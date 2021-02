Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler hat einen Auftrag zum Bau von Heißzellen im Wert von mehreren Millionen Euro erhalten. Auftraggeber ist die Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) mit Sitz in den Niederlanden, ein weltweit führendes Forschungsinstitut für die Herstellung von Radiopharmazeutika, wie die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG mitteilte. Die Heißzellen sollen im sogenannten Field-Lab von NRG am Standort Petten zum Einsatz kommen.

Strombörsen EEX und Cropex planen Terminmarkt für Kroatien

Die Leipziger Strombörse und ihre kroatische Partnerin wollen bis 2022 einen Stromterminmarkt in dem Balkan-Land aufbauen. Dazu haben die European Energy Exchange (EEX) und die Croatian Power Exchange (Cropex) nach eigenen Angaben eine Vereinbarung unterzeichnet. Die zuständigen Behörden und Gremien müssen dem Plan noch zustimmen.

ENBW und BP planen zwei Offshore-Windparks in der Irischen See

Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW und der britische Mineralölkonzern BP wollen im Rahmen einer 50:50-Partnerschaft gemeinsam Offshore-Windparks vor den Küsten Großbritanniens entwickeln. Bei einer Auktion der britischen Krone haben die beiden Partner die Zuschläge für die Gebiete in der Irischen See erhalten, teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe mit. Die Windparks sollen 3 Gigawatt umfassen, was der Stromversorgung von rund 3,4 Millionen Haushalten entspricht.

GFT Technologies expandiert in Asien

Die GFT Technologies expandiert im asiatisch-pazifischen Markt und hat Niederlassungen in Singapur und Hongkong sowie ein neues Nearshore-Entwicklungszentrum in Vietnam eröffnet. Die Expertise des neuen Entwicklungszentrums in Ho-Chi-Minh-Stadt konzentriert sich auf Cloud-Technologien und Kernbankensysteme der nächsten Generation, wie der IT-Dienstleister und Softwareentwickler mitteilte.

Siemens Energy und Air Liquide kooperieren bei Wasserelektrolyse

Siemens Energy und Air Liquide wollen bei der Entwicklung der Elektrolyse-Technologie PEM zusammenarbeiten. In einer Absichtserklärung vereinbarten beide Seiten jetzt die gemeinsame Entwicklung von Wasserstoff-Projekten im industriellen Maßstab. Außerdem wollen sie die Grundlagen für eine Serienfertigung von Elektrolyseuren in Europa legen und gemeinsam an Forschung und Entwicklung der nächsten Elektrolyseur-Generation arbeiten, wie es in einer Mitteilung der Konzerne heißt.

Erste Group: Bedingungen für Dividende 2019 nicht erfüllt

Die österreichische Bank Erste Group wird ihren Aktionären rückwirkend keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 zahlen, da die Bedingungen für die Ausschüttung nicht erfüllt seien. Die Aktionäre sollten für das vorvergangene Jahr am 15. Februar eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie erhalten. Diese sollte aber nur fließen, wenn die Regulierungsbehörden ihre Empfehlung für Banken ändern, auf Dividendenzahlungen zu verzichten. Auch dürften der Ausschüttung keine rechtlichen Beschränkungen entgegenstehen.

Seadrill-Tochterfirmen in Asien beantragen Insolvenzschutz

Mehrere Töchter des Ölplattform-Betreibers Seadrill haben in Texas Insolvenzschutz nach Chapter 11 beantragt. Davon betroffen sind die Unternehmen Seadrill GCC Operations Ltd, Asia Offshore Drilling Limited, Asia Offshore Rig 1 Limited, Asia Offshore Rig 2 Limited und Asia Offshore Rig 3 Limited, wie die Seadrill Ltd mitteilte. Die Anträge seien als Schutzmaßnahme zur Unterstützung der breiteren, umfassenden finanziellen Restrukturierung eingereicht worden.

Softbank macht dank Investments 9,2 Milliarden Euro Gewinn

Der japanische Technologiekonzern Softbank hat im dritten Geschäftsquartal dank des Booms an den Aktienmärkten Milliarden verdient. Das Unternehmen profitierte vor allem von den Investitionen seines 100 Milliarden US-Dollar schweren Vision-Fonds und dessen 10 Milliarden Dollar schweren Nachfolgers. In den drei Monaten per Ende Dezember verdiente Softbank 1,17 Billionen Yen, umgerechnet rund 9,2 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 55 Milliarden Yen gelegen.

Gericht stoppt Übernahme von Suez durch Veolia

Ein französisches Gericht hat die vollständige Übernahme des Wasser- und Abfallkonzerns Suez durch den Konkurrenten Veolia vorerst gestoppt. Das Handelsgericht im Pariser Vorort Nanterre gab im Eilverfahren einem Einspruch von Suez statt, der die Übernahme als "feindlich" ablehnt. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire will in der monatelangen Übernahmeschlacht die Börsenaufsicht einschalten.

Vossloh liefert Weichen an niedländischen Bahnbetreiber Prorail

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat über eine Tochterfirma einen Rahmenvertrag zur Lieferung von Weichen in den Niederlanden erhalten. Die Rahmenvereinbarung mit Prorail BV, dem staatlichen Betreiber des rund 7.000 Kilometer langen Eisenbahnnetzes, erstreckt sich bis 2028. Wesentliche Lieferungen aus dem Rahmenvertrag werden ab dem Geschäftsjahr 2022 erwartet, wie die Vossloh AG mitteilte. Die beiden Unternehmen arbeiten den Angaben seit vielen Jahren eng zusammen.

