Auch das vierte Quartal war entgegen den Erwartungen der Analysten profitabel. Bei den Kostensenkungen ist die Bank auf Kurs.

Infineon hebt nach überraschend starken Zahlen Prognose an

Infineon erhöht nach überraschend starken Zahlen und angesichts dynamisch anziehender Auftragseingänge seine Jahresprognose. Der Umsatz wird um 300 Millionen höher erwartet als bisher, die operative Marge um 100 Basispunkte höher, wie der Chipkonzern in Neubiberg bei München mitteilte. Konzernchef Reinhard Ploss sprach von einer in weiten Teilen guten Auslastung und kündigte verstärkte Investitionen in die Fertigung an.

Atotech gibt Aktien zu 17 (indikative Range: 19-22) USD aus

Das Berliner Spezialchemieunternehmen Atotech wird die Aktien im Rahmen seines Börsengangs an die New York Stock Exchange zu 17 Dollar ausgeben. Der Preis liegt damit unterhalb der indikativen Spanne von 19 bis 22 Dollar. Erster Handelstag des bislang zur US-Beteiligungsgesellschaft Carlyle Group gehörenden Unternehmens wird dieser Donnerstag sein. Ausgegeben werden 29,268 Millionen Aktien, hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von 4,39 Millionen Aktien. Daraus errechnet sich ein Emissionswert von bis zu 572 Millionen Dollar, der damit unter den ursprünglich angepeilten bis zu 750 Millionen Dollar liegt. Die Gesamtbewertung beträgt rund 3 Milliarden Dollar.

Bechtle wächst 2020 trotz Corona kräftig

Die Bechtle AG ist nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2020, unbeeindruckt von der Corona-Krise, stark gewachsen. Der Umsatz stieg, weitestgehend organisch, um mehr als 8 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro, wie das Leasing-Unternehmen mitteilte. Das Vorsteuerergebnis steigerte Bechtle um rund 14 Prozent auf 270 Millionen Euro. Die Vorsteuermarge beläuft sich damit voraussichtlich auf 4,6 Prozent.

Bosch erzielt Milliardengewinn - Flaute im Autogeschäft bremst

Bosch hat vergangenes Jahr trotz der massiven Verwerfungen auf den Automobilmärkten einen Milliardengewinn erzielt. Der Umsatz sank dank der breiten Aufstellung des Stiftungskonzerns nicht so stark wie befürchtet. Profitieren konnte Bosch eigenen Angaben zufolge besonders von einer starken Nachfrage nach Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen - ein Trend, der auch anderen Unternehmen im Zuge der Pandemie Rückenwind gegeben hat.

Compugroup stellt weiteres Wachstum in Aussicht

Die Compugroup Medical SE hat im vierten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und operativ auf bereinigter Basis mehr verdient. Analysten hatten dem Unternehmen allerdings einen noch stärkeren Anstieg zugetraut. Für das laufende Jahr stellt das im MDAX und TecDax notierte IT-Unternehmen erneut eine deutliche Umsatzsteigerung in Aussicht.

DWS steigert verwaltetes Vermögen und erhöht Dividende

Der Vermögensverwalter DWS hat auch im vierten Quartal netto Kundengelder eingesammelt. Die Tochter der Deutschen Bank meldete Nettomittelzuflüsse von 13,6 Milliarden Euro für das Schlussquartal, das sie mit einem höheren Gewinn abschloss als von Analysten erwartet. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen.

Gesco verkauft Mehrheits-Beteiligung an der VWH GmbH

Die Beteiligungsgesellschaft Gesco setzt ihren Portfolioumbau fort. Wie das Unternehmen mit Sitz in Wuppertal mitteilte, wurde die Mehrheitsbeteiligung von 80 Prozent an der VWH GmbH im Rahmen eines Management-Buy-Outs verkauft. Das Unternehmen stellt Produkte im Bereich Sondermaschinen und Werkzeugbau vor allem für den Automobil-Sektor her. Der Umsatz habe 2020 bei rund 10 Millionen Euro gelegen. Angaben über den Verkaufspreis machte Gesco nicht.

Hannover Rück übertrifft Jahresgewinnziel - Prognose 2021 bestätigt

Hannover Rück hat 2020 trotz hoher Schadenbelastungen und Rückstellungen unter anderem im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie das Jahresgewinnziel übertroffen. Die Prognose für 2021 bestätigte der im MDAX notierte Hannoveraner Rückversicherungskonzern. In der Vertragserneuerung zum 1. Januar, bei der traditionell Schaden-Rückversicherungspolicen für Europa, Nordamerika und Teile Asiens zur Erneuerung anstehen, setzte der Konzern laut Mitteilung Preiserhöhungen von 5,5 Prozent durch. Das Prämienvolumen steigerte Hannover Rück beim erneuerten Geschäft währungsbereinigt um 8,5 Prozent.

Hawesko wächst zweistellig

Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG hat im vergangenen Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von 620 Millionen erzielt, ein Plus von 12 Prozent. Das Konzern-EBIT werde auf 42 Millionen Euro gestiegen sein von 29,1 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte.

BT Group verdient trotz Gewinnrückgang mehr als erwartet

Die BT Group plc hat in ihrem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen und die Jahresprognose bestätigt. Der britische Telekomdienstleister erzielte im Quartal per Ende Dezember ein bereinigtes EBITDA von 1,88 Milliarden Pfund Sterling, umgerechnet 2,1 Milliarden Euro. Vor Jahresfrist hatte die Kennziffer bei 2 Milliarden Pfund gelegen. Der Umsatz fiel um 5,2 Prozent auf 5,5 Milliarden Pfund.

Dassault steigert Gewinn im vierten Quartal

Dassault Systemes hat im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Auf bereinigter Basis wurde ein operativer Gewinn von 438,5 Millionen Euro erzielt, nach 407,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die operative Marge stieg auf 36,0 von 33,6 Prozent.

Der Nettogewinn kletterte auf 323 Millionen von 316,6 Millionen. Der Umsatz verbesserte sich leicht auf 1,22 (Vorjahr: 1,21) Milliarden Euro. Die Software-Erlöse stiegen auf 1,11 Milliarden von 1,07 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus dem Dienstleistungsgeschäft sanken indessen auf 114 (146,6) Millionen Euro. Das französische Software-Unternehmen hatte für das Schlussquartal einen Umsatz zwischen 1,19 und 1,22 Milliarden Euro und eine operative Marge zwischen 34,6 und 35,2 Prozent erwartet.

Nokia bleibt trotz gutem 4. Quartal vorsichtig für 2021

Der Telekomausrüster Nokia ist besser als befürchtet durch das vierte Quartal gekommen, sieht aber weiterhin schwierige Marktbedingungen. Der bereinigte Nettogewinn fiel auf 814 Millionen von 821 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten Nokia nur 622 Millionen Euro zugetraut.

PPG erhöht Angebot für Tikkurila auf 34 Euro je Aktie

Der finnische Farbenhersteller Tikkurila Oyj hat mitgeteilt, dass PPG Industries, sein Angebot zum Kauf des Unternehmens auf rund 1,5 Milliarden Euro angehoben hat. PPG biete nun 34 Euro je Aktie, nach einem vorherigen Angebot von 27 bis 25 Euro. Das in den USA ansässige Unternehmen überbietet damit das von dem niederländischen Farben- und Spezialchemiekonzern Akzo Nobel vor rund zwei Wochen vorgelegte Angebot von 31,25 Euro je Aktie.

Roche erhöht Dividende nach Gewinnwachstum

Der Pharmakonzern Roche Holding AG hat im vergangenen Jahr mehr verdient und will daran auch seine Anteilseigner teilhaben lassen. Die Schweizer steigerten dank geringerer Firmenwertabschreibungen ihren Nettogewinn 2020 auf 14,3 Milliarden von 14,1 Milliarden Franken, wie das Unternehmen mitteilte. Operativ fiel das Kernergebnis auf 21,5 Milliarden von 22,5 Milliarden Franken. Der Umsatz fiel auf 58,3 von 61,5 Milliarden Franken. Hier machten sich der höhere Wettbewerb und die Corona-Pandemie mit weniger Arztbesuchen der Patienten negativ bemerkbar.

OMV verkauft Slowenien-Geschäft und Borealis-Sparte

